В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло

Ольга рискнула попробовать семейный отдых в ОАЭ и не пожалела Источник: LIFECHIGI / N.me

Россияне присматриваются к арабскому all inclusive — отели в ОАЭ смекнули, что такой отдых туристам очень нравится, и стали его популяризировать. Дошло до того, что туры в пятизвездочные отели Арабских Эмиратов стали дешевле турецких. Этим фактом решила воспользоваться молодая мама из Екатеринбурга, блогер Ольга Чиги. Вместе с семьей она махнула в арабский «Риксос» и написала честный отзыв в колонке для портала Е1.RU.

Ольга Чиги Ольга ведет личный блог о жизни в Екатеринбурге, еде и местах для отдыха Блог Ольги во «ВКонтакте»

Почему-то принято думать, что отдых в ОАЭ намного дороже других направлений, что тут нет алкоголя и излюбленного нами «ультра всё включено». Но оказалось, что сейчас в Эмиратах огромное количество отелей работает по системе all inclusive. Причем отели классом намного выше, чем в Турции и Египте, а по ценнику ниже.

В этом году мы с мужем и дочкой впервые были в ОАЭ, в Рас-эль-Хайме. Причем планировали отдохнуть в конце мая в Турции, но турагент переубедила. Оказалось, что отели, в которые мы обычно летали, сейчас стоят 700–800 тысяч рублей на троих! А в Эмираты можно улететь в 2–3 раза дешевле. Тур обошелся нам в 350 тысяч рублей.

Пятилетней дочке поездка тоже понравилась Источник: LIFECHIGI / Т.me

В Эмиратах дороже, чем в Турции?

Я боялась, что отпуск в Эмиратах влетит нам в круглую сумму. Но оказалось, что если ехать на all inclusive, то большой разницы с Турцией или Египтом нет.

Конечно, если вы привыкли ездить по экскурсиям, то сразу почувствуете огромную пропасть в ценах. В Турции можно купить роскошную прогулку на яхте за 50–80 долларов. В ОАЭ даже самая простая поездка по городу стоит очень дорого! Мы отдали 25 тысяч рублей (около 300 долларов) за поездку в Дубай из нашего отеля. Но если покупать эту же экскурсию у туроператора, выйдет в 60, 90, 100 и даже в 150 тысяч рублей.

Цены на такси нам не показались сильно высокими. Можно сравнивать с нашими тарифами в час пик.

Теперь о еде. Если идти в туристический ресторан, готовьтесь оставить около 10 тысяч рублей на двоих. И это без алкоголя! Можно поискать места, где едят местные, там средний чек сильно ниже, около 2000 рублей с человека.

Категорически не советую покупать дубайский шоколад в отеле или в сувенирных лавках. Там за плитку просят 3000–4000 рублей. Если же зайти в любой сетевой супермаркет, там этот же шоколад можно найти за 500 рублей.

Можно ходить с голыми ногами и руками?

Мы переживали, что в шортах и коротких юбках на улице погулять не выйдет. Но это всё давно в прошлом. Есть всего несколько эмиратов, где по-прежнему действуют строгие правила дресс-кода. Женщины там должны ходить полностью покрытые. Но в туристических местах к одежде относятся лояльно. Никто не обращает внимания на разрезы и декольте.

С алкоголем дела обстоят строже. Во многих местах его нет совсем. Есть отели, где и туристам запрещено пить вино и любые другие алкогольные напитки. Но отели с all inclusive наливают всем. Правда, только до 23:30.

В ОАЭ необязательно закрывать руки и ноги. В некоторых эмиратах можно ходить даже с декольте Источник: LIFECHIGI / Т.me

Попали в будущее

Когда приезжаешь в ОАЭ, думаешь, что попал в будущее. Здесь давно все привыкли к беспилотному метро, всерьез обсуждают отказ от курьеров в пользу дронов-доставщиков. И даже младший персонал везде идеально говорит по-английски (ну или использует онлайн-переводчик). Порой даже было стыдно, что мы язык не знаем так хорошо, как уборщики в метро.

В ОАЭ просто невероятно много мест для развлечений. Один «Музей будущего» чего стоит! Вокруг невероятная роскошь, архитектура, высотные здания. Для детей тоже раздолье: есть большие зоопарки, аттракционы, анимация в отеле на русском языке.

Конечно, как и везде, тут есть свои плюсы и минусы. Сейчас немного про них расскажу.

Без минусов отдых тоже не обходится, но плюсов как будто больше Источник: LIFECHIGI / Т.me

Плюсы отдыха в ОАЭ

Теплое море, хорошо прогретое уже в мае;

песочный пляж, плавный вход для тех, кто с детьми;

жара. На море должна быть жара! В холоде можно и дома посидеть;

приятный персонал везде: от станций метро до ресторанов;

огромное количество мест, которые можно посмотреть;

невероятный океанариум в Абу-Даби, где можно обняться с пингвином и сделать селфи.

Минусы отпуска в ОАЭ

Прайс на многие товары выше, чем мы привыкли;

экскурсии стоят намного дороже, чем в привычной Турции;

отсутствие изобилия рыбы и морепродуктов (конечно, «турецкий стол» в этом плане более разнообразный);

алкоголь продают не 24/7, он есть не везде;

в барах можно курить (тех, кто не курит, это сильно бьет по носу).

В заключение скажу, что ОАЭ для меня хорошая альтернатива семейному отдыху в Турции. Съездить в Эмираты сейчас даже будет дешевле.

А вы хотели бы отдохнуть в арабском all inclusive? Да, почему бы и нет Нет, по Эмиратам надо путешествовать, а не сидеть в отеле Какой там all inclusive? Я на дачу!