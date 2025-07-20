«Моя мечта — пройти по океану». Как инженер ушла с завода, стала капитаном и счастлива за штурвалом

Юлия отучилась на шкипера в 2022 году Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Юлия живет в Краснодаре, еще недавно она работала инженером на нефтеперерабатывающем заводе, а сейчас осваивает капитанское дело и набирает экипажи в походы по Средиземному морю в Турции. Как она решила, что яхтинг станет делом ее жизни, где учиться на капитана и что нужно знать о выходе в море на лодке — Юлия рассказала в интервью 93.RU.

Юлия Ляшова яхтенный капитан Telegram-канал

— Как вы поняли, что хотите стать капитаном?

— В 2018 году я приехала домой к родителям и абсолютно случайно взяла из шкафа книгу — «Экспедиция „Кон-Тики“» Тура Хейердала. Это история о том, как норвежский ученый Тур Хейердал с пятью спутниками в 1947 году отправился в Тихий океан на плоту из бальсовых бревен. Он хотел доказать, что Полинезийские острова могли быть заселены из Южной Америки. Его теория заключалась в том, что люди на древних плотах при океанском течении добрались до Полинезии. Но на тот момент кабинетные, как можно их назвать, ученые придерживались теории, что острова были заселены со стороны стран Юго-Восточной Азии, Меланезии.

Источник: Городские медиа

Я залпом прочитала эту книгу, и меня невероятно вдохновил человек, который ради своей идеи отправился в океан, хотя он не умел плавать и боялся воды. Он описывал в «Кон-Тики», как они идут на плоту: «Вокруг только небо, океан и больше никого». Как они встречали огромных рыб, о которых раньше не слышали. И меня настолько это впечатлило, ощущение того, что ты один наедине со стихией, вокруг тебя этот невероятный животный мир… Поняла, что я тоже так хочу.

Впервые Юлия взяла в аренду лодку самостоятельно в 2024 году Источник: Юлия Ляшова

Где-то год я держала в голове эту мечту. Вспомнила о знакомом, который капитаном уже лет 20 ходит. Написала, спросила, как можно попасть к нему в экипаж. Так, в августе 2019 года я оказалась в Греции, в Эгейском море, в районе Кикладских островов. Там достаточно суровые для новичка погодные условия. И когда ты ходишь между островами, постоянно меняется ветер, и нужно регулярно менять курс, чтобы прийти в нужную точку. Еще качка, сильным ветром волны захлестывает на палубу. Морская вода бьет тебе в лицо — холодными резкими каплями. Лодка скрипит, и ты словно чувствуешь ее дыхание… Я была в восторге. Насмотрелась на своего знакомого, как он легко управляется с яхтой, и подумала, что это вполне возможно. И поняла, что хочу ходить на лодке — именно как капитан.

— Где вы учились на капитана?

— У нас много яхтенных школ — на Балтийском море, на Черном. Первая ступень прав — это шкипер, и я нашла школу, которая предлагала бесплатно в свободном доступе базовую теорию. Решила начать с этого. А затем коронавирус, смена работы, я в 2021-м устроилась на НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. — Прим. ред.) инженером, было не до обучения, нужны были деньги. И так наступил 2022 год, близился мой отпуск. Я поняла, что надо вернуться к получению прав, откладывать уже некуда. Наткнулась на соцсети капитана сочинской школы. Он подсказал, что для полноценной практики лучше ехать в Турцию, там более подходящие погодные условия для яхтинга.

В Сочи обучение стоило примерно 70–80 тысяч рублей, в Турции — около 110 тысяч рублей. На тот момент была и возможность, и деньги. Я прилетела в Мармарис на морскую практику.

По словам Юлии, с задачами капитана может справиться как мужчина, так и женщина Источник: Юлия Ляшова

У нас был экипаж шесть человек, пять учеников и капитан. Это был один из лучших походов на лодке, потому что все были заточены на то, чтобы учиться, все были супердоброжелательные. У нас была система «капитан дня»: утром мы просыпались, и преподаватель выбирал, кто сегодня станет капитаном. Ты распределяешь обязанности, следишь за всем и управляешь лодкой. 10 дней мы ходили из Мармариса вдоль побережья Средиземного моря, учились. Этого времени достаточно, чтобы дать базу. Конечно, тебя не смогут обучить всему абсолютно, потому что в каждом походе происходит что-то новое и, наверное, опыт каждого капитана уникальный.

— А насколько физически тяжело управлять лодкой?

— Я бы сказала, что там нет ничего непосильного. Если человек пойдет на лодке в одиночку в море или океан, то это будет примерно одинаково тяжело и женщине, и мужчине. Конечно, одному тяжелее делать какие-то маневры. Например, когда ты становишься к берегу и у тебя есть люди, которые будут подавать веревку-швартов на причал, чтобы ее кто-то принял, или члены экипажа выйдут из лодки и тебя привяжут — это легче. Но в целом нет ничего невозможного.

Капитан Юлия набирает экипаж в новые походы Источник: Юлия Ляшова

— Сталкивались ли вы с сексизмом во время обучения или когда рассказывали кому-то о своем увлечении?

— Я слышала, что это частая ситуация. Лично я не сталкивалась с такими проявлениями сексизма, которые бы прямо выбили меня из колеи. Бывают моменты, когда кажется, что я чувствую скепсис в общении. Но я бы сказала, что я с этим гораздо чаще сталкивалась, будучи инженером на заводе. Я очень рада, что, когда училась, попала в экипаж с ребятами, где этого вообще не было.

— Сталкивались ли вы с морской болезнью и какие есть способы, чтобы побороть неприятные последствия от укачивания?

— Я с этим сталкивалась как раз в первый выход в Греции, потому что там всегда была волна. Первое правило — смотреть на горизонт, так ты успокаиваешься, и тошнота проходит. На пустой желудок больше вероятность, что может укачать, нужно есть перед выходом в море. Помимо этого, есть специальные противоукачивающие таблетки. Еще хороший способ — это имбирный пластырь, его клеят на область лимфоузлов под ушами, он обладает разогревающим действием. Мне в Греции как раз он помог, когда первый раз меня укачивало.

Когда уже вышли в море, то спускаться без острой необходимости вниз, в кают-компанию, не нужно. В замкнутом пространстве укачивает сильнее. Глаза видят неподвижные стены, вроде ты стоишь на месте. Но тело твое при этом качается. И из-за этой разницы сигналов возникает раздражение вестибулярного аппарата, человека начинает мутить. При этом спать в каюте, наоборот, вполне комфортно при качке, так как мозг отключается.

Считается, что в среднем нужно пару дней, чтобы «прикачаться». У меня еще ни разу не было такого, чтобы человеку стало очень плохо.

Практическое обучение Юлия прошла за 10 дней Источник: Юлия Ляшова

— Бытует мнение, что яхтинг — это что-то для богатых. Насколько это дорогое увлечение и сколько стоит взять лодку в аренду?

— Если сравнить со стандартным отпуском, например на черноморском побережье, это суммы абсолютно соотносимые с отдыхом в хорошем отеле. Стоимость участия в походе у разных компаний и разных капитанов различается. Разбег большой. Очень усредненно это где-то 110–130 тысяч рублей с человека за неделю. Эта сумма включает место в каюте, аренду лодки, работу капитана, постельное белье и полотенца, уборку лодки, аренду надувной лодки «тузика» с мотором — она нужна для швартовок, да и просто добраться до берега. Продукты, бензин оплачиваются экипажем отдельно, по чекам, общая сумма делится на всех. В этом мае у нас вышло где-то 10–15 тысяч рублей на человека, даже с учетом пары ужинов в ресторанах, когда мы выходили на берег. Есть еще экскурсии, если мы приходим в какое-то место, где есть музей. Например, мы были в Калкане, там есть античный город. И траты на дорогу до места сбора экипажа — они также оплачиваются отдельно.

Стоимость аренды самой лодки зависит от ее вместимости, года выпуска, количества кают, оснащенности удобствами — от 1500 евро за неделю не в сезон и до бесконечности в сезон. Например, в Турции это с мая по октябрь, когда в море можно комфортно купаться.

В майских чартерах я ориентировалась в среднем на 2200 евро за аренду лодки на неделю. Хотела, чтобы аренда лодки у меня вышла в ноль. Но пока так не получилось. Я планирую зарабатывать именно на яхтинге, собирая экипажи. Составила маршруты на осень и планирую предлагать места в каюте, уже включая в стоимость свои услуги как капитана. Посмотрим, что из этого получится.

Природа всегда может подкинуть сюрприз Источник: Юлия Ляшова

— Вы попадали в шторм?

— Нет. Есть такая поговорка: «Куда идет хороший капитан в шторм? Хороший капитан идет в бар». Шторм — достаточно прогнозируемое событие. Перед выходом каждый вечер и утром ты проверяешь погоду. Если видишь в прогнозе шторм или сильный ветер, ты просто не будешь выходить в море, потому что прежде всего — безопасность экипажа.

Важно понимать, что море — это природа, а природа всегда может подкинуть сюрприз на любом этапе.

Была одна история, когда мы шли под парусом. Я хожу, стараясь не прижиматься к берегу, чтобы в случае чего иметь запас времени на решение проблемы. У нас тогда рыболовная снасть с леской и крючками намоталась на винт. Повезло, что мы были достаточно далеко от берега. Продолжать идти под парусом, не задействуя двигатель и винт, не спасало ситуацию. Ведь в любом случае надо будет включить двигатель, когда подойдешь к берегу, чтобы встать на якорь.

Нужно было нырять и самим снимать леску с винта. Под нами глубина больше 200 метров, вода темно-синего цвета, словно под тобой бездна. Никто из нас никогда не нырял под лодку. Вызвался мой парень и наш кок — Алексей. Мы привязали его веревкой для страховки, держали ее и контролировали процесс с откидной платформы на корме. Мы были спокойны, не паниковали, работали сообща. Но было страшновато, что крючок от снасти может воткнуться ему в руку, или он за что-то зацепится, или потеряет сознание. Сначала Алексей снял снасть с крючками, а затем начал нырять и срезать маникюрными ножничками намотанную леску. Когда ныряешь под лодку, морская вода начинается тебя выталкивать, а выталкивать некуда, над тобой корпус лодки, к которому тебя прижимает. По рассказам Алексея, это было жутко.

У меня пока была только тренировка с погружениями. Оказалось, что это настолько первобытный инстинктивный страх, когда погружаешься в воду и снизу смотришь на лодку. У тебя сразу весь воздух как будто из легких выдавливается. Но этому надо учиться на будущее: вдруг что может произойти, а желающих нырять не найдется.

В море можно встретить много животных, в том числе дельфинов Источник: Юлия Ляшова

— Назовите минимум и максимум человек на борту для комфортного выхода в море?

— Пока формат больше шести человек не рассматриваю, с учетом меня и кока на лодке. Мы берем трехкаютные лодки, в каждой каюте — по двое. Это тот случай, когда на лодке немноголюдно, нешумно и все успевают друг с другом пообщаться.

В моей душе лодка — это про атмосферу, про возможность побыть наедине с природой, послушать море и себя. Как-то на якорной стоянке ночью мы увидели, как по берегу пробирался дикий кабан. В другой раз стояли на якоре и увидели огромных белых птиц, которые прилетели на сухое дерево неподалеку. Если бы у нас шумела громкая музыка или экипаж, мы бы, скорее всего, такого не застали.

Исходя из опыта, вдвоем вполне с лодкой можно управиться, но интереснее, когда вас больше. Стараюсь, чтобы каждый человек был чем-то занят. Лодка — это отдельный мир, и ты погружен в быт этого ограниченного пространства. В основном день заполнен постоянными делами. И это перезагружает тебя после сухопутной повседневности. Один «матрос» на отдаче якоря стоит на носу, второй — на правом швартовом на корме, третий — на левом. Еще человека посередине ставишь, чтобы он передавал твою команду якорному, потому что лодка длинная и тебя не слышно.

Люди понимают, что нужно делать почти сразу же, через 1–2 дня, даже никогда не будучи ранее на лодке. Когда мы выходим в море, я рассказываю про основные моменты: как работать с веревкой, куда пальцы не засовывать, как держаться на ходу. И я всегда говорю: с любой проблемой мы разберемся, — главное, чтобы никто не нервничал.

По словам Юлии, достаточно двух человек, чтобы справиться с лодкой Источник: Юлия Ляшова

— Можно ли взять лодку, например, в Сочи и отправиться в Турцию?

— Это зависит от многих условий. По моей лицензии шкипера могу ходить на чартерной лодке длиной до 24 метров в светлое время суток до 20 морских миль от берега. Пересечь границу другого государства я не могу. Лодка отслеживается по GPS, и чартерная компания видит, где я нахожусь. Это условия договора, который я с ними заключила.

Но наверняка есть чартерные, сдающие лодки для таких переходов. Думаю, при соответствующем юридическом/таможенном оформлении и шкиперской лицензии можно ходить и в другое государство.

— А как в море с едой? Неделю на «дошираках» или получается приготовить что-то более изощренное?

— Холодильник в целом есть на всех лодках. В большинстве случаев он работает хорошо, держит заморозку даже мяса. На лодке есть маленькая газовая плита на две горелки, посуда. У нас функцию кока взял на себя мой парень Алексей, ему это очень нравится. Мы вместе с экипажем заранее проговариваем, кто что ест, у кого на что аллергия. Прикидываем, сколько нужно продуктов на всех. «Дошираков» у нас на лодке нет. Покупаем продукты на три-четыре дня. А в течение недели встанем в каком-то городе, докупим необходимое — или поужинаем в ресторане.

Так выглядит кухня на яхте Источник: Юлия Ляшова

Например, мы готовили тушеную курицу в соусе и специях. Спаржу с сыром. Получилось прекрасно. В основном мы завтракаем сэндвичами с зеленью, овощами, ветчиной, сыром, оливками. Можно сделать овсянку или пожарить яичницу. Обязательно варим кофе. А вечером у нас спокойный ужин, который мы просто обожаем, потому что это всегда какое-то полноценное блюдо, что-то тушеное или жареное, плюс свежие овощи.

Завтрак в море Источник: Юлия Ляшова

— Что по поводу душа, можно ли помыть голову на лодке?

— В том смысле, к которому мы привыкли дома, принимать душ на лодке нельзя, потому что это большой расход воды. На корму выведена холодная вода, и, если мы покупались в море, перед сном можно ополоснуться. Если говорить про прием душа, в туалете такая возможность есть. Там находится душевая стойка, отвод воды, но там достаточно тесно и не всегда есть горячая вода.

Но мой маршрут проходит таким образом, чтобы у нас было чередование: марина — якорная стоянка. При таком формате нам хватает воды на лодке. В марине мы платим за стоянку. В стоимость обычно включены электричество и вода для лодки. Мы заправляемся водой, и почти в каждой городской марине есть горячий душ и туалеты. В основном это всё чистое, красивое, новое.

— Как в море со связью, работает интернет?

— Мы отходим не так далеко от берега, то есть видим горы, населенные пункты. Интернет работает прекрасно в Турции, есть сотовая связь. Уже мы проверяли неоднократно, и роуминг российский работает, и турецкие симки.

Единственное, что бывают локации на якоре, где нет связи, но ее не будет у всех.

В море ловит интернет Источник: Юлия Ляшова

— Что для вас самое сложное и самое приятное в деле капитана?

— Самое сложное — это уровень ответственности и способность перебороть тревогу и страх, которые возникают внутри. Чувство ответственности с тобой 24 на 7. Не считая моментов, когда ты на якорной стоянке лег спать. Хотя и ночью ты встаешь и следишь за лодкой. Ты берешь ответственность за несколько человек, за то, что им будет хорошо, они будут сыты, им всё понравится, они будут в безопасности, что всё будет в порядке с арендованной лодкой. А произойти может всё что угодно. В общем, капитанская повседневность соткана из состояния перманентного контроля.

А самое приятное… Когда ты после дневного перехода пришел и хорошо встал на якорную стоянку либо пришвартовался в марине к берегу, и вот у вас есть вечер, чтобы посидеть, поболтать, покушать, погулять, осмотреть достопримечательности.

Я люблю спать наверху и слушать, как вокруг тебя покачиваются лодки, слышны скрипы, когда кранцы трутся о борт, веревки поскрипывают. Когда лодка стоит на якоре и привязана к берегу за оттяжки, она тебя укачивает, как ребенка в колыбели.

Вокруг тишина, лодочка покачивается, выходит луна, звезды над головой… Где-то нависает лес с берега или просто кустарники, вода чуть-чуть колышется, плещется… Это потрясающе и стоит того.

На ночь капитан швартует лодку на якорной стоянке или в марине Источник: Юлия Ляшова

— Какая у вас капитанская мечта?

— Пройти по океану. Так было изначально и так и осталось. Наверное, это будет Атлантический или Тихий океан. Но я, опять же, считаю, что нужно двигаться поступательно, поэтому и занимаюсь уже самостоятельными походами с гостями, экипажами. Я решила, что дам себе возможность сделать яхтинг делом жизни.

Я понимаю, если буду так же выходить в море два раза в год, то не наберусь опыта для того, чтобы когда-то пойти в океан как капитан.