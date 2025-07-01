Новые тарифы ЖКХ, контроль за переводами и обращение в суд из дома: законы июля

С 1 июля в России подорожают коммунальные услуги Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В России практически каждую неделю вступают в силу новые законы, указы, постановления и прочие нормативно-правовые акты. Уследить за всеми изменениями в потоке новостей сложно, поэтому каждый месяц мы готовим для вас обзор самых важных и актуальных изменений. Сегодня поговорим о том, что нового ждет россиян в июле 2025 года.

Рост тарифов на ЖКУ

В России с 1 июля подорожают коммунальные услуги. Тарифы в среднем вырастут на 11,9%. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2024 году их в среднем повышали на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.

Еще правительство РФ утвердило предельные индексы роста и допустимое отклонение для регионов. Таким образом сильнее всего тарифы на ЖКУ могут вырасти в Архангельской области — на 24,8%, в Республике Мордовия и Челябинской области — на 22,8%, в Дагестане и Татарстане — на 22,3%.

В Москве коммунальные услуги в среднем подорожают на 15%. Наиболее значительное повышение цен ожидается на электроэнергию — от 12,6 до 22,8%.

Социальные банковские счета и вклады

С 1 июля появятся социальные вклады для россиян, которые получают поддержку от государства. Можно будет открыть один такой счет и один вклад.

Условия этих банковских продуктов во многом совпадают с условиями срочного вклада и накопительного счета. Однако есть особенности. Например, сумма вложений вклада не должна превышать 50 тысяч рублей. При этом гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляются ежемесячно, но на отдельный банковский счет.

Новые ограничения в выдаче ипотеки и автокредитах

С 1 июля банки в России будут обязаны следить за тем, чтобы кредиты на жилье выдавались в определенных пределах. Эти пределы будут установлены для разных типов жилья: готового и строящегося. Важно, чтобы доля таких кредитов не превышала установленные нормы.

Нормы будут зависеть от того, сколько денег заемщик вносит сразу при покупке жилья (больше или меньше 20%) и от его долговой нагрузки (какая часть его дохода уходит на выплаты по кредитам). Самая строгая проверка будет для кредитов на новое жилье с небольшим первоначальным взносом.

Для автокредитов с высокой долговой нагрузкой введено ограничение 20%. Цель — предотвратить рост кредитного пузыря.

Мигрантам усложнят экзамены

Рособрнадзор с 10 июля изменит требования к экзамену для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России. На аудировании по русскому языку нужно будет выполнить четыре задания, до этого было всего два.

Еще появятся обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», которые необходимо набрать для успешного прохождения экзамена.

Контроль за переводами

Налоговая служба будет пристально следить за крупными и регулярными переводами, которые не имеют официального статуса самозанятого или индивидуального предпринимателя. Это могут быть доходы фрилансеров, оплата аренды или товаров. Если будут обнаружены нарушения, то могут быть доначислены налоги. Переводы от родственников, долги и подарки контролироваться не будут.

Кроме того, Росфинмониторинг получит право замораживать подозрительные переводы до 10 дней без суда, а при признаках преступлений — до 30 дней.

Упростят получение наследства для семей погибших участников СВО

С 15 июля наследство родственников погибших на СВО будет открываться с момента составления записи о смерти в официальных документах. Это также касается граждан, проживавших в зонах боевых действий, если их смерть связана с этими обстоятельствами. Ранее наследство можно было принять в течение шести месяцев с момента смерти.

В трудовой стаж включат период работы на Украине

С 1 июля в трудовой стаж граждан РФ включат периоды работы до начала военной операции:

на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года;

в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года;

в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2022 года.

Расширение маркировки товаров

С 1 июля 2025 года в России введут обязательную маркировку на некоторые категории товаров. Без специальной цифровой метки теперь будет запрещено продавать дезодоранты, средства для волос и бритья, ароматизаторы, а также соусы, пряности, сухие супы, специи и уксус. За нарушение грозит штраф до 50 тысяч рублей для ИП и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Защита от кибермошенников

С 5 июля вступает в силу защита от кибермошенников. Теперь клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу или совершившему неправомерные операции по его указанию, грозит до трех лет лишения свободы.

За получение чужой карты или доступа к чужому счету с целью извлечения выгоды, а также за передачу этих данных третьим лицам и совершение незаконных операций с ними предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с возможным штрафом.

Усиление контроля за мигрантами

С 1 июля запрещено оказывать услуги связи иностранным гражданам, которые не подтвердили личность в салоне связи по биометрии. Кроме того, в регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации.

Заочное привлечение иноагентов к ответственности

С 24 июля иноагентов начнут заочно привлекать к ответственности за нарушение порядка деятельности. Это касается в том числе правонарушений, совершённых за рубежом.

Находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение российских законов.

Наказание за разглашение банковской тайны

С 5 июля ужесточается уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны.

За подобные действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также те, что причинили значительный ущерб или были совершены из корыстных побуждений, грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 5 миллионов рублей

Если же преступление привело к серьезным последствиям, то наказание могут ужесточить и оно составит до семи лет лишения свободы с наложением штрафа в размере до пяти 5 миллионов рублей.

Увеличение лимита по европротоколу

С 5 июля максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции (европротокол) при разногласиях между участниками аварии увеличится с 100 до 200 тысяч рублей. Это касается случаев, когда есть фотофиксация повреждений.

Защита географических указаний на товарах

С 28 июля вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как «наименование места происхождения товара», но и «географическое указание», а также соответствующих и схожих с ними обозначений.

Новые правила обращения в суд

С 1 июля подать документы по делам об административных правонарушениях можно будет онлайн. До этого бумаги отправляли по почте или факсу.

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