В галерее матери Евгения Пригожина открыли выставку с картиной о «музыканте, которого знает весь мир»

В галерее «Краски жизни» в Санкт-Петербурге открылась выставка. О том, что она не совсем обычная, напоминал в первую очередь серьезный охранник на входе и большой портрет Евгения Пригожина по центру выставочного зала. Подробности — в материале «Фонтанки».
Сама галерея принадлежит маме Евгения — Виолетте Кировне Пригожиной, художнице, впервые начавшей рисовать в возрасте 77 лет.
Еще до официального открытия зрители фланировали между картин. Художник Евгения Ласкина рассказывала про свои портреты: она начала изображать военных в 2023 году, когда в рамках проекта «Уголь земли Русской» академия Штиглица предложила художникам рисовать с натуры приезжающих с фронта. Потом ей стали присылать фотографии погибших — чем дальше, тем больше. Портреты Евгения рисовала в перерывах между основной работой — потому что «ну надо же что-то есть».
Другой художник, чьи картины украсили выставку, уже легенда в этом мире. Чжу Лэй — выпускник Академии Репина родом из Пекина, несколько лет он рисует Донбасс.
Более абстрактные работы у Прохора Вечканова. Мальчик спит в комнате, за окном — Петербург, а над ним нависают солдатские фигуры в касках. «Картина посвящена прошлому, к сожалению, настоящему и, не дай бог, будущему», — написал художник на раме.
Вечканов выступил на открытии выставки. «Удивительно, как мы жили-жили и тут оказались в учебнике истории. Долгое время о многих событиях мы читали в книжках, а теперь это стало происходить с ребятами с нашего двора. Тут и горе, и мужество, и стыдные поступки…» — говорил он.
До этого слово дали хозяйке галереи Виолетте Пригожиной: «Мне задали вопрос: „Почему вы сделали эту выставку?“ Я могу ответить так, как отвечают там, на фронте: кто, если не мы? Мы единственная в городе частная галерея, которая сделала выставку, посвященную специальной военной операции, а по сути дела, войне. Мы должны были сделать эту выставку, потому что наша галерея связана с теми, кого уже нет. Выставка печальная, у некоторых появились слезы, но мы должны думать о том, что лучшее ждет нас впереди. Я желаю каждому, чтобы утром вставали, смотрели в окно и видели солнце, а по телевизору говорили, что сегодня беспилотников нет».
После ее выступления к гостям присоединился запоздалый посетитель — режиссер Александр Сокуров. «Фонтанке» Виолетта Пригожина объяснила: он постоянный гость галереи.
«И он приходит, и глава Петродворца. Нас уже называют центром культурной столицы, а 2026 год у нас полностью расписан выставками». Пригожина добавила, что звала на выставку детей, но пока так никто и не приехал.
«Приехали из Колтушей депутаты. Я им предложила: ведите туда детей старших классов, кадетов, они это должны видеть. У нас за это болит душа, а у ребят, которые во дворе в футбол играют, душа не болит. Поэтому я просто призывала: возьмите автобус, привезите детей, у нас бесплатный вход. Петербургские власти? К кому я пойду там? Просто в школу сейчас даже не войдешь».
Тем временем с огромным букетом роз на выставку пришел мужчина в кепке ЧВК «Вагнер», он долго всматривался в портрет Евгения Пригожина в самом центре зала, а потом подошел к владелице галереи. «Вы так на него похожи! Вы знаете, когда всё случилось, у моих дочерей был день рождения, я поздравил их, а затем сразу пошел в часть и присоединился к „Вагнеру“, кто-то должен отомстить за смерть нашего вождя…» — сказал он, правда, не уточнив, кому. «Этот художник дал Евгению Викторовичу жизнь после смерти», — добавил он.
По словам Виолетты Пригожиной, два портрета сына художники прислали ей сами: «Не все в городе хорошо относятся к фамилии Пригожин. И тут вдруг нам прислали его портрет. Мы выставку решили сделать, но не знали, что художники пришлют портреты. Пришлось даже советоваться с семьей — они одобрили».
Еще час после открытия посетители осматривали картины, отдельной экскурсии удостоился Сокуров.
Уже на выходе из галереи он сказал журналисту «Фонтанки», что огорчен тем, что многие работы написаны по фотографиям, а не с натуры: «Люди должны иметь возможность прикасаться к материалам и показывать любые темы, которые считают нужным. Почему здесь на этой выставке нет многих работ? Потому что многие работы не пишут ребята, боятся быть неправильно понятыми, растоптанными, осужденными».