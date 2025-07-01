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Страна и мир Спят в песочницах и бросаются под колеса — видео из города, который захватили свиньи

Спят в песочницах и бросаются под колеса — видео из города, который захватили свиньи

Хряки спокойно разгуливают по центральным улицам и пугают местных жителей

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2 комментария

Рассказываем, как свиньи стали хозяевами Ревды

Источник:

Дарья Манохина, Ксения Беляева / E1.RU

Уральский город захватили свиньи. Бродячих поросят в Ревде больше, чем бездомных собак. Они питаются на помойках, спят в песочницах и под балконами многоэтажек, а еще перекопали клумбы и дворы в центре города.

Какое свинство творится в Ревде — смотрите в видео наших коллег из Е1.RU.

«Находятся юмористы, которые говорят: „Ну а что, давайте будем сюда туристов привлекать. Будем показывать свиней, сувенирчики свинячьи продавать“, — рассказывает местная жительница Светлана Романчук.

Свиньи сбегают от местного фермера и гуляют сами по себе. В 2024 году суд запретил хозяину поголовья выпускать поросят за пределы хозяйства, но в городе ничего не изменилось — разве что поросят стало больше.

На все претензии соседей фермер отвечает, что свиньи вовсе не его.

«Мои свиньи дома, а остальные — не знаю», — заявил фермер Анатолий E1.RU.

Самое страшное, что свиньи уже попадали под колеса и разбили несколько автомобилей, но возмещать ущерб фермер отказывается.

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Свиньи Ревда Беспредел Фермер
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Комментарии
2
Гость
1 час
Отсутствие обычного правопорядка и полное отсутствие закона при этом самих силовичков целая армия
Гость
1 час
Свиньи в песочнице не самое страшное там торговцы смертью прячут свой яд но и это никого не волнует, все всё знают кто делает, крышует , потребляет - но народ безмолвствует и терпит
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