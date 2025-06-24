Не сообщил о переезде — получил штраф: в Госдуме ужесточили наказание за неявку в военкомат

Штрафы вырастут до 20 тысяч Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать на 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

«По нашему мнению, установленный размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», — говорится в пояснительной записке.

По данным Минобороны, указанным в документе, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности привлекли более 47 тысяч человек. Из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения.

Согласно новым правилам, несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее штраф составлял от 1000 до 5000 рублей.

Также в этом году приняли новые ограничения для тех, кто не явился в военкомат по повестке. Помимо штрафов, призывник не сможет брать кредиты, регистрировать недвижимость и ИП. О всех изменениях можно прочитать в материале.