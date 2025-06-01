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Страна и мир Колоритный бородач с ретрокамерой колесит по России и удивляет людей — взгляните на него

Колоритный бородач с ретрокамерой колесит по России и удивляет людей — взгляните на него

Кто он такой и зачем фотографирует случайных прохожих?

1 334
2 комментария

История Дмитрия — в одном видео

Источник:

Городские медиа

Мужчина со старым фотоаппаратом всю прошедшую неделю провёл в Уфе: изучал город, людей и, конечно же, делал снимки на свою уникальную камеру. Его образ — борода и шляпа. С помощью невероятной магии он делает фотографии и выдаёт их тут же, на месте. Наши коллеги из UFA1.RU рассказывает историю колоритного бородача в одном видео.

Знакомьтесь — Дмитрий Островский, фотограф из Челябинска. В своём родном городе очень хорошо известен местным и туристам. Начинал, как он признаётся, с цифровой камеры, а потом изучил историю фотографии и попробовать себя в чём-то новом. Так дошёл до старых аппаратов, которые, возможно, застали последний император Николай II и вождь пролетариата Владимир Ленин.

Дмитрий говорит, что Уфа — его первая точка в большом туре по стране. Фотограф хочет посмотреть и запечатлеть страну, какая она есть. На следующий год планирует масштабное путешествие до Владивостока.

То, как он проявляет свои снимки, просто впечатляет. И самое главное — занимает считаные секунды.

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Андрей БирюковАндрей Бирюков
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
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Комментарии
2
Гость
19 часов
Не могу понять. Мы воюем со всем Западом, или дурака валяем?
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