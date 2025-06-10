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Страна и мир В России появится национальный цифровой сервис: в нем будет мессенджер, звонки и госуслуги — детали

В России появится национальный цифровой сервис: в нем будет мессенджер, звонки и госуслуги — детали

Госдума приняла законопроект о его создании

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26 комментариев
Пользователи не смогут пройти регистрацию в таком сервисе анонимно | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПользователи не смогут пройти регистрацию в таком сервисе анонимно | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пользователи не смогут пройти регистрацию в таком сервисе анонимно

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предполагает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса. Этот документ подготовила группа депутатов и сенаторов.

В новом сервисе будет мессенджер, в котором можно будет переписываться и созваниваться с другими людьми. Еще станет платформой для получения государственных и коммерческих услуг. Законопроект устанавливает требования к организации, которая будет владеть сервисом, а также требования к самой платформе.

Компания-оператор должна быть зарегистрирована в РФ и иметь исключительное право на владение платформой. А сам мессенджер должен быть создан на основе российского программного обеспечения.

Еще это приложение интегрируют с порталом «Госуслуги», передает ТАСС. Благодаря этому нельзя будет зарегистрироваться в нем анонимно. Это позволит использовать данные из документов пользователей цифрового сервиса (паспорта, студенческого билета и других документов, выданных государственными органами и организациями) для подтверждения возраста и права на льготы, а также для регистрации в отелях и гостиницах.

С помощью сервиса можно будет подписывать документы, используя усиленную квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись. С его помощью также можно будет организовывать взаимодействия между учащимися школ и колледжей и учителями.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мессенджеры Сервис Госдума Законопроект
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Комментарии
26
Гость
11 часов
мессенджер, звонки и госуслуги Всё что нужно для мошенников
Гость
11 часов
Спасибо не надо 👎
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