«Сижу на чемодане. Стоит ли ехать в Азербайджан?» Что отвечают российским туристам отдыхающие сейчас в Баку

В Баку сейчас немало наших туристов Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Концерт поп-звезды Джастина Тимберлейка состоится в Баку 27 июля. Его российские фанаты из разных регионов России уже купили билеты или забронировали концертные туры на обещанное грандиозное шоу в столице Азербайджана. Кроме того, Баку — один из удобных хабов для транзита туда, куда не летают самолеты из России. Но, после того как азербайджанские силовики задержали российских граждан и риторика в СМИ обеих стран раскалилась добела, многие засомневались: стоит ли сейчас ехать в эту страну? Подробности — в материале «Фонтанки».

30 июня в Баку задержали трех российских журналистов, им предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Кроме того, 1 июля в Баку были задержаны еще восемь россиян, которые, по версии азербайджанских силовиков, якобы связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также с киберпреступностью. Всего арестовано 13 человек, доступ консульских сотрудников к ним согласован. Об этом 3 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Задержания россиян прошли на следующий день после того, как стало известно, что в Екатеринбурге прошла серия задержаний участников этнической группировки, подозреваемых в убийствах и покушениях на убийства в 2001–2011 годах. Девять человек из них принадлежат к клану Сафаровых, двое при задержании скончались. МИД Азербайджана выразил возмущение действиями российских правоохранительных органов.

В телеграм-чате путешественников «Баку 🇦🇿 Чат TravelAsk» обсуждают неожиданно возникшую напряженность между странами и свое желание попасть на концерт:

«А кто-то тут идет на концерт Тимберлейка в Баку? У меня билет на голден арену и нагнетенная всеми моими родственниками истерия по поездке. Может, можно к кому-то присоединиться в очереди на вход на концерт?»

«А вот у нас знакомые не могут уже полететь, и есть два билета на JT, на арену, с которыми непонятно, что делать теперь. Может, надо кому?»

«У нас запланирована поездка в Баку в конце июля на концерт Джастина Тимберлейка. Уже куплены невозвратные авиа. Муж не пускает в связи с обстановкой!»

В ходе обсуждения, особенно если человек едет один, объединяются в группы — некоторым кажется, так безопаснее. Формируется тусовка по интересам, участники чата пишут: «У меня билета нет, но ради такой истории в очереди постоял бы».

Пользователи, похожие на реалистов, им отвечают: «В конце июля всё уже будет хорошо. Или нет. Но тогда всё будет очень плохо. Так что рано начали паниковать».

Туристы «счастливы и отдыхают»

В чате, объединившем российских туристов и жителей Баку, обладатели билетов на концерт Тимберлейка и просто запланировавшие отпуск в Азербайджане задают один и тот же вопрос в разных вариациях: «Какая реальная обстановка? Или нас накручивают просто?»; «Сижу на чемодане и не могу понять, стоит ли ехать»; «Мне сейчас все родственники пишут в панике и отговаривают лететь, мол, читай новости про Азербайджан».

На новости ссылаются, новости ругают, новостями объясняют сомнения. Им отвечают и азербайджанцы, и соотечественники. Lolita Agadzhanova, например, пишет: «Насмотрятся зомбоящиков своих, жесть. Да хватит нагнетать! Если вы в себе уверены и уверены в том, что вы не нарушаете закон и не делаете ничего криминального, можно ехать куда угодно, а если у вас рыльце в пушку, то сидите дома».

В общении с «Фонтанкой» Lolita рассказала:

«Мы приехали из России, уже больше недели здесь. Туристов из России очень много, ни от кого не слышали негатива касаемо отношения к ним. Вчера при выходе из отеля видели полицейских, к нам не подошли, документы не попросили, мы поздоровались и пошли спокойно дальше. Но на всякий случай теперь носим паспорта с собой. Мы не заметили, что русские чем-то напуганы, взволнованы. И напряжения не заметили. Гуляют, ездят на экскурсии. Мне кажется, что ситуацию немного нагнетают, всё абсолютно спокойно. Нас на улице не останавливали, документы не спрашивали, косо не смотрят. Отношение местных жителей отличное, все очень доброжелательные и приветливые».

Другой собеседник «Фонтанки», релокант из России, на вопрос, не рискуют ли российские туристы, оставаясь в Азербайджане, отвечает: «Обстановка для туристов такая же ровная и спокойная, как и месяц, и два, и три назад».

Общение в чате активно поддерживается местными жителями. Бакинец рассказал «Фонтанке»: «Русских туристов у нас очень много, как и русскоговорящих. Ведут себя свободно, счастливы и отдыхают. Город им очень нравится. Особенно нравится наша кухня. У меня брат работает в Ичери Шехер, исторический центр города. Активно взаимодействует с туристами, поэтому, будьте уверены, это не голословно. Очень много туристов и из Казахстана».

«Русских задерживают в Азербайджане или это туфта?»

Вероятно, не всем повезло, как участникам чата. 2 июля российское посольство в Азербайджане сообщило, что за последние сутки поступило множество обращений от граждан РФ, в том числе от туристов. В места их проживания приходили люди в гражданском (некоторые представлялись сотрудниками полиции), интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено «физическое насилие».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России и Азербайджана дружба очень важна, и обвинила третью сторону в попытке испортить отношения между двумя государствами. Кроме того, она посоветовала россиянам «при поездках учитывать текущую обстановку в Азербайджане».

На эти предупреждения начальник управления пресс-службы МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде возразил: «Утверждения в заявлениях пресс-секретаря МИД РФ и Посольства России в Азербайджане от 2 июля 2025 года о якобы применении физической силы правоохранительными органами против российских граждан, находящихся с визитом в нашей стране, и членов их семей, а также о том, что Баку не отвечает на официальные обращения Москвы по оказанию консульской поддержки арестованным российским гражданам, безосновательны».

При этом трансляция задержания россиян — журналистов и айтишников — по всем телеканалам обеих стран действительно пугает.



В чате спрашивают: «Здравствуйте, запланирован полет в Баку из РФ, тут в РФ новостные паблики горят от того, что русских задерживают в Азербайджане, так это или туфта?»

Отвечают: «Максимально всё в порядке, я вижу панику какую-то только в новостях с двух сторон и вот в чате вопросы».

«Азербайджанские СМИ накаляют обстановку. „АзТВ“, „Азертадж“ включились в раздувание, а это официальные ресурсы. Рупоры, так сказать…»

А пользователь Ruslan обзывает паникеров: «Не обращайте внимания на СМИ, всё тут спокойно. А кто раздувает негативные вибрации — зомбоящеры».

Попытки собеседников разубедить, сказать, что опасности нет, в этом случае разбиваются о неоспоримый факт: россияне задержаны и избиты. «Ну столько фото и видео. Я бы переждала этот момент и посмотрела, как будут развиваться события дальше. А так всё на свой страх и риск». И примирительное «всех не посадят» — слабый аргумент («Всех, что ли, русских? Места не хватит для всех в клоповниках»).

Больше других побаиваются даже транзитом пересекать Баку туристы из Екатеринбурга: «А что же делать тем, кто из Екатеринбурга летит в Баку?» Или: «Тоже переживаю, мне с ребенком через Баку как раз в Екатеринбург. Еще самолет захватят. Думаете, лучше через Турцию поменять билеты?»

«Парней забрали по ошибке»

Кто-то верит, что «простых людей туда не вмешивают. Берут тех, кто может как-то повлиять на правительство», «они программисты и журналисты, а эти люди могут многое, хоть и пацаны».

В чате 2 июля появилась «девушка одного из парней, которого забрали из дома ночью 1 июля», представилась Анастасией Невежиной. Она рассказывает: «Мы приехали в Баку как туристы, у нас удаленная работа, и мы передвигаемся по разным локациям. Так вот, забрали его без какой-либо причины прямо из дома. Мы официально прописались в местном МФЦ по месту жительства, так как собирались остаться больше чем на 15 дней. Как итог на данный момент идет различная дезинформация с разных сторон по поводу данной ситуации. Просто хочу, чтобы все здесь понимали, что парней забрали по ошибке. Забрали, так как официально прописались, увидели место жительство и т. д. Он работает менеджером в IT-компании, сам он не является программистом».

Некто Серега примирительно пишет: «А что происходит? Из 12 тысяч туристов задержали 8 определенных человек. Остальным обычным людям не нагоняйте жути».

Отказы от туров единичные

В чате исправно продолжают писать и 3 июля: «Полиция ни разу не останавливала, всё хорошо, хотя тоже боялась лететь в связи с новостями»; «Почитала чат, и стало легче»; «Путешествую одна. Все относятся с добром, помогают и по-русски понимают». Немного удивляет, что по Азербайджану так много женщин путешествуют в одиночестве.

А сколько из них и вообще туристов решили отказаться от поездки из-за обострения отношений двух стран? СМИ сообщали 2 июля со ссылкой на туроператоров, что бронирование туров в Азербайджан за два дня снизилось на 30–40%. АТОР и Российский союз туриндустрии это не подтверждают.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные МИДа Азербайджана сообщает, что с января по апрель 2025 года в республику приехали около 180 тысяч россиян. Эксперты АТОР говорят, что из них организованные туристы составляют около 2,5%. Это ожидаемо, Азербайджан — близкая и понятная российским туристам страна. Поэтому к туроператорам для организации поездки обращаются немногие, дешевле всё сделать самостоятельно. «Туроператоры — члены АТОР, работающие на направлении Азербайджана, не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение. Аннуляции бронирований пока носят единичный характер», — цитирует РИА Новости АТОР.

Президент РСТ Илья Уманский говорит то же самое: «Снижения бронирований нет. Аннуляции единичные, в рамках нормы. Коллеги в Азербайджане подтверждают: отношение к российским туристам остается доброжелательным».

А тех, кого обострение отношений между Россией и Азербайджаном застало уже на отдыхе, союз просит «сохранять разумную осторожность, быть внимательными и следить за официальными сообщениями». В экстренных ситуациях рекомендуют обращаться в посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике по адресу АZ1022 Баку, ул. Бакиханова, 17, телефон (+994-12) 597-44-58, телефон для экстренной связи (+994-50) 270-26-59.