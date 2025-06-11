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Страна и мир Не iPhone, а «кирпич»: с какими проблемами столкнулись люди, установившие масштабное обновление iOS 26

Не iPhone, а «кирпич»: с какими проблемами столкнулись люди, установившие масштабное обновление iOS 26

Пользователи жалуются на неполадки

912
3 комментария
Люди столкнулись с рядом проблем при обновлении телефонов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЛюди столкнулись с рядом проблем при обновлении телефонов | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Люди столкнулись с рядом проблем при обновлении телефонов

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

После выпуска бета-версии новой iOS 26 многие пользователи начали сталкиваться с различными проблемами, которые в некоторых случаях приводят к серьезным сбоям в работе устройств и чуть ли не превращают iPhone в «кирпич».

О проблемах сообщает сайт компании, занимающейся разработкой программного обеспечения — Tenorshare. В статье приведен список из 15 наиболее распространенных ошибок и даны рекомендации по их устранению.

Среди наиболее частых сбоев:

  • перегрев устройства;

  • сбои в работе Face ID;

  • зависания при обновлении системы;

  • отсутствие уведомлений;

  • проблемы с почтой;

  • быстрая разрядка аккумулятора;

  • ошибки с регулировкой громкости или отключение фонарика.

Также встречаются сложности с Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, фотографиями, а иногда в галерее появляются удаленные фотографии. У некоторых внезапно из строя выходят приложения.

iOS 26 — это следующая после iOS 18,5 версия операционной системы для iPhone. Apple планирует выпустить ее в сентябре 2025 года. А уже в 2026 году она станет основной для устройств. Подробнее про обновление мы рассказывали в этом материале.

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Комментарии
3
Гость
4 часа
Ну вот, придётся опять брать кредит на айфон, этот сломался
Гость
1 час
Айфон - это звучит гордо 😂😂😂
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