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В России устроят семь коротких рабочих недель. Календарь

Мы собрали выходные и праздники в удобной картинке

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Минтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год | Источник: Юлия Кашкина / E1.RUМинтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год | Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Минтруд уже подготовил рабочий календарь на следующий год

Источник:
Юлия Кашкина / E1.RU

В следующем 2026 году в России будет семь коротких рабочих недель. Об этом РИА Новостям рассказал Александр Южалин из сервиса SuperJob. К «неполным» неделям также прилагаются праздники.

Среди них: новогодние праздники(на 12 дней), по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта и 12 июня, а также по три дня на 1 и 9 мая. В начале ноября рабочая неделя будет разделена пополам выходным (в среду, на День народного единства). Все это перечислено в проекте постановления правительства РФ.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни», — объяснил Минтруд.

Как будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак будем отдыхать в 2026 году | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать в 2026 году

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Мы уже подробно рассказывали об этом проекте. В 2026 году длинных выходных придется ждать до ноября. 4 числа россияне будут отмечать День народного единства.

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