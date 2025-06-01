Колоритный бородач с ретрокамерой колесит по России и удивляет людей — взгляните на него

История Дмитрия — в одном видео Источник: Городские медиа

Мужчина со старым фотоаппаратом всю прошедшую неделю провёл в Уфе: изучал город, людей и, конечно же, делал снимки на свою уникальную камеру. Его образ — борода и шляпа. С помощью невероятной магии он делает фотографии и выдаёт их тут же, на месте. Наши коллеги из UFA1.RU рассказывает историю колоритного бородача в одном видео.

Знакомьтесь — Дмитрий Островский, фотограф из Челябинска. В своём родном городе очень хорошо известен местным и туристам. Начинал, как он признаётся, с цифровой камеры, а потом изучил историю фотографии и попробовать себя в чём-то новом. Так дошёл до старых аппаратов, которые, возможно, застали последний император Николай II и вождь пролетариата Владимир Ленин.

Дмитрий говорит, что Уфа — его первая точка в большом туре по стране. Фотограф хочет посмотреть и запечатлеть страну, какая она есть. На следующий год планирует масштабное путешествие до Владивостока.