«Лучший этап в моей жизни — сейчас». Юбилярша с размахом отметила свое 100-летие

Оптимизму Раисы Алексеевны позавидуют даже молодые Источник: Валерия Еленина / E1.RU

— Мне сто лет? Да нет! Мне еще не сто лет, максимум 80, — смеется Раиса Алексеевна, встречая журналистов на пороге своего дома в Верхней Синячихе Свердловской области. — Некоторые уже и в 70 лежат, прикованные к кровати. А я бодрячком.

Но цифры в паспорте не врут. Она родилась 12 июля 1925-го и недавно отметила вековой юбилей. Почти вся жизнь прошла на Урале, куда родители привезли ее еще маленькой девочкой. О судьбе Раисы Чечулиной можно написать книгу. Она похоронила мужа и троих детей, пережила войну и коронавирус, но даже к столетию не потеряла оптимизма и бодрости духа.

Наши коллеги из E1.RU побывали в гостях у одной из старейших жительниц Урала и выяснили секрет ее долголетия.

Праздник с размахом

Свои сто лет Раиса Алексеевна отметила застольем на пятьдесят человек. Праздник юбилярше устроила городская администрация. На банкет собрались соседи и вся семья: пятеро детей, десять внуков и шестнадцать правнуков (самой младшей еще только два года).

Бабушка отметила столетний юбилей Источник: Владислав Шитюк / E1.RU

День рождения отмечали громко: играли на гармони и пели любимые песни.

«Я там пела и плясала, и чего только не делала, — рассказывает со смехом Раиса Алексеевна. — И частушки пела, хорошие и плохие и матершинные — всякие».

В день юбилея дом именинницы украсили шары в форме цифры 100 Источник: родственники Раисы Чечулиной

Частушки именинница любила всегда. Они и с мужем когда-то сначала спелись, а потом поженились. Павел Прокопьевич был гармонистом и всю семейную жизнь аккомпанировал супруге. Правда, последние 26 лет она поет в основном «а капелла» — с тех пор как похоронила мужа.

«Я недавно старой стала, всё молоденькой была. Пусть ребята вспоминают, что рисковая была», — напевает частушку про возраст Раиса Алексеевна.

Сейчас Раиса Алексеевна живет вместе с дочкой Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Со столетием долгожительницу поздравили мэр Алапаевска, глава региона и даже президент — из Кремля ей пришла открытка от Путина. Раисе Алексеевне подарили самовар и путевку на двоих в санаторий. Она планирует поехать туда с дочкой, которой уже 70.

Самый теплый подарок на столетие приготовила внучка — эти тапочки Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Но больше всего юбилярша ждет другой подарок — газ, без которого она прожила целый век. Его обещали провести к ее частному дому в ближайшее время.

Сопровождала пленных немцев

Раиса Алексеевна родилась под Вяткой (нынешняя Кировская область) — в деревне Голодаево, которая, видимо, неспроста получила свое название. Родители рассказывали, что в местной земле ничего не росло. Спасаясь от голода, семья с четырьмя детьми перебралась на Урал. Сначала в деревню Махнево, а потом в Верхнюю Синячиху.

Раиса была самым младшим ребенком. В свердловском поселке она пошла в школу, но окончила только два класса.

«Отец мне говорил: „Чего тебя учить-то? Чтобы парням писать? Иди работай в колхозе. Кто тебя кормить-то будет?“» — вспоминает Раиса Алексеевна.

Юность и молодость у долгожительницы были тяжелыми Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Маленькой девочкой она помогала родителям косить сено и собирать урожай. Когда началась война, ей было 16. С первых дней Великой Отечественной Раиса работала в колхозе. Выучилась на тракториста и пахала наравне со взрослыми днем и ночью, без отпусков и выходных.

А когда в Верхнюю Синячиху привезли пленных немцев, ей — молодой девчонке — доверили сопровождать их из казармы на работу и водить на обед.

«Страшно не было, я их не боялась. Они меня так уважали! И по-русски говорили хорошо, — вспоминает долгожительница. — Я пойду за ними, они всё: „Мы только к этой девочке, только к этой девочке“».

Раиса Алексеевна — труженица тыла ВОВ Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Мама Раисы Алексеевны войну не застала: умерла, когда младшая дочка была еще подростком. Папа растил детей в одиночку. Он работал в колхозе кладовщиком. Семья держала скотину и кур. И хоть время было очень тяжелое, дети не голодали.

«Я не помню начала войны, но помню, как узнала, что она закончилась. Мы поехали на лошади на почту за письмами. А там уже кто ревел, кто плясал, кричали, шумели», — рассказывает труженица тыла.

«Мы даже к бабушке ходили, но дети умирали»

В победном 45-м году Раиса Алексеевна вышла замуж. Любовь всей своей жизни она встретила на посиделках в колхозе. Павел Прокопьевич играл на гармони.

«Он играет, я пою — у нас всегда весело в доме было», — говорит Раиса Алексеевна.

Раиса Алексеевна с мужем Источник: Валерия Еленина / E1.RU

После войны супруги вместе работали на колуне при металлургическом заводе. Муж пилил лес, она таскала дрова, которыми потом топили домну. Жили в своем доме с родителями Павла Прокопьевича. К тому времени они оба практически ослепли, и Раиса Алексеевна ухаживала за свекровью и свекром.

Раиса Алексеевна похоронила мужа и трех детей Источник: Валерия Еленина / E1.RU

А через год совместной жизни у молодых супругов пошли дети. Но первые два малыша умерли еще в младенчестве, а третья дочка, кудрявая, как куколка, Танюша, скончалась в шесть лет. Сейчас ей могло бы быть 79.

«У них был родимец (врожденный порок. — Прим. ред.). Другого диагноза не говорили, — рассказывает Раиса Алексеевна. — Мы даже к бабушке ходили, она наговаривала, но ничего не получалось. Дети умирали».

Долгожительница с мужем и детьми Источник: Валерия Еленина / E1.RU

После Танюши Раиса Алексеевна родила пятерых здоровых детей. Четыре сына постоянно навещают маму, а единственная дочка, когда вышла на пенсию, переехала к ней насовсем. Любимого мужа к тому времени долгожительница уже похоронила.

«У Павлика были с сердцем проблемы. Так тяжело было, ой. „Ох, как мне, Рая, неохота умирать“, — вспоминает Раиса Алексеевна последние слова мужа. — Я ему говорю: „Так не умрешь“. Потом смотрю, голова упала, стукнулась о стену, и всё. Конец».

«Мне кажется, бог дает маме жизнь за то, что она пережила всё. Войну, тяжелую работу, уход за больными родителями, смерть детей», — говорит Екатерина Павловна, дочь Раисы Чечулиной.

Скотину долгожительница давно не держит, единственное животное в доме — кот Барсик Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Секрет долголетия

Разменяв второй век, Раиса Алексеевна сама ухаживает за огородом. Выращивает цветы, полет траву тяпкой и собирает малину. Бытовые заботы взяла на себя дочь. Она следит за домом и готовит еду, хотя столетняя мама уверяет, что и сейчас легко может налепить пельменей для гостей, как в старые времена.

Раиса Алексеевна в своем огороде Источник: Валерия Еленина / E1.RU

И в сто лет важно сохранять физическую активность Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Пока полет траву, она обязательно напевает любимые частушки Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Когда-то, оставив тяжелую заводскую работу, долгожительница устроилась в поселковую столовую и проработала там много лет — и тогда крепким здоровьем похвастаться она не могла.

«Мы были детьми, гуляем во дворе, идет женщина с работы, говорит: „Вашу маму опять на скорой увезли. Давление“. У нее всю жизнь была гипертония», — вспоминает дочка Раисы Алексеевны.

Во время пандемии долгожительница очень тяжело переболела коронавирусом. Она лежала под ИВЛ, но врачи и близкие выходили ее Источник: Валерия Еленина / E1.RU

В семье Раисы Алексеевны сама она первая, кто отметил столетний юбилей. Хотя ее папа прожил длинную жизнь, братья и сестра умерли в глубокой старости. В чём секрет ее долголетия, пенсионерка не знает, но каждое утро она начинает с небольшой зарядки и старается полезно питаться.

«Года три, наверное, я ей покупаю кедровые орешки. Она их в горячую воду бросает, они мягкие становятся, она вот их ест. И у нее ведь перестало давление скакать. От этого или не от этого, но она раз внушила себе, что нет давления именно из-за орехов, я ей постоянно их покупаю, — говорит Екатерина Павловна. — И мед она у нас постоянно кушает».

Раиса Алексеевна никогда серьезно не занималась спортом, но гимнастику делает Источник: Валерия Еленина / E1.RU

Самое главное, что смогла пронести Раиса Чечулина через года, — это любовь к жизни и пению. Каждое воскресенье она включает на телевизоре программу Андрея Малахова «Песни от всей души» и вместе с дочкой подпевает участникам.

«Лучший этап в моей жизни — сейчас, — смеется долгожительница. — Раньше что: работа, старики, скотина, детей растила, а сейчас жива-здорова, Катя за мной ходит, накормит, напоит. Я отдыхаю».

Провожая нас, Раиса Алексеевна пообещала, что обязательно позовет на свой следующий юбилей. В 2030 году ей будет 105 лет.