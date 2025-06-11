Не iPhone, а «кирпич»: с какими проблемами столкнулись люди, установившие масштабное обновление iOS 26

Люди столкнулись с рядом проблем при обновлении телефонов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











После выпуска бета-версии новой iOS 26 многие пользователи начали сталкиваться с различными проблемами, которые в некоторых случаях приводят к серьезным сбоям в работе устройств и чуть ли не превращают iPhone в «кирпич».

О проблемах сообщает сайт компании, занимающейся разработкой программного обеспечения — Tenorshare. В статье приведен список из 15 наиболее распространенных ошибок и даны рекомендации по их устранению.

Среди наиболее частых сбоев:

перегрев устройства;

сбои в работе Face ID;

зависания при обновлении системы;

отсутствие уведомлений;

проблемы с почтой;

быстрая разрядка аккумулятора;

ошибки с регулировкой громкости или отключение фонарика.

Также встречаются сложности с Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, фотографиями, а иногда в галерее появляются удаленные фотографии. У некоторых внезапно из строя выходят приложения.