НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 740мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,21
EUR 91,66
Кафе на месте музея-фабрики
Приговор тренеру олимпийцев
«Эксперименты» с Кубком Гагарина
Предупреждение о непогоде
Как провести лето в Ярославле
Обзор на парк
Умерли в поезде
Хоккеисты — об уходе Никитина
Страна и мир Почему в Петербурге кричат с мостов — и почему это не нравится властям. Громкая история

Почему в Петербурге кричат с мостов — и почему это не нравится властям. Громкая история

Блогер Артем Хадунькин устраивает громкие флешмобы. Почти 30 тысяч подписчиков следят за его криками и экспериментами с раскрепощением на улицах города

79
Написать комментарий

Артем Хадунькин изобрел терапию, которая растревожила городские власти. И чаек

Источник:

Городские медиа

Каждое утро Петербург просыпается под шорох дождя, аромат кофе… и крик с моста.

— Три, два, один! А-а-а-а! — кричит во всё горло Артём Хадунькин, блогер и человек, который однажды понял: молчание — не золото, а кандалы на его свободолюбивой душе. Но банальной, казалось бы, вещи — крику — пришлось учиться с нуля.

И жизнь его изменилась. Теперь он не только кричит, но и поет на тротуарах, разговаривает с незнакомцами, делает то, чего раньше стеснялся. В этой новой жизни — много историй, которые не стыдно рассказать внукам или хотя бы в сторис.

Осознав, что мост — это почти что петербургский диван психолога: красиво, просторно и можно покричать, Артем стал приглашать на сеансы громкой терапии подписчиков. Сперва никто не пришел, но со временем флэшмоб стал вирусным. Посоревноваться в крике с чайками захотела огромная толпа людей.

И тут начались сложности. Массовые мероприятия должны быть согласованны, а в Петербурге их уже традиционно не разрешают со времен пандемии. И в случае Артема власти, видимо, рассудили по привычке: «Вдруг ковид залетит в раскрытые рты?» И запретили собираться на мосту.

Но блогеру удалось-таки убедить ответственные лица в полезности своего начинания. Теперь он и его соратники кричат с позволения петербуржских властей.

Останавливаться на достигнутом Артем не собирается. Он уже пробует новые форматы: пение на улицах, разговоры с незнакомцами, мини-импровизации прямо на тротуаре. Может, скоро мы услышим, как он устроит «поэтический батл» в метро или научит прохожего петь оперу. Главное — делать то, что раньше казалось невозможным.

Посмотрите короткое (и громкое) видео о похождения Артема Ходунькина.

ПО ТЕМЕ
Виктор Аниего
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление