Спят в песочницах и бросаются под колеса — видео из города, который захватили свиньи

Рассказываем, как свиньи стали хозяевами Ревды Источник: Дарья Манохина, Ксения Беляева / E1.RU

Уральский город захватили свиньи. Бродячих поросят в Ревде больше, чем бездомных собак. Они питаются на помойках, спят в песочницах и под балконами многоэтажек, а еще перекопали клумбы и дворы в центре города.

Какое свинство творится в Ревде — смотрите в видео наших коллег из Е1.RU.

«Находятся юмористы, которые говорят: „Ну а что, давайте будем сюда туристов привлекать. Будем показывать свиней, сувенирчики свинячьи продавать“, — рассказывает местная жительница Светлана Романчук.

Свиньи сбегают от местного фермера и гуляют сами по себе. В 2024 году суд запретил хозяину поголовья выпускать поросят за пределы хозяйства, но в городе ничего не изменилось — разве что поросят стало больше.

На все претензии соседей фермер отвечает, что свиньи вовсе не его.

«Мои свиньи дома, а остальные — не знаю», — заявил фермер Анатолий E1.RU.