В России появится национальный цифровой сервис: в нем будет мессенджер, звонки и госуслуги — детали

Пользователи не смогут пройти регистрацию в таком сервисе анонимно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предполагает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса. Этот документ подготовила группа депутатов и сенаторов.

В новом сервисе будет мессенджер, в котором можно будет переписываться и созваниваться с другими людьми. Еще станет платформой для получения государственных и коммерческих услуг. Законопроект устанавливает требования к организации, которая будет владеть сервисом, а также требования к самой платформе.

Компания-оператор должна быть зарегистрирована в РФ и иметь исключительное право на владение платформой. А сам мессенджер должен быть создан на основе российского программного обеспечения.

Еще это приложение интегрируют с порталом «Госуслуги», передает ТАСС. Благодаря этому нельзя будет зарегистрироваться в нем анонимно. Это позволит использовать данные из документов пользователей цифрового сервиса (паспорта, студенческого билета и других документов, выданных государственными органами и организациями) для подтверждения возраста и права на льготы, а также для регистрации в отелях и гостиницах.