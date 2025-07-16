«Я потерял „сухопутные“ ноги»: мужчина бросил всё и 25 лет живет на круизном лайнере

Этот 73-летний пенсионер живет свою лучшую жизнь Источник: Royalcaribbeanblog.com

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Марио Сальседо обнаружил, что он у себя в постели превратился в предпенсионера. Предчувствуя, чем всё это может закончиться, он решил круто изменить свою жизнь и превратил ее в бесконечный круиз. Вот уже 25 лет он почти не выходит на сушу и в этом году совершил тысячное морское путешествие.

По прозвищу Супер Марио

В начале 1960-х Марио Сальседо, тогда еще совсем ребенок, вместе с семьей перебрался в США в поисках лучшей жизни. Повзрослев, он стал финансовым директором в крупной корпорации, но пиджачная стабильность и работа с 9 до 17 оказалась ему не по душе. Чтобы развеяться, он проводил отпуска в круизах, потом стал отправляться в плавание, как только у него выдавалось свободное время, а потом решил, что свяжет свою жизнь с морскими путешествиями.

Сальседо признавался, что ушел в море навсегда после того, как ему окончательно опостылел мир деловых костюмов, галстуков и бесконечных перелетов к зарубежным клиентам.

Вот уже 25 лет Марио практически не сходит на сушу.

— Я в круизе 50 недель в году. И знаете, что я делаю оставшиеся две недели? Ухожу в отпуск, — смеется Марио.

Источник: Валерия Павелко / Городские медиа

В круизном мире Сальседо известен как Супер Марио. Это прозвище отражает не только его страсть к морской стихии, но и серьезные расходы, которые он несет ради такого образа жизни. В 2019 году он подсчитал, что платит около 72 тысяч долларов в год (чуть больше 5,6 млн рублей по курсу 2019 года), если живет в каюте без окна. С каютой с балконом сумма поднимается до 101 258 долларов (без малого 8 млн рублей). При этом Сальседо признаётся, что жизнь на суше в Майами ни капельки не дешевле.

Марио стал настолько уважаемой фигурой на борту, что экипаж некоторых лайнеров выделяет ему импровизированные офисы. Эти пространства, получившие название «Офис Супер Марио», обустроены так, чтобы ему было максимально комфортно. По словам Сальседо, он работает около пяти часов в день, а всё остальное время просто получает удовольствие.

Марио утверждает, что жизнь на корабле совсем не скучна: он может каждый день работать с шезлонга у бассейна, глядя на океан, а когда не занят делами, ныряет с аквалангом, веселится на танцполе или отдыхает в лаундж-зоне.

«Самый счастливый парень»

В начале этого года Сальседо совершил свое тысячное путешествие. В честь юбилея на борту лайнера закатили пышный праздник, где Марио поздравляли старшие сотрудники судна, а в ежедневной газете на борту опубликовали приглашение: «Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать выдающееся достижение Супер Марио — его 1000-е плавание с Royal Caribbean. Он стал любимым членом нашей круизной семьи и участником клуба Pinnacle в рамках программы лояльности».

В честь Супер Марио на лайнере устроили вечеринку Источник: Royalcaribbeanblog.com

Чтобы попасть в Pinnacle Club, нужно набрать 700 баллов, а это как минимум 100 недельных круизов при условии, что ты не живешь в сьюте и путешествуешь не один. Члены клуба получают бесплатный интернет на борту, значки, приоритетную посадку с гостями сьютов и ежедневные завтраки в ресторанах повышенного уровня. Каждые 350 новых баллов дают право на бесплатный круиз в каюте выше классом.

В 2022 году Марио набрал 10 000 баллов. Чтобы понимать масштаб, участникам программы лояльности начисляется 1 балл за каждую ночь на борту, а если жить в сьюте или одному в двухместной каюте, то по 2 балла за ночь. Марио потребовалось 870 круизов, чтобы дойти до этой цифры. И с августа 2022 года он добавил еще 130 путешествий.

— Я должен сказать, что лучшая вещь, которая мне нравится в путешествии, — это совершенно фантастическая команда. Я познакомился со многими членами экипажа, и они прекрасно заботятся обо мне, — признался Марио на церемонии в честь его 25-летия в круизах. — Эта атмосфера уникальна, и ее трудно найти где бы то ни было еще.

Сальседо так и не связал себя узами брака и не стал отцом — роль семьи для него давно играет команда лайнера. О его необычном образе жизни сняли документальный фильм под названием «Самый счастливый парень: история о человеке, выбравшем океан вместо привычной суеты».

«Люди оказались в ловушке»

Супер Марио обожает знакомиться с новыми местами и культурами. За все эти годы он побывал в десятках портов по всему миру. Особенно ему запомнилась поездка в Китай — это был единственный круиз, в котором он ни с кем не разговаривал, потому что ни один из пассажиров не знал английского.

Любимые маршруты Сальседо проходят по Карибскому морю. Больше всего ему нравится останавливаться на частном острове компании в Лабади, Гаити. А еще один любимый порт — Косумель в Мексике.

За долгие годы Марио стал своим человеком на лайнере Источник: Royalcaribbeanblog.com

Путешествия Марио планирует заранее — порой за несколько лет вперед. А на вопрос, какой из всех круизов запомнился ему больше всего, он дал однозначный ответ: «эвакуационный круиз» в сентябре 2017 года. Тогда ураган Ирма приближался к Южной Флориде с ветром свыше 240 километров в час.

— Жителей Майами призвали эвакуироваться, но не было ни рейсов, ни машин, ни гостиниц. Вода и предметы первой необходимости закончились, бензин стал дефицитом, люди оказались в ловушке, — вспоминает Марио. — И кто-то придумал блестящее решение — предоставить лайнер для сотрудников береговых служб компании и их семей как способ быстрой, безопасной и бесплатной эвакуации. По моим данным, на борту было почти 3000 человек. Это путешествие дало мне уникальную возможность пообщаться с сотрудниками наземных подразделений. Я обожаю экипаж на борту, но встреча с береговой командой стала для меня незабываемым опытом.

Потерял «сухопутные» ноги

Годы, проведенные в открытом море, не прошли для его организма бесследно: ветеран океанских круизов заработал довольно редкое заболевание. Его тело так привыкло к постоянному движению, что у него остались «морские ноги» — Супер Марио утратил нормальное ощущение равновесия на суше.

— Я потерял «сухопутные» ноги. Меня так качает, что я не могу идти прямо, — рассказал Сальседо. — Я настолько привык к жизни на кораблях, что мне на борту комфортнее, чем на суше, — добавил он.

Это состояние известно как синдром Маль де Дебаркаман — редкое вестибулярное расстройство, при котором человек чувствует движение, хотя на самом деле он неподвижен. Обычно симптомы проходят в течение 24 часов, но в отдельных случаях могут сохраняться месяцами или даже годами. Впрочем, этот дискомфорт не смущает 73-летнего Сальседо.