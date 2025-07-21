В галерее матери Евгения Пригожина открыли выставку с картиной о «музыканте, которого знает весь мир»

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

В галерее «Краски жизни» в Санкт-Петербурге открылась выставка. О том, что она не совсем обычная, напоминал в первую очередь серьезный охранник на входе и большой портрет Евгения Пригожина по центру выставочного зала. Подробности — в материале «Фонтанки».

Сама галерея принадлежит маме Евгения — Виолетте Кировне Пригожиной, художнице, впервые начавшей рисовать в возрасте 77 лет.

Еще до официального открытия зрители фланировали между картин. Художник Евгения Ласкина рассказывала про свои портреты: она начала изображать военных в 2023 году, когда в рамках проекта «Уголь земли Русской» академия Штиглица предложила художникам рисовать с натуры приезжающих с фронта. Потом ей стали присылать фотографии погибших — чем дальше, тем больше. Портреты Евгения рисовала в перерывах между основной работой — потому что «ну надо же что-то есть».

Другой художник, чьи картины украсили выставку, уже легенда в этом мире. Чжу Лэй — выпускник Академии Репина родом из Пекина, несколько лет он рисует Донбасс.

Более абстрактные работы у Прохора Вечканова. Мальчик спит в комнате, за окном — Петербург, а над ним нависают солдатские фигуры в касках. «Картина посвящена прошлому, к сожалению, настоящему и, не дай бог, будущему», — написал художник на раме.

+7

Вечканов выступил на открытии выставки. «Удивительно, как мы жили-жили и тут оказались в учебнике истории. Долгое время о многих событиях мы читали в книжках, а теперь это стало происходить с ребятами с нашего двора. Тут и горе, и мужество, и стыдные поступки…» — говорил он.

До этого слово дали хозяйке галереи Виолетте Пригожиной: «Мне задали вопрос: „Почему вы сделали эту выставку?“ Я могу ответить так, как отвечают там, на фронте: кто, если не мы? Мы единственная в городе частная галерея, которая сделала выставку, посвященную специальной военной операции, а по сути дела, войне. Мы должны были сделать эту выставку, потому что наша галерея связана с теми, кого уже нет. Выставка печальная, у некоторых появились слезы, но мы должны думать о том, что лучшее ждет нас впереди. Я желаю каждому, чтобы утром вставали, смотрели в окно и видели солнце, а по телевизору говорили, что сегодня беспилотников нет».

После ее выступления к гостям присоединился запоздалый посетитель — режиссер Александр Сокуров. «Фонтанке» Виолетта Пригожина объяснила: он постоянный гость галереи.

«И он приходит, и глава Петродворца. Нас уже называют центром культурной столицы, а 2026 год у нас полностью расписан выставками». Пригожина добавила, что звала на выставку детей, но пока так никто и не приехал.

«Приехали из Колтушей депутаты. Я им предложила: ведите туда детей старших классов, кадетов, они это должны видеть. У нас за это болит душа, а у ребят, которые во дворе в футбол играют, душа не болит. Поэтому я просто призывала: возьмите автобус, привезите детей, у нас бесплатный вход. Петербургские власти? К кому я пойду там? Просто в школу сейчас даже не войдешь».

Тем временем с огромным букетом роз на выставку пришел мужчина в кепке ЧВК «Вагнер», он долго всматривался в портрет Евгения Пригожина в самом центре зала, а потом подошел к владелице галереи. «Вы так на него похожи! Вы знаете, когда всё случилось, у моих дочерей был день рождения, я поздравил их, а затем сразу пошел в часть и присоединился к „Вагнеру“, кто-то должен отомстить за смерть нашего вождя…» — сказал он, правда, не уточнив, кому. «Этот художник дал Евгению Викторовичу жизнь после смерти», — добавил он.

По словам Виолетты Пригожиной, два портрета сына художники прислали ей сами: «Не все в городе хорошо относятся к фамилии Пригожин. И тут вдруг нам прислали его портрет. Мы выставку решили сделать, но не знали, что художники пришлют портреты. Пришлось даже советоваться с семьей — они одобрили».

Еще час после открытия посетители осматривали картины, отдельной экскурсии удостоился Сокуров.