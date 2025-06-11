Не iPhone, а «кирпич»: с какими проблемами столкнулись люди, установившие масштабное обновление iOS 26

После выпуска бета-версии новой iOS 26 многие пользователи начали сталкиваться с различными проблемами, которые в некоторых случаях приводят к серьезным сбоям в работе устройств и чуть ли не превращают iPhone в «кирпич».
О проблемах сообщает сайт компании, занимающейся разработкой программного обеспечения — Tenorshare. В статье приведен список из 15 наиболее распространенных ошибок и даны рекомендации по их устранению.
Среди наиболее частых сбоев:
перегрев устройства;
сбои в работе Face ID;
зависания при обновлении системы;
отсутствие уведомлений;
проблемы с почтой;
быстрая разрядка аккумулятора;
ошибки с регулировкой громкости или отключение фонарика.
Также встречаются сложности с Bluetooth, Wi-Fi, MagSafe, фотографиями, а иногда в галерее появляются удаленные фотографии. У некоторых внезапно из строя выходят приложения.
iOS 26 — это следующая после iOS 18,5 версия операционной системы для iPhone. Apple планирует выпустить ее в сентябре 2025 года. А уже в 2026 году она станет основной для устройств. Подробнее про обновление мы рассказывали в этом материале.