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Страна и мир «Как в деревне»: россиянка с ребенком провела отпуск на Мальдивах — ее честный отзыв

«Как в деревне»: россиянка с ребенком провела отпуск на Мальдивах — ее честный отзыв

Рассказываем, как сэкономить на островном отдыхе

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5 комментариев
Туристка поделилась честным отзывом о Мальдивах | Источник: Ольга МихееваТуристка поделилась честным отзывом о Мальдивах | Источник: Ольга Михеева

Туристка поделилась честным отзывом о Мальдивах

Источник:

Ольга Михеева

Туристка из Барнаула Ольга Михеева вернулась из экзотического отпуска, часть которого провела на Мальдивских островах. В «райское место» она отправилась вместе с семьей.

Она рассказала нашим коллегам из NGS22.RU, как спланировать маршрут самостоятельно, во сколько обойдется отдых и можно ли сэкономить в райском месте.

Мальдивская деревня

Туристка рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах | Источник: Ольга МихееваТуристка рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах | Источник: Ольга Михеева

Туристка рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах

Источник:

Ольга Михеева

Общая стоимость приключения, включая перелет до Москвы и обратно, составила 450 тысяч рублей. Маршрут был непростым и включал пересадки в Абу-Даби и Шри-Ланке, прежде чем семья добралась до конечного пункта. На Мальдивах они провели пять дней в гестхаусе на локальном острове.

— Мальдивы — это архипелаг, состоящий из множества островов, каждый из которых предлагает уникальный опыт. Существуют два основных типа размещения: гестхаусы на «локальных» островах, где живут местные жители, и роскошные резорты, занимающие целые отдельные острова. Мы выбрали первый вариант, — уточнила туристка.

Туристка рассказала, как добиралась до Мальдив. ей с семьей пришлось лететь на самолете с тремя пересадками | Источник: Ольга МихееваТуристка рассказала, как добиралась до Мальдив. ей с семьей пришлось лететь на самолете с тремя пересадками | Источник: Ольга Михеева

Туристка рассказала, как добиралась до Мальдив. ей с семьей пришлось лететь на самолете с тремя пересадками

Источник:

Ольга Михеева

Многие считают, что Мальдивы — это мечта. Но, как оказалось, вполне осуществимая и без баснословных трат.

— Наше путешествие на Мальдивы началось с прилета в столицу — Мале. На троих из Шри-Ланки мы потратили всего 50 тысяч на билеты. Изначально мы планировали отдых на более отдаленном острове, но быстро отказались от этой идеи, узнав о стоимости трансфера на гидроплане (самолёт, взлетающий с воды. — Прим. Ред.) — 45 тысяч рублей с человека! Поэтому выбрали ближайший остров Хулхумале. Прогулка по нему не вызвала особого восторга, скорее, как в деревне: село Хулхумале Мальдивский район. Дорога до него заняла около 40 минут, — уточнила Михеева.

На Мальдивах повсюду цветут деревья | Источник: Ольга МихееваНа Мальдивах повсюду цветут деревья | Источник: Ольга Михеева
Есть множество мест для эффектных фото | Источник: Ольга МихееваЕсть множество мест для эффектных фото | Источник: Ольга Михеева
Белоснежный песок и голубой океан | Источник: Ольга МихееваБелоснежный песок и голубой океан | Источник: Ольга Михеева
Вот это вода! | Источник: Ольга МихееваВот это вода! | Источник: Ольга Михеева
А вот и обитатели острова | Источник: Ольга МихееваА вот и обитатели острова | Источник: Ольга Михеева
Отдых обошелся в 450 тысяч рублей | Источник: Ольга МихееваОтдых обошелся в 450 тысяч рублей | Источник: Ольга Михеева
+3
На Мальдивах можно наблюдать за звездами | Источник: Ольга МихееваНа Мальдивах можно наблюдать за звездами | Источник: Ольга Михеева
На острове можно устроить фотоохоту | Источник: Ольга МихееваНа острове можно устроить фотоохоту | Источник: Ольга Михеева
По словам туристки, попасть на Мальдивы вполне реально | Источник: Ольга МихееваПо словам туристки, попасть на Мальдивы вполне реально | Источник: Ольга Михеева

Оказывается, организовать самостоятельное путешествие на Мальдивы вполне реально.

— Сначала трансфер казался сложной задачей, но всё оказалось проще, чем я думала. Российские карты на острове не действуют, мы забронировали жилье и трансфер, напрямую связавшись с владельцем. Я ему просто скинула фото билетов, что мы реально прилетаем, а оплата была на месте. Это был интересный квест, который только добавил впечатлений, — вспоминает Ольга.

На берегу можно сделать фото на качелях | Источник: Ольга МихееваНа берегу можно сделать фото на качелях | Источник: Ольга Михеева

На берегу можно сделать фото на качелях

Источник:

Ольга Михеева

«Заныли на третий день»

Раньше туристка придерживалась принципа «всё или ничего» — либо самое лучшее, либо вообще никак. Но с Мальдивами, по ее словам, «что-то щелкнуло». Так Ольге удалось сравнить «лакшери» отдых на островах и бюджетный вариант размещения.

— Я подумала: лучше увидеть их хоть как-то, чем ждать неопределенно долго, пока не появится возможность шикануть в люксовом отеле. И знаете, я не прогадала. Пусть мы были на «плебейских» островах, которые находятся напротив «богатых», но не пожалели. Оказавшись там, я поняла, что эти два мира разделяют всего 20 минут на лодке, а иногда и вовсе можно перейти вброд, — поделилась она.

Ольга отметила, что какими бы не были условия размещения, отдых на Мальдивах в любом случае будет сопровождаться роскошным видом.

— В итоге у нас было то же самое море, тот же коралловый риф. Разница заключалась лишь в категории отеля. Но у нас в номере было всё необходимое: мебель, кондиционер, удобная кровать, телевизор, завтраки и даже Wi-Fi. Так что я не вижу никакого смысла переплачивать, — добавила она.

По мнению опытной туристки, пяти дней на острове будет достаточно | Источник: Ольга МихееваПо мнению опытной туристки, пяти дней на острове будет достаточно | Источник: Ольга Михеева

По мнению опытной туристки, пяти дней на острове будет достаточно

Источник:

Ольга Михеева

По ее словам, пять дней на одном острове может быть достаточно, учитывая их небольшой размер — часто всего 500 на 600 метров.

— Островные отпуска — это здорово, но есть один нюанс. Если остров маленький, а это часто так, то больше пяти дней там делать просто нечего. Представьте себе: замкнутое пространство, которое можно обойти пешком минут за двадцать. Неважно, выбрали вы скромный гестхаус или шикарный резорт — сценарий один и тот же. Первые пару дней вы в восторге: ныряете с маской, любуетесь яркими рыбками, исследуете каждый уголок острова. На третий можете пройти весь остров, на четвертый день просто загораете на пляже. А потом? Потом становится скучно. Развлечений особо нет, и вы начинаете чувствовать себя немного запертым. Мой муж и ребенок заныли, что хотят домой уже на третий день поездки, — вспоминает Ольга.

По мнению путешественницы, Мальдивы немного переоценены.

Многие люди жалуются на роскошные резорты | Источник: Ольга МихееваМногие люди жалуются на роскошные резорты | Источник: Ольга Михеева

Многие люди жалуются на роскошные резорты

Источник:

Ольга Михеева

— За огромные деньги многие люди жалуются на роскошные резорты, на однообразную еду и обветшалую инфраструктуру. И это понятно, ведь на Мальдивах ничего не растет, все продукты привозят издалека, и с логистикой, видимо, проблемы, — рассказала туристка.

Также стоит учитывать, что на Мальдивах рано темнеет.

— Уже в семь вечера наступает ночь, и после шести купаться не разрешают, бдительные сотрудники отеля патрулируют акваторию. Зато утром можно наслаждаться теплым морем и пустынным пляжем. В целом, поездка на Мальдивы оставила приятные впечатления. Это место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни. Главное — тщательно выбирать место отдыха и не переплачивать за ненужный пафос.

Мальдивы&nbsp;— исламская страна | Источник: Ольга МихееваМальдивы&nbsp;— исламская страна | Источник: Ольга Михеева

Мальдивы — исламская страна

Источник:

Ольга Михеева

Важно помнить, что Мальдивы — исламская страна. Нигде нельзя найти алкоголь: введен сухой закон. Кроме того, на некоторых островах за бикини можно получить штраф. К счастью, на локальных таких ограничений нет.

Стоимость обратных билетов с Мальдив оказалась довольно высокой, что также повлияло на общее впечатление от поездки.

— Да, с билетами на Мальдивы вышло накладно, мы до последнего тянули с покупкой, а цены взлетели! Если до Шри-Ланки мы долетели втроем за 55 тысяч, то обратный путь до Москвы обошелся в 120 тысяч рублей. Цены росли как на дрожжах! Думаю, на Мальдивы мы в ближайшее время не соберемся. Зато летели без пересадок, с комфортом! Кормили дважды, выдавали пледы, тапочки и даже блеск для губ. Ну и, конечно, алкоголь был в неограниченном доступе. В общем, сервис на высоте, но дороговато.

Обратный путь до Москвы обошелся в 120 тысяч рублей

Источник:

Ольга Михеева

В целом, Мальдивы могут быть привлекательным направлением для тех, кто ищет красивые фотографии и визуальные впечатления. Однако, стоит учитывать, что вода и песок мало чем отличаются от других тропических направлений, и стоит тщательно планировать продолжительность поездки, чтобы избежать скуки.

Ранее мы рассказывали, какие направления выбирают для отдыха ярославцы этим летом.

ПО ТЕМЕ
Лина ГордееваЛина Гордеева
Лина Гордеева
корреспондент
Мальдивы Отдых Отпуск Отзыв Туризм Тур
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Комментарии
5
Гость
23 часа
Моя мечта. Осталось на билеты накопить. Это будет не скоро)
Гость
19 часов
Бабье все где-то таскается..
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