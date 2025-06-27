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Страна и мир Индиец женился на 13-летней, а она родила ему 8 детей. История самого долгого брака

Индиец женился на 13-летней, а она родила ему 8 детей. История самого долгого брака

Карам и Картари Чанд прожили вместе 91 год, но в книгу рекордов Гиннеса их включать не захотели

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Источник:

Городские медиа

Вряд ли кто-то спрашивал, хотят ли они сыграть свадьбу, и уж точно никто не догадывался, что брак их будет настолько прочным. О союзе Карама и Картари Чанд договорились их родители, когда невесте было всего 13 лет, а жениху на 7 лет больше. Но для Индии, тем более в 1925 году, такие истории были в порядке вещей.

В 1965 году семья Чанд решила круто изменить свою жизнь и переехать в Великобританию. Там они основали бизнес и продолжили увеличивать количество потомков. В общей сложности у них появилось 8 детей, а у тех — 28 внуков, которые продолжают рожать правнуков и по сей день.

В 2016 году Карам покинул этот мир, едва не дожив до 111 лет. Его супруга последовала за ним через три года, когда ей было 107. Их брак продлился 91 год.

Увы, супруги не смогли попасть в книгу рекордов Гиннесса. Документы, которые могли бы подтвердить длительность их супружества, почти за век были утрачены. Тем не менее их чествовала сама королева Великобритании.

Секрет крепости брака Карама и Картари — в коротком видео.

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