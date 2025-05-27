«Как в деревне»: россиянка с ребенком провела отпуск на Мальдивах — ее честный отзыв

Туристка поделилась честным отзывом о Мальдивах Источник: Ольга Михеева











Туристка из Барнаула Ольга Михеева вернулась из экзотического отпуска, часть которого провела на Мальдивских островах. В «райское место» она отправилась вместе с семьей.

Она рассказала нашим коллегам из NGS22.RU, как спланировать маршрут самостоятельно, во сколько обойдется отдых и можно ли сэкономить в райском месте.

Мальдивская деревня

Туристка рассказала, сколько стоит отдых на Мальдивах Источник: Ольга Михеева











Общая стоимость приключения, включая перелет до Москвы и обратно, составила 450 тысяч рублей. Маршрут был непростым и включал пересадки в Абу-Даби и Шри-Ланке, прежде чем семья добралась до конечного пункта. На Мальдивах они провели пять дней в гестхаусе на локальном острове.

— Мальдивы — это архипелаг, состоящий из множества островов, каждый из которых предлагает уникальный опыт. Существуют два основных типа размещения: гестхаусы на «локальных» островах, где живут местные жители, и роскошные резорты, занимающие целые отдельные острова. Мы выбрали первый вариант, — уточнила туристка.

Туристка рассказала, как добиралась до Мальдив. ей с семьей пришлось лететь на самолете с тремя пересадками Источник: Ольга Михеева











Многие считают, что Мальдивы — это мечта. Но, как оказалось, вполне осуществимая и без баснословных трат.

— Наше путешествие на Мальдивы началось с прилета в столицу — Мале. На троих из Шри-Ланки мы потратили всего 50 тысяч на билеты. Изначально мы планировали отдых на более отдаленном острове, но быстро отказались от этой идеи, узнав о стоимости трансфера на гидроплане (самолёт, взлетающий с воды. — Прим. Ред.) — 45 тысяч рублей с человека! Поэтому выбрали ближайший остров Хулхумале. Прогулка по нему не вызвала особого восторга, скорее, как в деревне: село Хулхумале Мальдивский район. Дорога до него заняла около 40 минут, — уточнила Михеева.

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Оказывается, организовать самостоятельное путешествие на Мальдивы вполне реально.

— Сначала трансфер казался сложной задачей, но всё оказалось проще, чем я думала. Российские карты на острове не действуют, мы забронировали жилье и трансфер, напрямую связавшись с владельцем. Я ему просто скинула фото билетов, что мы реально прилетаем, а оплата была на месте. Это был интересный квест, который только добавил впечатлений, — вспоминает Ольга.

На берегу можно сделать фото на качелях Источник: Ольга Михеева

«Заныли на третий день»

Раньше туристка придерживалась принципа «всё или ничего» — либо самое лучшее, либо вообще никак. Но с Мальдивами, по ее словам, «что-то щелкнуло». Так Ольге удалось сравнить «лакшери» отдых на островах и бюджетный вариант размещения.

— Я подумала: лучше увидеть их хоть как-то, чем ждать неопределенно долго, пока не появится возможность шикануть в люксовом отеле. И знаете, я не прогадала. Пусть мы были на «плебейских» островах, которые находятся напротив «богатых», но не пожалели. Оказавшись там, я поняла, что эти два мира разделяют всего 20 минут на лодке, а иногда и вовсе можно перейти вброд, — поделилась она.

Ольга отметила, что какими бы не были условия размещения, отдых на Мальдивах в любом случае будет сопровождаться роскошным видом.

— В итоге у нас было то же самое море, тот же коралловый риф. Разница заключалась лишь в категории отеля. Но у нас в номере было всё необходимое: мебель, кондиционер, удобная кровать, телевизор, завтраки и даже Wi-Fi. Так что я не вижу никакого смысла переплачивать, — добавила она.

По мнению опытной туристки, пяти дней на острове будет достаточно Источник: Ольга Михеева











По ее словам, пять дней на одном острове может быть достаточно, учитывая их небольшой размер — часто всего 500 на 600 метров.

— Островные отпуска — это здорово, но есть один нюанс. Если остров маленький, а это часто так, то больше пяти дней там делать просто нечего. Представьте себе: замкнутое пространство, которое можно обойти пешком минут за двадцать. Неважно, выбрали вы скромный гестхаус или шикарный резорт — сценарий один и тот же. Первые пару дней вы в восторге: ныряете с маской, любуетесь яркими рыбками, исследуете каждый уголок острова. На третий можете пройти весь остров, на четвертый день просто загораете на пляже. А потом? Потом становится скучно. Развлечений особо нет, и вы начинаете чувствовать себя немного запертым. Мой муж и ребенок заныли, что хотят домой уже на третий день поездки, — вспоминает Ольга.

По мнению путешественницы, Мальдивы немного переоценены.

Многие люди жалуются на роскошные резорты Источник: Ольга Михеева











— За огромные деньги многие люди жалуются на роскошные резорты, на однообразную еду и обветшалую инфраструктуру. И это понятно, ведь на Мальдивах ничего не растет, все продукты привозят издалека, и с логистикой, видимо, проблемы, — рассказала туристка.

Также стоит учитывать, что на Мальдивах рано темнеет.

— Уже в семь вечера наступает ночь, и после шести купаться не разрешают, бдительные сотрудники отеля патрулируют акваторию. Зато утром можно наслаждаться теплым морем и пустынным пляжем. В целом, поездка на Мальдивы оставила приятные впечатления. Это место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни. Главное — тщательно выбирать место отдыха и не переплачивать за ненужный пафос.

Мальдивы — исламская страна Источник: Ольга Михеева











Важно помнить, что Мальдивы — исламская страна. Нигде нельзя найти алкоголь: введен сухой закон. Кроме того, на некоторых островах за бикини можно получить штраф. К счастью, на локальных таких ограничений нет.

Стоимость обратных билетов с Мальдив оказалась довольно высокой, что также повлияло на общее впечатление от поездки.

— Да, с билетами на Мальдивы вышло накладно, мы до последнего тянули с покупкой, а цены взлетели! Если до Шри-Ланки мы долетели втроем за 55 тысяч, то обратный путь до Москвы обошелся в 120 тысяч рублей. Цены росли как на дрожжах! Думаю, на Мальдивы мы в ближайшее время не соберемся. Зато летели без пересадок, с комфортом! Кормили дважды, выдавали пледы, тапочки и даже блеск для губ. Ну и, конечно, алкоголь был в неограниченном доступе. В общем, сервис на высоте, но дороговато.

Обратный путь до Москвы обошелся в 120 тысяч рублей Источник: Ольга Михеева

В целом, Мальдивы могут быть привлекательным направлением для тех, кто ищет красивые фотографии и визуальные впечатления. Однако, стоит учитывать, что вода и песок мало чем отличаются от других тропических направлений, и стоит тщательно планировать продолжительность поездки, чтобы избежать скуки.