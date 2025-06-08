У школьников появится новый предмет, а учить будут студенты: итоги недели

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ежедневно в России и мире происходит множество событий. Знать обо всех просто невозможно. Для удобства читателей каждое воскресенье мы собираем в одном материале главное, что произошло за неделю.

На «Госуслугах» появится информация об убежищах

На «Госуслугах» планируют разместить адреса бомбоубежищ во всех регионах России до конца 2025 года. Об этом заявил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов «Парламентской газете». Инициативу уже обсудили в Общественной палате.

Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации, сказал Старовойтов.

Он добавил, что на портале также появится информация об эвакуационных пунктах, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации. Сергей Старовойтов отметил, что система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут к концу этого года.

С 1 июля в России подорожает ЖКХ, но можно получить скидку

С 1 июля 2025 года тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы. В среднем по России они увеличатся на 11,9%.

Однако некоторые граждане могут получить скидку в 50%:

инвалиды первой, второй и третьей групп;

участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и их вдовы;

участники Великой Отечественной войны и трудившиеся на военных объектах в период войны;

жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.

Кроме того, льгота при оплате коммунальных услуг действует для ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших ветеранов боевых действий. Также скидки есть для многодетных семей и граждан с низкими доходами.

В России участились вспышки неприятной болезни

С началом купального сезона в России в нескольких регионах зафиксированы случаи церкариоза. Это кожное заболевание, которое вызывается проникновением личинок паразитов под кожу, известно также как «зуд купальщика». С такими проблемами уже столкнулись жители нескольких регионов: Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии.

Заразиться церкариозом можно в теплой стоячей и пресной воде. Риск повышает наличие водорослей и уток. Эти водоплавающие птицы часто выступают переносчиками паразитов, вызывающих данное заболевание. С фекалиями птиц в озера попадают яйца церкариев, из которых образуются личинки. Они и внедряются под кожу человека, вызывая острую аллергическую реакцию.

В России создадут госмессенджер

Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на заседании с президентом России Владимиром Путиным и правительством.

В него хотят встроить цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги.

Уже подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для поэтапного запуска сервисов в национальном мессенджере. Президент России поручил включить в него государственные и финансовые услуги.

Части россиян повысят пенсию в июле

С 1 июля пенсионеры начнут получать удвоенную фиксированную выплату. Однако эта привилегия будет доступна тем, кто отпразднует свой 80-летний юбилей.

В этом году размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. А вот июньским юбилярам ее повысят в два раза — до 17 815,4 рубля. Помимо этого, им начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей. Стоит отметить, что этот подъем не будет разовым. Пенсионеры будут получать такие выплаты ежемесячно.

Однако некоторые россияне рискуют остаться без пенсии. Выплат на полгода могут лишить:

если пенсию не получали в течение шести месяцев подряд, например, при изменении реквизитов счета для получения пенсии, о которых не сообщили;

если ребенок, получающий пенсию по потере кормильца, достиг 18 лет и не пошел учиться в вуз или не передал данные об этом в Соцфонд;

а также если учится за границей и не подтверждает это ежегодно;

если закончился срок вида на жительство, выданного иностранцу или человеку без гражданства;

если пенсионер переехал на постоянное место жительства за границу и не сообщил об этом в СФР;

или переехал в государство, которое должно выплачивать пенсию по международному договору.

Но есть ситуации, при которых пенсии вовсе лишают, без установленного временного ограничения:

если пенсионер умер или его признали умершим;

аналогично, если признали безвестно отсутствующим;

если аннулировали вид на жительство (для иностранцев и лиц без гражданства);

когда пенсионер сам отказался от ее получения;

или в течение шести месяцев не исправил ситуацию, при которой выплату приостановили.

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Десятки людей пострадали, погиб ребенок.

Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр находился в 17 км от города Мармарис — курорт пользуется большой популярностью у россиян.

В панике 69 человек спрыгнули с большой высоты и получили травмы, 46 из них понадобилась госпитализация.

Четырнадцатилетняя девушка испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 20%. Это решение приняли во время заседания совета директоров, прошедшего 6 июня.

Ключевая ставка держалась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 года. Регулятор не снижал показатель в течение семи месяцев, ожидая замедления инфляции и улучшения экономической ситуации, что позволит начать постепенно снижать ставку.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила, что ставку поднимут в дальнейшем. Такой вариант возможен, если инфляция вновь начнет расти.

Высокая ключевая вынудила банки более избирательно относиться к заемщикам и отказывать тем, в чьей платежеспособности они не уверены. В итоге люди, остро нуждающиеся в деньгах, стали обращаться к нелегальным организациям и оказались на крючке у мошенников.

У школьников появится новый обязательный предмет

Предмет «Духовно-нравственная культура России» станет обязательным для учеников 5–7 классов с 2026 года. Об этом сообщил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ занимается разработкой учебников) Алексей Лубков.

Курс будут преподавать учителя истории. В 5-м классе — 17 часов, в 6-м — 34. И в 7-м тоже 34 часа.

Задача предмета рассказать о традиционных общечеловеческих ценностях, заложенных в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей. Он добавил, что взаимодействие образования и церкви имеет большие перспективы для будущего страны.

Студентов могут допустить до преподавания

Инициатива допустить студентов классических направлений преподавать в школах актуальна в условиях дефицита кадров. Таким мнением поделилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

«Конечно, нужно [дать им возможность преподавать] при условии, что мы дадим им дополнительную профессиональную подготовку, чтобы ребята понимали и знали особенности психологии обучающихся. Это полезная инициатива с учетом того, что не везде у нас кадровый вопрос решен, да и для ребят, безусловно, это очень уникальный опыт», — сказала Петрова в беседе с ТАСС.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о допуске студентов к педагогической деятельности в школах. Они должны учиться по соответствующим направлениям, успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и программу профессиональной переподготовки по направлению «образование и педагогические науки». Поправками предлагается дополнить закон «Об образовании в РФ».

В России подорвали несколько мостов

В Брянской области в районе поселка Выгоничи взорвался автомобильный мост. Его обломки рухнули на проезжавший под ним поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате ЧП семь человек, включая машиниста, погибли на месте. Пострадали 119 человек, среди них пятеро детей.

Что известно о подрыве мостов Источник: Городские медиа

После этого взрыв прогремел на железнодорожном мосту в Курской области. По нему в это время двигался грузовой поезд, который упал на автомобильную дорогу, проходящую внизу. Из-за этого пострадал машинист. Также днем 1 июня подорвали железнодорожное полотно в Брянской области. К счастью, там обошлось без пострадавших. Все три происшествия Следственный комитет РФ квалифицировал как теракт.

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