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Страна и мир 155 тысяч за двоих: как бюджетно отдохнуть в ОАЭ и куда именно ехать — советы от туристки

155 тысяч за двоих: как бюджетно отдохнуть в ОАЭ и куда именно ехать — советы от туристки

Ангелина рассказала, как жители арабской страны реагируют на русских туристок

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2 комментария

Студентка рассказала о райском отдыхе

Источник:

Городские медиа

Этой весной студентка из Ханты-Мансийска Ангелина Скобелева задумала встретить свой день рождения в путешествии. Сначала она вместе с подругой купила путевку до Египта. Но из-за ошибки в системе туроператора пришлось искать другое место. Рискнув, девушки полетели в Арабские Эмираты.

Многие думают, что отдых в ОАЭ могут позволить себе только миллионеры. Но это оказалось мифом. Путевка на двоих за неделю отдыха обошлась студенткам всего в 155 тысяч рублей. А цены в местных магазинах почти не отличались от наших.

Девушек заселили в четырехзвездочный отель. Всего в 5 минутах ходьбы от него был городской пляж. Песок и вода очень чистые, никаких окурков, бутылок и другого мусора.

Архитектура Эмиратов поражает. Знаменитые небоскребы словно миражи: из-за огромных размеров кажется, что они ближе, чем есть на самом деле.

Когда девушки впервые пришли на пляж, местные начали увязываться за ними. Поначалу это пугало, но потом россиянкам встретилось много хороших людей. Они показывали дорогу, знакомились, расспрашивали о России. Многие даже просили сфотографироваться: внешность голубоглазой и светлокожей Ангелины была для жителей арабской страны в диковинку.

Девушка рассказала, что точно стоит привезти из ОАЭ.

«Кроме дубайского шоколада, пахлавы и манго можно захватить еще много интересных сладостей, которых нет у нас, — конфеты, жвачки. Если есть возможность, надо привезти соки и смузи: они невероятно вкусные, из свежих и сочных фруктов. А еще арабские духи. Они стойкие и приятные», — поделилась Ангелина.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Восточная сказка Наташки подались в поисках заработка.
Гость
21 минута
Вме статьи как отдохнуть бюджетно... Отдыхайте как нравится!!!
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