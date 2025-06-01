В России появились опасные комары, власти запускают новую льготную ипотеку, а школьников ждут глобальные перемены: итоги недели

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ежедневно в России и мире происходит множество событий. Знать обо всех просто невозможно. Для удобства читателей каждое воскресенье мы собираем в одном материале главное, что произошло за неделю.

Россиянам угрожают опасные комары и новая волна коронавируса

В Краснодарском крае и Крыму обнаружили тигровых комаров. Они являются переносчиками лихорадки чикунгунья. Они также угрожают россиянам на Шри-Ланке и в Таиланде.

Чикунгунья — это вирусное заболевание. Его, как и многие другие тропические лихорадки, переносят насекомые, в данном случае комары определенных видов. Симптомы проявляются через 2–12 дней после укуса. К ним обычно относят сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь.

«Начинается всё остро, примерно так же, как и при других лихорадках, например денге и зика. Из симптомов люди могут заметить очень высокую температуру, прямо под 40 градусов. А еще боль в мышцах, в мелких и крупных суставах и кожную сыпь. В редких случаях возможны поражения центральной нервной системы и сердца. Впрочем, летальных исходов фиксируется крайне мало», — пояснил корреспонденту MSK1.RU врач-иммунолог Николай Крючков.

По миру также распространяется новый штамм коронавируса NB.1.8.1. Случаи заражения были зафиксированы в странах Азии, Индии, США и даже в России.

Штамм NB.1.8.1 принципиально не отличается от других вариантов коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и не требует госпитализации, однако вирус более заразен. Многие переболевшие уже обладают иммунитетом к COVID-19 и переносят его легче.

В Минздраве сообщили, что необходимости во введении дополнительных мер безопасности нет.

Ситуация на российских курортах

Несмотря на тигровых комаров, спрос на отдых на российских курортах высокий. В этом году всё больше туристов выбирают для отдыха Крым. Интерес российских туристов к курортам полуострова показывают данные бронирований перед грядущим сезоном: они выросли по сравнению с прошлым годом, о котором ранее сообщали туроператоры и турагенты, а также местные отельеры.

Главная причина возросшей популярности Крыма — в разливе мазута, из-за которого пострадало множество пляжей в Краснодарском крае. В этом сезоне там закрыты порядка 150 пляжей вокруг Анапы. Но загрязненное море и берег пугает далеко не всех, люди продолжают отдыхать на побережье и купаться.

Туристы купаются в море у Анапы Источник: читатель E1.RU











Вторая по популярности замена Анапе — Сочи. Но там искупаться в море тоже будет проблемно. Всю прибрежную зону заполонили полчища медуз.

Источник: Сочи Онлайн / Telegram

Но из-за возросших цен всё больше туристов отказываются от российских курортов. Отели заполнены даже не на половину. Всё дело в том, что перелеты или ж/д переезды до Сочи действительно сильно выросли в цене. Но туроператоры предупреждают, что на самом курорте можно найти разные варианты размещения, чтобы сэкономить.

Пенсии поднимут и поменяют дату их выплаты

С 1 июня некоторые пенсионеры начнут получать повышенные выплаты. В их числе юбиляры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также получившие инвалидность. Их фиксированная часть страховой пенсии удвоится, то есть доплата составит 8907 рублей 70 копеек.

Помимо этого, семья может оформить уход за пенсионером старше 80 лет. В таком случае к сумме добавится еще 1314 рублей. При этом им и другим пенсионерам положена прибавка в случае, если на иждивении появились несовершеннолетние. За каждого из них власти будут доплачивать 2969 рублей 23 копейки (но не более чем за троих).

Дата выплаты пенсий тоже поменяется: те, кто должен был получить ее после 12 июня, получит ее досрочно. Причина — в Дне России и длинных выходных. Выплаты, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены уже 10-го или 11-го числа, чтобы избежать задержек.

ПСЖ впервые выиграл Лигу Чемпионов

Французский клуб в финале Лиги Чемпионов обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Дезире Дуэ прострел вдоль ворот, и Ашраф Хакими послал мяч в пустые ворота. Через восемь минут 19-летний Дэу не без помощи рикошета от защитника «Интера» сделал счет 2:0.

В первом тайме миланская команда не нанесла ни одного удара в створ. Во второй половине встречи ПСЖ не расслабился. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль и сделал счет разгромным.

В оставшееся время встречи в воротах «Интера» оказалось еще два мяча: забили Хвича Кварацхелия и Санни Меюлю. Любопытно, что Санни тоже только 19 лет.

После этого улицы Парижа охватили толпы фанатов, которые праздновали победу. В итоге всё дошло до столкновения с полицией и поджогов. В результате погибли два человека, еще как минимум 192 получили травмы, более 400 задержаны.

Источник: Mytf1.fr

Новые правила для школьников и выпускников

На этой неделе стало известно о нескольких нововведениях, с которыми столкнутся школьники. Например, с 1 сентября 2025 года, то есть уже в следующем учебном году, ученики 5–7-х классов начнут обучение по новым учебникам истории, а ученики 8–9-х классов — с 1 сентября 2026-го.

Но будут и более глобальные изменения. Со следующего учебного года программы обучения в школах будут синхронизированы. Так, при переходе в новое учебное заведение школьники не почувствуют разницы в обучении, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве РФ.

Депутаты в это время предлагают решить проблему питания в школе. В Госдуме предлагают обновить меню в школьных столовых, убрав из него фастфуд: пиццу, наггетсы и другие блюда. Новое меню планируют сделать на основе рекомендаций эндокринологов и ведущих специалистов по питанию

Основное внимание сейчас приковано к выпускникам, которые сдают ЕГЭ и ОГЭ. Уже на следующей неделе они начнут получать первые результаты: до 4 июня проверяющая комиссия должна обработать бюллетени и опубликовать данные по истории, литературе и химии у 11-классников, а также по иностранному языку у 9-классников. Когда ждать результатов по другим предметам, мы рассказали в отдельном материале.

С начала проведения ЕГЭ с экзаменов удалили уже более 200 российских школьников. Большинство детей использовали средства связи. Также выпускников выгоняли за шпаргалки.

Согласно действующим правилам, участника ЕГЭ могут удалить с экзамена и аннулировать его результаты за следующие нарушения:

использование запрещенных предметов: мобильного телефона, наушников, умных часов, шпаргалок, USB-накопителей и других средств связи;

разговоры с другими участниками экзамена, передача любых предметов или материалов друг другу;

фотографирование, копирование или вынос из аудитории черновиков и экзаменационных материалов;

нарушение порядка, например выход из аудитории без сопровождения, агрессивное или вызывающее поведение.

Помимо действующих правил по ходу проведения экзаменов систему модернизируют. На этой неделе Рособрнадзор узнал о том, что в нескольких аудиториях в московских школах ЕГЭ проводили не за партами, а за круглым столом. В итоге ведомство приняло решение запретить такой формат.

«Жалоба касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории: в двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — указано в Telegram-канале ведомства.

Новые льготы для семей с детьми и военных

В России расширили программу льготного кредитования «Семейный автомобиль». С 26 мая ею могут воспользоваться семьи не только с тремя, но и с двумя детьми. Также купить авто со скидкой по этой программе могут медицинские работники, сотрудники сферы образования, участники СВО и их семьи, а еще граждане с инвалидностью.

С ее помощью можно получить скидку на:

электромобиль в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей;

автомобиль с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) — в размере 20%;

автомобиль с ДВС для жителей Дальневосточного федерального округа в размере 25%.

В многодетных семьях же льготы начнут получать и отцы. Об этом президента России попросили родители из Свердловской области. Владимир Путин поддержал эту идею.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина пояснила, что может быть включено в меры поддержки:

Досрочный выход на пенсию. Звание отца-героя. Защита от увольнения единственного кормильца. Решение жилищного вопроса.

Также новые льготы получат военные и ветераны боевых действий. Сейчас власти разрабатывают для них отдельную программу льготной ипотеки. По ней они смогут взять жилье под 2%. Среди условий:

ипотеку смогут взять действующие военные, а в случае смерти — его близкие;

заемщик должен быть зарегистрирован на территории субъекта, где планирует приобрести жилье;

минимальный первоначальный взнос — 20%;

в кредит можно взять максимум 12 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 миллионов рублей — для остальных регионов.

льготную ипотеку можно будет сочетать с другими мерами господдержки.

Другие программы льготной ипотеки останутся. Несмотря на внешние факторы Минфин не планирует ужесточать по ним условия.

Изменения в ПДД и новые цены на ОСАГО

Автомобилистов предупредили об изменениях в правилах дорожного движения, которые разрабатывает Минтранс РФ. По их предложению, в ПДД добавится алгоритм действия водителя, если к нему приближается транспорт с включенными спецсигналами.

Если раньше в такой ситуации автомобилисту нужно было просто уступить дорогу автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом, то теперь в правилах конкретно пропишут, что водителям придется освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта. Аналогичное правило вводится и для тех случаев, когда по дороге едет группа техники, сопровождаемая машиной со спецсигналом.

Помимо этого, машину с мигалкой или колонну, сопровождаемую такой, нельзя будет обгонять и опережать (двигаться по соседнему ряду с большей скоростью). Также к ним нельзя будет приближаться, то есть двигаться в «непосредственной близости», а еще создавать помехи и «препятствовать организованному движению».

Новые требования предъявит и к перевозке детей. Минтранс планирует запретить использовать дешевые заменители автокресел и бустеров при перевозке детей. Запрет коснется в том числе корректоров ремней безопасности и так называемых бескаркасных автокресел, неспособных удержать ребенка при аварии. Одновременно с этим Госдума планирует поднять штраф с 3 тысяч до 5 тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей.

Центробанк в это время продумывает новый механизм расчета ОСАГО. Сейчас в России сложилась ситуация, при которой страховые компании в высоко рискованных регионах терпят убытки из-за ограничения по тарифам. Дефицит сборов в таких субъектах РФ приходится компенсировать завышением цены ОСАГО для остальных водителей.

Эту несправедливость и хочет устранить ЦБ, сообщил заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния. Сейчас регулятор прорабатывает, как это будет реализовано — через географический признак или же более сложную структуру.

Профильные эксперты предлагают четыре варианта:

Изменение региональных коэффициентов и их регулярная корректировка. Расширение тарифного коридора, при котором страховые компании смогут устанавливать цену полиса исходя из реальной убыточности. Разделить территории на муниципальные районы или даже микрорайоны городов вместо единых коэффициентов для целых областей. Введение дополнительного коэффициента для рисковых регионов.

Подросток зарезал своих друзей на дне рождения

В Байкальске (Иркутская область) в ночь на 28 мая произошла кровавая трагедия. Подросток напал с ножом на своих приятелей. Четверо из них погибли на месте, еще четверо попали в больницу. Предполагаемый нападавший тоже погиб — на пожаре, который сам же и устроил.

Дом, где произошла трагедия, полностью сгорел Источник: Прокуратура Иркутской области / Telegram

Всё произошло в СНТ «Горный Байкал», где девять подростков в возрасте от 13 до 17 лет отмечали день рождения. Взрослых с ними не было, но был алкоголь. На видео, которое разошлось по соцсетям и мессенджерам, видно, что у детей было пиво, крепкие напитки, коктейли. Кто-то из детей комментировал снятое: «Сегодня жестко бухаем».

По одной из версий, причиной убийства стала невзаимная симпатия нападавшего к одной из девочек. Официальную причину нападения Следственный комитет пока не озвучивал. Также нет информации о том, какой уровень алкоголя был в крови у подростков.

Четверым подростам удалось спастись. У одного из них было проникающее ранение шеи и ранение, проникающее в плевральную полость. Трое пациентов поступили с непроникающими ранениями в шею.

Страшные кадры с места массового убийства подростков в Байкальске Источник: Городские медиа

В Ставрополе подорвали замглавы города

В ночь на 29 мая во дворе жилого дома в Ставрополе прогремел взрыв. Оказалось, это детонировало самодельное взрывное устройство. В результате этого погибли два человека — первый заммэра Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев и его знакомый.

На кадрах с места происшествия видно, что незадолго до взрыва к Гурциеву подошел мужчина. Когда он приблизился, раздался взрыв. Вероятно, СВУ было у него в сумке.

Источник: BAZA / Telegram

Следком возбудил уголовное дело по пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств). Сейчас они рассматривают несколько версий взрыва, в том числе террористический акт.

Источник: СУ СК России по Ставропольскому краю / Telegram

Теракты на ж/д путях в Белгородской и Курской областях

За последние сутки сразу в двух регионах России произошли ЧП на ж/д путях. Сначала, 31 мая в районе 23 часов (мск) на железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи (Брянская область) обрушился автомобильный мост. В это время под ним проезжал поезд до Москвы. Состав врезался в рухнувшие конструкции, часть вагонов сошла с рельсов.

Кадры с места крушения поезда в Брянской области Источник: RT / Telegram

Очевидцы рассказали, что первый вагон фактически взлетел, второй перевернулся, а третий въехал следом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что, по последним данным, пострадал 71 человек. Семеро погибли, среди них машинист поезда и двое детей.

С утра 1 июня рухнул еще один мост — на этот раз в Курской области. По нему в это время ехал грузовой состав, который упал на автомобильную дорогу, пролегающую под ним. По предварительным данным, никто не погиб.

Еще через пару часов в Брянской области прогремел взрыв на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. В результате происшествия повреждения получили только железнодорожные пути.

Власти подтвердили, что это были подрывы. В Следственном комитете РФ происшествия с подрывами на ж/д в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.

Источник: Городские медиа

Первая атака беспилотников в Сибири

После этого произошла массовая атака дронов по регионам России. Под удар впервые попала Иркутская область. Ранее самой восточной точкой, где были дроны, являлась Республика Татарстан.

Беспилотники атаковали воинскую часть в поселке Среднем Усольского района. Населенный пункт расположен в 75 км от Иркутска. Также еще один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Атака спровоцировала большой пожар.

Атаку засняли жители Усольского района Источник: Игорь Кобзев / Telegram

Дроны выпускали из фуры, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Сам глава Приангарья также выехал в Усольский район.

Именно из этой фуры выпускали дроны Источник: Игорь Кобзев / Telegram











По его данным угрозы мирным жителям нет. Пострадавших среди них также нет, уточнил глава района Виталий Матюха.

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