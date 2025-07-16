«Пишите: я выздоравливаю!»: как жил и умер пожарный, не признавший вины за «Зимнюю вишню»

Генин больше 20 лет вытаскивал людей из огня в Кемерове Источник: Группа «Пожарные не виноваты» во «ВКонтакте»

15 июля в Кемерово скончался бывший спасатель Сергей Генин. Его имя стало известно на всю страну из-за трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» и последующих судов, растянувшихся на семь лет. Последние годы Генин боролся не только с системой правосудия, но и запущенным онкологическим заболеванием.

Как Генин жил и работал до катастрофы в Кемерове и что с ним стало после, рассказывает редакция NGS42.RU.

Жизнь до…

Сергей Генин больше половины жизни отдал тушению пожаров в родном Кемерове. В погонах он с 18 лет, сразу после выпуска из школы отправился в армию. По возвращении, в 1996 году, устроился в 13-ю часть при заводе «Коммунар» Кировского района. Не раз он оказывался в эпицентре огня в шахтах и заводах города, но, как признавался в интервью нашей редакции, никогда не думал уволиться.

Источник: группа «Пожарные не виноваты» во «ВКонтакте»

— Мне все эти годы работа нравилась, все время быть в атаке интересно. Почти 90% тех, с кем я начинал служить, работают до сих пор, ну кто-то уже на пенсии. Это втягивает и не отпускает настолько, что не знаешь, чем можно еще заниматься, — говорил пожарный.

В 2001 году часть закрыли, и Генин перешел в караул в Заводском районе, в составе которого спустя 17 лет и оказался внутри злополучной «Зимней вишни». Позже Генин говорил, что за всю долгую службу никогда не сталкивался с ЧП такого катастрофического масштаба.

«Зимняя вишня»

К 2018 году Генин дослужился до начальника караула пожарно-спасательной части. Его звено первым прибыло к полыхающему зданию «Зимней вишни», где на тот момент в ловушке оказались несколько десятков человек, большая часть из которых — дети. При этом сами спасатели не знали о заблокированных огнем на четвертом этаже зрителях, так как выезжали на сигнал о возгорании на крыше.

По пути к очагу пожара их встретил Александр Ананьев, у которого в красном кинозале оставались три дочки. Видео и расшифровка разговора отца и спасателей позже разлетелись по интернету, а еще через несколько месяцев легли в официальное обвинение. Их суть сводилась к одному: Генину, несмотря на устав, нужно было отправиться по ориентирам очевидца, а не охранника, который увел пожарных в другой конец здания.

Потеряв время, но все же добравшись до четвертого этажа, спасатели услышали хрип человека и вытащили его из здания. Как выяснилось позже, сотрудники МЧС спасли Михаила Трусова.

— Там был такой густой и черный дым, как будто резину жгут, еще и сажа постоянно садилась на маску, сколько ты ее ни вытирай. Вот закрываешь глаза — темно, а там было еще темнее. Опять же если бы там были какие-то крики или звонки телефонов, мы бы их услышали, но этого не было. Даже если бы мы прошли в кинозал, не факт, что люди там на тот момент были еще живы. Мы вынесли Трусова и вернулись в здание, до примерно 00:30 мы там пробыли, потом нас подменили, — объяснял Генин в интервью.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Суды

Сергея Генина арестовали меньше чем через месяц после пожара, вменив «халатность». Следом в СИЗО попал фактически его начальник — глава службы пожаротушения Андрей Бурсин.

В интернете вся страна, кажется, разделились на две стороны: одни стали адвокатами спасателей, другие — громогласными обвинителями. Пока за дверьми следственного отдела шло расследование, люди, защищающие Генина, открывали петиции, которые в сумме набрали около 150 тысяч подписей.

МЧС России также до последнего заявляло, что считает своих сотрудников невиновными. Коллеги обвиняемых открыто выступали с поддержкой и отвечали на нападки «экспертов из соцсетей». По всей стране прокатилась волна пикетов от спасателей, выходивших на улицы с плакатами: «Они делали свою работу, свободу Генину и Бурсину».

Споры не прекращались и когда Генин, проведя за решеткой СИЗО почти четыре года, вышел на свободу. Он стал первым в России, кому применили новую на тот момент меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как признавался тушила, на улицах города его часто узнавали, но всегда говорили, что верят в его невиновность.

— Жалеть мне не о чем, даже сейчас, зная все обстоятельства, я не мог поступить как-то иначе, — говорил Генин журналисту NGS42.

Я могу каждому родителю посмотреть в глаза. Мне не за что стыдиться. Сергей Генин Бывший пожарный, тушивший «Зимнюю вишню»

За несколько дней до приговора мы разговаривали с Гениным:

— На мой взгляд, в деле нет доказательства моей вины. Думал, что, может быть, дадут колонию-поселение. Сейчас жду окончания суда, а что еще делать? Убегать вообще не вариант, надо сидеть — будем сидеть.

В конце октября 2021 года суд отправил Генина на пять лет в колонию.

Борьба за жизнь

Через 1,5 года нашему изданию стало известно, что у пожарного нашли запущенную опухоль в кишечнике. Причем, как позже выяснится, долгое время врачи во ФСИН не обращали внимание на состояние Генина и не оказывали ему медпомощь. После постановки диагноза (вторая стадия рака), его отправили в кемеровское лечебно-исправительное учреждение, где наблюдали, но фактически не лечили.

Лишь после публикации NGS42, разлетевшейся по всей стране, тушилу перевезли в онкодиспансер, но с конвоем.

— Встреча с Гениным произошла через несколько дней после того, как его перестали охранять. С момента нашего последнего разговора он исхудал и еле передвигался. Меня поразило, что, несмотря на тяжелое состоянии, по коридорам больницы его еще недавно водили в кандалах. После интервью мы иногда с ним списывались, не для работы, просто по-человечески. Он рассказывал, как проходит лечение, реагировал на новости о коллегах. После операции в Москве он дал добро на публикацию со словами: «Пишите, я выздоравливаю. Все норм», — журналист NGS42.RU— единственный, кому Генин когда-либо давал интервью.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Комментаторы в соцсетях, когда стало известно о болезни Генина, снова разделились: одни кричали: «Это его Бог наказал», другие: «Довели мужика». На все это Генин отвечал так:

— Я понимаю, наверное, почему так вышло. Вообще я очень впечатлительный, и профессию выбрал, которая для меня всегда была не безразлична. А эта долбежка на протяжении пяти лет, она способствовала появлению рака.

Никакое это не наказание, просто нервы. Сергей Генин Бывший пожарный, тушивший «Зимнюю вишню»

Через полгода московские врачи вырезали крупную опухоль в кишечнике, но к тому моменту рак уже дал метастазы. Генин уверял, что не собирается сдаваться.

Несмотря на фактическое освобождение, Генин продолжал вести борьбу на двух фронтах: за жизнь и за справедливость. Незадолго до смерти он отсудил у ФСИН компенсацию за моральный вред.

Во вторник, 15 июля, у Сергея Генина, пережившего тысячи пожаров, судебное преследование, травлю в интернете и 20-сантиметровую опухоль кишечника, остановилось сердце.