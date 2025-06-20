Столетие под стеклом, а теперь — реставрация. История и архивные фото Мавзолея Ленина: как он стал таким

Уже почти век к усыпальнице вождя революции выстраиваются огромные очереди Источник: Главархив Москвы, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Почти сто лет на Красной площади в Москве стоит Мавзолей Ленина — один из самых узнаваемых и спорных памятников XX века. Мавзолей пережил войны, смену идеологий и правителей, но остался на своем месте. Теперь же власти сообщили, что вскоре усыпальницу советского вождя закроют на реставрацию.

Наши коллеги из MSK1.RU решили рассказать историю Мавзолея Ленина и показать архивные фото этого уникального сооружения, которое до сих пор вызывает жаркие дискуссии среди россиян.

Смерть вождя

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года. В первые дни о бальзамировании даже не шло речи — планировались обычные похороны. Но тысячные очереди к телу Ленина, размещенному в Колонном зале Дома Союзов, а также массовые просьбы из разных уголков страны отложить прощание привели к неожиданному повороту: возникла идея сохранить тело вождя «на века».

Поначалу временно. Патологоанатом Алексей Абрикосов провел вскрытие, извлек внутренние органы и временно забальзамировал тело. Морозы сыграли на руку — они замедлили разложение.

Прощание с Лениным в Доме Союзов Источник: архив «Известий»











Экспериментальное бальзамирование

После смерти Ленина параллельно со строительством каменного саркофага врачи под руководством анатома Владимира Воробьева и биохимика Бориса Збарского взялись за разработку экспериментального метода длительного бальзамирования. Работы длились с марта по июль 1924 года. В итоге удалось сохранить тело Ленина не на недели, а на десятилетия. Это стало научной сенсацией.

Метод позволял поддерживать ткани в стабильном состоянии при заданной температуре и влажности. Тело лежало в стеклянном саркофаге с определенным уровнем освещения, а лаборатория следила за сохранностью тканей, костей и кожи.

Источник: Константин Кузнецов / архив «Известий»











Три мавзолея на Красной площади

Первый мавзолей для тела Владимира Ленина построили всего за три дня. Архитектор Алексей Щусев, получивший задание в ночь на 24 января, спроектировал лаконичную конструкцию — куб, увенчанный трехступенчатой пирамидой. Он был выполнен из досок, выкрашен в темно-серый цвет и напоминал цельный каменный блок. Это было временное решение, но с важной функцией — дать возможность проститься с Лениным тем, кто не успел это сделать в Доме Союзов в первые дни после смерти вождя.

Караул у временного мавзолея Источник: Главархив Москвы











Весной 1924 года план сохранить тело Ленина для потомков был окончательно принят, активно продолжались научные исследования методов бальзамирования. Тогда был построен второй, более прочный деревянный мавзолей. Его структура стала сложнее: изменился вход, появились боковые трибуны и стеклянный саркофаг по проекту Константина Мельникова. Эта версия просуществовала пять лет. За это время проводились конкурсы на лучший проект постоянного мавзолея. Архитекторы со всей страны присылали свои наработки, многие выглядели очень необычно.

Один из нереализованных проектов Источник: Главархив Москвы











В 1929 году началось строительство гранитного мавзолея — того самого, что стоит сегодня. Его проектирование снова доверили Щусеву. Камень для постройки везли со всего СССР: гранит из Карелии, лабрадорит с Украины, мрамор с Урала.

Здание заняло самую высокую точку Красной площади. Форма — по-прежнему ступенчатая пирамида, символ вечности для древних народов. Интерьер подчинен ритуалу: посетители двигаются по кругу, словно участвуют в церемонии прощания. На стенах — каменные панно с красными знаменами.

Источник: из коллекции Музея Москвы











Война, новые технологии и «соседство» со Сталиным

Когда в 1941 году началась война, тело Ленина тайно эвакуировали в Тюмень. Его перевозили в специальном вагоне-холодильнике, сопровождаемом научной группой. Там, в здании аграрного техникума, тело содержалось в условиях, максимально приближенных к тем, что были в мавзолее. Сложности были: не хватало дистиллированной воды, приходилось бороться с грибком. Мавзолей тем временем маскировали под жилой дом, чтобы избежать возможной бомбардировки. Кремль тоже перекрасили, звезды сняли, купола скрыли. Весной 1945 года тело вернули обратно в Москву.

Источник: архив РИА











Мавзолей оснастили передовой по тем временам системой кондиционирования: стабильные 16 °C и влажность 72%. Установили новый саркофаг — без бликов и отражений. В 1973 году его заменили на пуленепробиваемый.

Был в истории усыпальницы Ленина и недолгий период, когда в ней был похоронен и другой партийный вождь — Иосиф Сталин. Когда он умер в 1953 году, тело забальзамировали и поместили в мавзолей рядом с предшественником. Однако в 1961 году, после XX съезда КПСС и разоблачения культа личности, тело Сталина вынесли и захоронили у Кремлевской стены. Именная надпись с фасада исчезла.

Источник: Главархив Москвы











Наши дни: кто и как сохраняет тело Ленина

После распада СССР в 1991 году финансирование специальной группы обслуживания мавзолея прекратилось. Его взял под свою опеку Всероссийский институт лекарственных растений (ВИЛАР), где и сегодня работает команда биомедиков, ответственных за сохранность тела Ленина. Раз в полтора года специалисты проводят перебальзамирование, регулярно осматривают ткани, восстанавливают участки кожи, обновляют одежду. По их словам, состояние тела Ленина за последние десятилетия не изменилось.

Источник: Marcin Idźkowski / Artconnect.com











Что делать с телом Ленина в 2025 году? Продолжать бальзамировать и содержать в мавзолее Предать земле у Кремлевской стены или на Новодевичьем кладбище Похоронить рядом с матерью на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге Передать властям Ульяновска

Что будет с мавзолеем?

На днях стало известно, что Мавзолей Ленина закроют на реставрацию на два года. Контракт на проведение работ заключило Министерство культуры РФ, их стоимость оценивают в 19,6 миллиона рублей. Точная дата временного прекращения работы пока неизвестна — в Федеральной службе охраны MSK1.RU сказали, что пока что всё работает по стандартному расписанию. Работает мавзолей пять дней в неделю — по вторникам, средам, четвергам и в выходные — с 10:00 до 13:00.

В последние несколько дней у мавзолея собираются еще более длинные очереди, чем обычно. Жители и гости столицы спешат увидеть тело вождя до закрытия усыпальницы. Параллельно не прекращаются споры о том, как лучше поступить — вернуть Ленина в мавзолей после реставрации или захоронить его тело в земле.