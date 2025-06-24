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Страна и мир Новые законы Не сообщил о переезде — получил штраф: в Госдуме ужесточили наказание за неявку в военкомат

Не сообщил о переезде — получил штраф: в Госдуме ужесточили наказание за неявку в военкомат

Депутаты считают, что это поможет стать ответственнее

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5 комментариев
Штрафы вырастут до 20 тысяч | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Штрафы вырастут до 20 тысяч | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Штрафы вырастут до 20 тысяч

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать на 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

«По нашему мнению, установленный размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», — говорится в пояснительной записке.

По данным Минобороны, указанным в документе, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности привлекли более 47 тысяч человек. Из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения. 

Согласно новым правилам, несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее штраф составлял от 1000 до 5000 рублей.

Также в этом году приняли новые ограничения для тех, кто не явился в военкомат по повестке. Помимо штрафов, призывник не сможет брать кредиты, регистрировать недвижимость и ИП. О всех изменениях можно прочитать в материале

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Штраф Военкомат Переезд Новые законы
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Комментарии
5
Гость
2 часа
сделал шаг в сторону,отчитайся товарищу майору.
Гость
2 часа
Защита Родины - священная обязанность русского человека. Будьте добры исполнять, граждане.
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