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Страна и мир Истории Лечила Киркорова и Рудковскую: «эксперта по подсознанию» объявили в розыск из-за 430 миллионов

Лечила Киркорова и Рудковскую: «эксперта по подсознанию» объявили в розыск из-за 430 миллионов

Она не платила налоги, говорят следователи

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2 комментария
Ростовский блогер стала фигуранткой уголовного дела | Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comРостовский блогер стала фигуранткой уголовного дела | Источник: Инна Тлиашинова / Vk.com

Ростовский блогер стала фигуранткой уголовного дела

Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Блогера, автора курсов и бизнес-коуча Инну Тлиашинову подозревают в уклонении от уплаты налогов. Ее дело ведет второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следкома по Московской области.

«Следствием установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова, являясь предпринимателем, проводящим семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей», — сообщили в Следкоме.

Кроме того, Тлиашинова легализовала незаконные деньги, купив квартиру в Москве.

Блогера заочно арестовали. Дело в том, что бизнес-коуч сейчас находится не в России и объявлена в межгосударственный розыск.

«Срок [заключения. — Прим. ред.] исчисляется с момента передачи Тлиашиновой Инны Алексеевны правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе судов Москвы.

Блог Тлиашиновой в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) насчитывает 464 тысячи подписчиков, а в Telegram — чуть больше 46 тысяч подписчиков.

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

В последний раз блогер выходила на связь с подписчиками в конце мая. Делилась видео с тренировки своих детей, сопроводив его музыкой на арабском языке. Подробности — в материале наших коллег 161.RU.

Кто такая Тлиашинова?

Тлиашинова позиционирует себя как «эксперта по подсознанию № 1», выпускает «тренажеры по подсознанию» и делает «квантовые разборы для всех частей мозга».

В открытых источниках указано, что популярная блогер родилась в слободе Большая Мартыновка в Ростовской области. Ей 43 года. Кстати, на последний день рождения она загадала себе «один миллиард долларов и двоих детей еще». О пожелании она рассказала своим подписчикам в соцсетях.

Еще будучи школьницей, Инна мечтала стать успешным юристом. Хотя, по ее собственному признанию, ее «неосознанная тяга к приключениям никогда не сочеталась с круглыми пятерками еще со школы». Тлиашинова говорила, что жила в бедности и мечтала вырваться из нее. После школы она поступила на юрфак одного из вузов в Ростове.

— Я помню, как я окончила юрфак, на все пятерки, в Академии государственной службы (сейчас это РАНХиГС. — Прим. ред.), там было учиться очень престижно. Я была первым студентом из моей деревни, меня уже тогда называли Ломоносовым, — говорила Тлиашинова в одном из интервью.

После вуза Инна долго не могла найти работу и жила скромно. Затем серьезно заболел ее отец. По словам коуча, она отдала пять лет своей жизни, чтобы отец поправился — и он поправился. Что бы то ни значило.

По словам Тлиашиновой, мрачная полоса в ее жизни омрачилась бесплодием, которое ей якобы тогда диагностировали ростовские врачи в 12 клиниках. Причем после выкидыша.

Инна стала изучать психологию и получила образование (дополнительное, не высшее, по ее словам) в этой области. Вскоре она смогла открыть свою юридическую фирму в Ростове, которая стала приносить доход. Но сферу юриспруденции она покинула ради психологии. Позже в своем блоге она говорила, что родственники говорили ей: «Лучше бы ты оставалась юристом». На что она отвечала: «Лучше быть никем, а быть собой» (орфография автора сохранена. — Прим. ред.).

Тлиашинова позиционирует себя как специалист по работе с подсознанием. Она утверждает, что умеет воздействовать на подсознание таким образом, что у людей налаживается жизнь. Для своего бизнеса она завела онлайн-платформу, на которой и зарабатывала деньги. Ее авторская методика «Мастер разборов», как утверждала сама блогер, «способна изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни».

— Я понимала, что я очень крутая, с крутыми знаниями. Я могла собирать стадионы, делать разборы, — говорила о себе коуч.

На маркетплейсах всё еще можно купить книгу Тлиашиновой «Начиналити: Первый шаг на пути мастера разборов». Она стоит около полутора тысяч рублей.

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Коуч говорила, что ее методики помогают и парам, которые по тем или иным причинам не могут завести детей. Ну или женщинам, которые не могут получить оргазм. А еще ее методики якобы помогают детям с аутизмом. При этом Тлиашинова была категорически против, чтобы ее называли инфоцыганкой.

— Когда ты мне говоришь, что я инфоцыганка, мне хочется плюнуть тебе в лицо, — сказала она на одном из интервью журналисту.

Бизнес-коуч общалась со многими знаменитостями, например, с Филиппом Киркоровым, Любовью Успенской, Мариной Федункив, Джиганом, Оксаной Самойловой, Валерией и Иосифом Пригожиным. Фото с ними она активно выкладывала в своих социальных сетях. По словам Тлиашиновой, среди ее клиентов были Киркоров и Яна Рудковская.

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Одна из странных историй связана с певицей МакSим. Когда та была в коме, Тлиашинова якобы делала некие разборы на протяжении нескольких дней, чтобы помочь артистке.

— Делай добро и не жди в ответ, — сказала коуч на вопрос о том, знает ли сама певица о некоем разборе.

В Сети часто ставили под сомнение профессионализм Тлиашиновой, ее образование и сертификаты. Блогера обвиняли в инфоцыганстве. Сама Тлиашинова резко реагировала на вопросы о ее дипломах в интервью. В 2024 году на журналистку Наталию Графчикову напали охранники, после того как она задала вопросы Тлиашиновой на ее семинаре в подмосковных Химках. Репортер делала расследование о курсах российских блогеров и бизнес-коучей. СК позже завел дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Тлиашинова прошла по делу как свидетель.

Сама так называемый звездный психолог говорит, что в своих методиках использует квантовую механику. Стоимость курса, как говорила сама Тлиашинова, начинается от 19 тысяч рублей. Это самый простой в 2022 году. А в 2025 году Тлиашинова продавала тренажер для проработки (по сути — голосовое сообщение от 10 минут) подсознания за 1000 долларов — это около 100 тысяч рублей.

— Я считаю себя уникальной. Я первый человек на планете Земля, который людям дал свободу, — говорила коуч.

Последние несколько месяцев Инна жила в ОАЭ и редко приезжала домой, всё реже выкладывая посты в социальных сетях. На вопрос о том, сколько она зарабатывает в месяц, Тлиашинова отвечала уклончиво.

— Всегда по-разному. В прошлом году (речь, вероятно, про 2021 год, так как интервью было в 2022-м. — Прим. ред.) у нас был достаточно большой оборот, но из-за того, что большие налоги, зарплаты, просто не было прибыли, были минуса, — говорит коуч.

Никаких конкретных цифр она так и не назвала.

Что с личной жизнью самого коуча?

Инна была замужем за Аскером Тлиашиновым, у них четверо детей. Как рассказывала психолог-коуч, муж из Кабардино-Балкарии. Он хотел детей, а Инна была бесплодной. Но потом она сделала себе «разбор» и через две недели забеременела. Так она рассказывает.

В 2023 году пара развелась не без скандала. Блогер активно делилась подробностями расставания в соцсетях. По ее словам, муж оставил ее с долгами, а всё их общее имущество было переписано только на семью Аскера. Инна говорила, что муж «за всю жизнь на детей ни рубля не потратил» и вместе со своими родственниками считает бывшую жену «позором». По утверждениям блогера, она много работала, но всё заработанное осталось у ее экс-супруга. При этом Инна утверждала, что если бы не проблемы в отношениях, она бы никогда не узнала «про силу подсознания».

— Немного порыдала, приняла в себе качество «лохушка» и пошла дальше, — писала в соцсетях коуч.

Тлиашинова сетовала, что родственники мужа без ее ведома сделали сыновьям обрезание и удаление гланд, а также били их. Помимо этого, по ее словам, они оскорбляли и психологически унижали ее саму.

Источник: Инна Тлиашинова / Vk.comИсточник: Инна Тлиашинова / Vk.com
Источник:

Инна Тлиашинова / Vk.com

Нелестно Инна отзывалась и о других своих избранниках. Называла их «душнилами» и «дефектными». После развода Тлиашинова рассказывала в соцсетях, что зарегистрировалась в Дубае на сайте знакомств для поиска несерьезных отношений.

Инну Тлиашинову обвиняют по тем же уголовным статьям, что и других популярных блогеров и бизнес-коучей — Елену Блиновскую и Валерию «Лерчек» Чекалину. Чекалина сейчас находится под арестом, а Блиновскую осудили на 5 лет колонии общего режима.

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Алина ЗаярнаяАлина Заярная
Алина Заярная
Журналист 161.RU
Блогер Уголовное дело Соцсети
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Комментарии
2
Гость
1 час
Заплати налоги и спи спокойно
Гость
1 час
Наши кумиры- те ещё гении.
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