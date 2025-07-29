Детей просто так не выпустят? В России ужесточают правила выезда в Абхазию и Белоруссию

Скульптура «Ныряльщики» в Пицунде Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

Турпоток в Абхазию и Белоруссию может резко сократиться. Правда, в будущем году. И то при условии, что начнет действовать неоднозначный закон (его уже одобрил Совфед), согласно которому дети до 14 лет смогут выезжать из России за границу только по загранпаспорту.

Прогноз об обрушении турпотока озвучили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Опрошенные MSK1.RU эксперты, однако, считают, что цифры снижения могут и не быть такими уж катастрофическими. Но проблемы точно возникнут.

В чем же суть нововведений?

Речь идет про поправки к Федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», объясняет MSK1.RU адвокат. Теперь свидетельство о рождении больше не будет считаться действительным документом для выезда и въезда. Чтобы ребенок отправился (даже в присутствие обоих родителей) за рубеж, обязательно нужен загранпаспорт.

Правда, нововведение вступит в силу не раньше 2026 года. Для этого документ должен быть подписан президентом, а затем опубликован. Загранпаспорт станет обязательным для детей до 14 лет через 180 дней после официального опубликования поправок. То есть фактически они могут реально вступить в силу не раньше конца января 2026 года.

Важное уточнение. Если вступление в силу застанет семьи с детьми за границей, то беспокоиться им не стоит. Если граждане выехали за границу по свидетельству о рождении до вступления в силу изменений, а въезжают после — они смогут вернуться в Россию по этим же документам.

Сейчас граждане России могут въезжать по общегражданскому паспорту в страны, которые входят в ЕАЭС, а также в Абхазию. Дети до 14 лет, еще не получившие общегражданский паспорт, могут въезжать в эти страны по свидетельству о рождении. Пока еще могут…

— То есть для взрослых сохраняется возможность выезда по российскому паспорту, в то время как для детей потребуется оформление загранпаспорта, — объясняет MSK1.RU руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. — Многие туристы могут узнать об этом изменении только в процессе оформления тура. В таких случаях, особенно в летний период, может возникнуть дефицит времени для получения загранпаспорта, хотя детские паспорта, как правило, оформляются в ускоренном порядке.

По мнению Ворониной, законодательные изменения могут повлиять на популярность поездок в Абхазию, особенно среди семей с детьми, составляющих значительную часть туристического потока. Необходимость оформления загранпаспорта может стать дополнительным препятствием для семейных поездок в эту страну.

А вот руководитель отдела продаж в турагентстве Voyage Boutique Мария Шавнева настроена чуть более оптимистично.

— Мы не ожидаем серьезного снижения спроса на Абхазию и Белоруссию из-за новых требований. Семьи просто будут заранее оформлять загранпаспорта детям. Это вопрос планирования, а не повод отказываться от поездки. Стоимость тура это практически не увеличит: оформление загранпаспорта на 5 лет для ребёнка стоит 2 тысячи рублей. К тому же детям паспорта выдают без каких-либо ограничений — в отличие от взрослых, у которых могут быть долги или запреты на выезд, — говорит Шавнева. — Но возможны нюансы. У самостоятельных туристов, особенно тех, кто привык ездить по свидетельству о рождении и не отслеживает изменения в правилах. Вот они могут столкнуться с проблемами на границе.

По мнению эксперта, основные критерии выбора направления для отдыха останутся прежними: море, природа и доступные цены. Абхазия и Белоруссия продолжат привлекать туристов двумя главными факторами: это природные красоты и относительно невысокая стоимость отдыха.

Кстати, на долю Абхазии в выездном турпотоке из России приходится почти 10 процентов: в прошлом году в республику приехало почти 1,5 миллиона организованных туристов (в том числе однодневных из Сочи) против 1,4 миллиона в 2023 году. В этом году, как обещает абхазский посол в России Алхас Квициниа, турпоток должен вырасти минимум на 10 процентов. На будущий год от прогнозов чиновники пока воздерживаются. Вдруг скандальный закон вообще не заработает?