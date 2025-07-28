Сервисы «Аэрофлота» сломались: рейсы будут переносить или отменять

Борты могут вылетать в задержкой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В работе систем компании «Аэрофлот» произошел сбой. Пассажиры из-за этого могут столкнуться с переносом или отменой рейсов.

«Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», — написали в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Судя по всему, сбой затронул внутренние сервисы компании. Сайт «Аэрофлота» работает штатно — на него можно зайти и даже купить билет.

Источник: Downdetector.su

В Шереметьево уже начали задерживаться самолеты. На два часа перенесли рейсы «Аэрофлота» в Казань, Оренбург, Сочи, Калининград, Челябинск, Мурманск, Санкт-Петербург, Стамбул, Волгоград и другие.

Прилет рейсов также задерживается. Например, из Алма-Аты, Сочи, Новосибирска, Горно-Алтайска, Хабаровска.