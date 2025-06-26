Почему в Петербурге кричат с мостов — и почему это не нравится властям. Громкая история

Артем Хадунькин изобрел терапию, которая растревожила городские власти. И чаек Источник: Городские медиа

Каждое утро Петербург просыпается под шорох дождя, аромат кофе… и крик с моста.

— Три, два, один! А-а-а-а! — кричит во всё горло Артём Хадунькин, блогер и человек, который однажды понял: молчание — не золото, а кандалы на его свободолюбивой душе. Но банальной, казалось бы, вещи — крику — пришлось учиться с нуля.

И жизнь его изменилась. Теперь он не только кричит, но и поет на тротуарах, разговаривает с незнакомцами, делает то, чего раньше стеснялся. В этой новой жизни — много историй, которые не стыдно рассказать внукам или хотя бы в сторис.

Осознав, что мост — это почти что петербургский диван психолога: красиво, просторно и можно покричать, Артем стал приглашать на сеансы громкой терапии подписчиков. Сперва никто не пришел, но со временем флэшмоб стал вирусным. Посоревноваться в крике с чайками захотела огромная толпа людей.

И тут начались сложности. Массовые мероприятия должны быть согласованны, а в Петербурге их уже традиционно не разрешают со времен пандемии. И в случае Артема власти, видимо, рассудили по привычке: «Вдруг ковид залетит в раскрытые рты?» И запретили собираться на мосту.

Но блогеру удалось-таки убедить ответственные лица в полезности своего начинания. Теперь он и его соратники кричат с позволения петербуржских властей.

Останавливаться на достигнутом Артем не собирается. Он уже пробует новые форматы: пение на улицах, разговоры с незнакомцами, мини-импровизации прямо на тротуаре. Может, скоро мы услышим, как он устроит «поэтический батл» в метро или научит прохожего петь оперу. Главное — делать то, что раньше казалось невозможным.