Сильные съехались со всей России. Что они делали в Чите

Блогеры проехались по Забайкалью Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Забайкалье впервые прошел «Форум сильных» — серия экспертных дискуссионных площадок на актуальные для региона темы с профессионалами со всей страны. С 15 по 30 июня федеральные блогеры, эксперты, предприниматели и власти обсуждали, как сделать регион лучше.

«Эта идея вынашивалась давно. На встречах с партнерами сайта „Чита.Ру“ мы неоднократно обсуждали необходимость менять ситуацию в разных сферах: благоустройство города, городская архитектура, озеленение, экология, эффективность и инновации в бизнесе, кадры и отток населения. Отдельно обсуждали работу команд на местах, в районах — почему один район как оазис, а в другом сколько денег ни дай, изменений мало. И есть понимание, что люди у нас хорошие, трудолюбивые, просто иногда не хватает знаний, опыта, поддержки, взаимовыручки. Так пришла идея организовать „Форум сильных "» , — рассказала коммерческий директор „Чита.Ру“ Екатерина Царева.

По ее словам, нужно объединить усилия, знания и ресурсы, чтобы понять, где край может подрасти, что нужно скорректировать, чему научиться.

На «Форум сильных» съехались эксперты со всей России: путешественник Роман Розанов, тревел-блогер Константин Парфеньев, фотограф и видеограф Сергей Токарев, профессиональные креаторы и эксперты по брендам: Арсений Кутовой, Анатолий Татауров, Егор Мызник, Ольга Кутовая, эксперт по производительности труда Виктор Вальчук.

В форуме, который шел 15 дней, участвовали восемь регионов, которые представляли 17 экспертов, кроме того, было 48 спикеров из Забайкалья. В Чите за 5 дней провели пять круглых столов, которые длились 38 часов.

Перед площадкой по развитию внутреннего туризма в Забайкалье эксперты проехали по ключевым туристическим маршрутам. В течение 5 дней были проведены экскурсии. Почти 56 часов эксперты провели в дороге.

Источник: CHITA.RU

На самой площадке обсуждали, как завлечь туристов в регион. Путешественник, фотограф и видеограф из Красноярского края Сергей Токарев предложил сделать брендом Забайкалья историю освоения Сибири, однако для начала нужно наладить инфраструктуру — для обслуживания уже существующего туристического потока краю не хватает 6,5 тысячи гостиничных номеров. Кроме того, экспертам рассказали о промышленном туризме, о достижениях, проблемах и о том, как построить туристический проект с нуля и сделать его символом региона на примере этноархеопарка «Сухотино».

Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU

Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU

Во время круглого стола по экологии обсуждалась ситуация в регионе, связанная в том числе с работой крупных промышленных предприятий. Участники обсудили взаимодействие органов власти с экологическими организациями и научными институтами. О своем опыте в выстраивании такого взаимодействия рассказала эксперт в сфере экологии, устойчивого развития и ESG-трансформации, общественный деятель, продвигающий зеленые инициативы и проекты, Ольга Старцева.

Источник: Ольга Миллер / CHITA.RU

На круглом столе инновациями поделились представители добывающей отрасли. Так, старший менеджер группы устойчивого развития Быстринского ГОКа Дарья Петрова рассказала, что проект «Зеленый остров» помогает предприятию минимизировать образование непроизводственных расходов, сократив количество идущего на мусор пластика, металла и пищевых отходов. Но говорили и о проблемах. Замруководителя Читинского института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН Олег Корсун отметил, что Забайкальский край, связанный водными объектами с Китаем и Монголией, должен следить за загрязнением рек, так как это может повлиять на отношения между странами.

Источник: Ольга Миллер / CHITA.RU Источник: Ольга Миллер / CHITA.RU

На круглом столе по производительности труда обсуждали, что нужно делать предприятиям для того, чтобы повысить эффективность своей работы. Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов рассказал, как в больнице используются бережливые технологии: в учреждении теперь есть администратор, который снял бюрократическую нагрузку с медработников, появилось разделение зон ожидания, разные входы для всех категорий пациентов, заработала палата шоковой терапии — мини-реанимация. При этом в Забайкалье проблему производительности труда решают на уровне правительства — в Министерстве планирования создан отдел по внедрению принципов бережливого управления, сотрудники которого решают вопросы оптимизации и ускорения получения услуг в госучреждениях региона.

Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU

Сильные провели и форум «Сильные муниципалитеты — великая Россия», главной темой которого стали успешные практики в работе лидеров районов Забайкалья. На форуме решили создать общественный совет при мэрии Читы, где неравнодушные жители смогут помочь власти с решением городских проблем. Говорили на форуме в том числе о том, что главы округов вынуждены платить многочисленные штрафы из своего кармана после проверок прокуроров и других надзорных органов. Обсудили и создание территориальных общественных самоуправлений (ТОС) — таких в Забайкалье уже около 600. Для них дважды в год в крае проводится конкурс проектов «Решаем сами». Победа в нем гарантирует ТОСу выплату в 1,5 миллиона рублей, на которые можно провести благоустройство населенного пункта, оказать помощь участникам СВО, создать аллею памяти и многое другое.

Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU

Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU

Про лучшие практики в кадровой политике говорили на заключительном круглом столе «Форума сильных», который был посвящен внутренним коммуникациям и HR. Темами для обсуждения стали стимуляция найма в регионах, построение коммуникаций в крупных компаниях. Говорили о том, как руководителям строить эффективную систему внутренних коммуникаций и корпоративной культуры, зачем создавать сообщества внутри команды. В том числе на круглом столе подняли тему, как работать с зумерами. Ведущий специалист отдела подбора персонала и развития бренда работодателя Быстринского ГОКа Людмила Побелянская рассказала, что система работы с молодежью на предприятии разделена на три части. Представители ГОКа встречаются со школьниками, ориентируя их на поступление в целевые учебные заведения, студентов приглашают на практики, а молодых специалистов удерживают в компании, выращивая из них новых лидеров.

Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU

Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU

Организаторами форума стали команда сайта «Чита.Ру», АНО «Шкулёв Содружество» и Фонд развития Забайкальского края при поддержке правительства Забайкальского края и Быстринского ГОКа.