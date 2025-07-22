Штрафам за поиск экстремистского контента быть — Госдума приняла законопроект. Разбираемся в деталях

Силовикам придется сначала доказать, что человек искал такие материалы умышленно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Госдума приняла законопроект о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Они будут грозить тем, кто намеренно их ищет и уже «на карандаше» у правоохранителей, а в целом с принятием поправок «ни для кого ничего не поменяется». Рассказываем, стоит ли россиянам действительно бояться и объясняем, в чем суть законопроекта.

Подробности законопроекта

Сегодня депутаты приняли законопроект в третьем, финальном чтении. На очереди — одобрение Совфеда, а затем — подписание президентом России Владимиром Путиным.

Изначально россиян очень напугали, что штрафы будут грозить всем, однако глава Минцифры Максут Шадаев сегодня на рассмотрении пояснил, что штрафовать всех подряд не будут.

«Если пользователь не знает о том, что этот материл включен в реестр экстремистских материалов, и у него умысла нет — даже если использует VPN, он никакому наказанию подвергаться не будет», — сказал он.

Согласно поправкам, штрафы предусмотрены:

за поиск экстремистских материалов;

за рекламу VPN;

за незаконную передачу абонентского номера третьему лицу;

за передачу своих данных для входа в интернет;

за использование виртуальных АТС;

за неправильное использование оборудования, которое дает доступ к запрещенным сайтам;

за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете;

за невыполнение требования силовых ведомств о доступе к базам данных.

Штрафы за каждое из нарушений разные. Об этом более подробно мы написали в отдельном материале.

Что относится к экстремистским материалам

В списке Минюста сейчас содержатся 5,5 тысяч запрещенных позиции, среди которых песни, книги, видео, интернет-ресурсы, информационные материалы, изображения, фильмы, музыка, лозунги, веб-сайты и картинки, включая мемы.

Под экстремистскими понимаются информационные материалы, которые суд признал таковыми и внес в специальный федеральный реестр Минюста РФ. По закону «О противодействии экстремистской деятельности» к таким материалам относятся документы или информация на любых носителях, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывают необходимость ее осуществления.

Запрещены, например, несколько песен чеченского барда Тимура Муцураева, мемуары лидера фашистской Италии Бенито Муссолини, мемы с Адольфом Гитлером. В перечне также есть тексты о язычестве и джихаде.

В список запрещенных материалов также попал музыкальный альбом «Музыка белых» группы Order, песня «Нищих убивай» российской панк-группы «Порнофильмы», трек Оксимирона (признан иноагентом) «Последний звонок», песня «Колумбайн» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) рэперов Слава КПСС и Замая и стихотворение «Песня Скинхэда» автора «Русское Гетто».

Какие еще запрещенные позиции есть в списке Минюста, мы рассказали здесь.

Как будут выявлять поиск запросов

Россиян успокоили, что массового отслеживания поисковых запросов граждан не планируется. Именно так на днях заверили в Госдуме и Совете Федерации.

Наказывать за поиск материалов, которые могут быть признаны экстремистскими, будут только по заявлениям граждан, на основе публикаций в СМИ или в ходе проверок.

«Фиксация нарушений происходит в рамках ведомственных процедур. Автоматический массовый мониторинг всех интернет-запросов законом не предусмотрен», — пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Закон будет касаться преднамеренного поиска материалов, которые находятся в списке, составленном Министерством юстиции. Если человек случайно перейдет на запрещенный сайт или сомнительную страницу, то это не будет считаться нарушением.

Решение о штрафах принимает суд, а если они ошибочные, то их можно будет обжаловать.

Доказать намеренный доступ к запрещенным материалам сложно. Для этого правоохранителям потребуются:

Данные поисковых запросов (если пользователь вводил конкретные ключевые слова);

История посещений сайтов (если трафик не зашифрован VPN);

Активность в соцсетях и других платформах.

Штрафы за запрещенные соцсети

Несмотря на то, что Meta, владелец Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена, простой вход на платформы разрешен. Но теперь стоит внимательнее относиться к логотипам этих соцсетей, потому что они будут восприниматься как пропаганда.

Если же пользователь распространяет через эти соцсети экстремистские материалы, то в этом случае его могут привлечь к ответственности.

Использовать VPN разрешили

Новый законопроект касается также использования специальных программ, которые помогают обходить блокировки в интернете, но речь не идет о VPN.

«VPN не запрещен. Продолжаем бороздить просторы запрещенного Инстаграма и Фейсбука (признаны экстремистскими, запрещены на территории РФ). И там спокойно смотреть весь контент. Которого нет в перечне Минюста. Даже интервью с иноагентами, даже созданные ими материалы», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.