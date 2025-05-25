«Купание со слонами и тот самый поезд». Как семья провела отпуск на Шри-Ланке и какую сумму потратила

Туристка рассказала о путешествии на Шри-Ланку Источник: Ольга Михеева / личный архив











Что может быть лучше, чем сбежать от рабочей суеты и окунуться в атмосферу приключений? Например, понежиться под ласковым солнцем тропиков. Жительница Барнаула Ольга Михеева с семьей недавно вернулась из незабываемого путешествия на Шри-Ланку и поделилась своими впечатлениями с NGS22.RU. Рассказываем, как прошел отпуск на райском острове и в какую сумму он обошелся.

«Почти не устали лететь»

Ольга организовала путешествие самостоятельно, без помощи туроператоров. Вся поездка, рассчитанная на 16 дней для троих, обошлась туристам в 450 тысяч рублей, включая перелет до Москвы.

— Мы выбрали маршрут с пересадками сначала в Москве, а потом в Абу-Даби, чтобы заодно взглянуть на этот город. У нас был почти целый день, чтобы немного прогуляться. К сожалению, времени посетить Лувр, Ferrari World или насладиться пляжем не хватило. Мы просто прошлись по городу и заглянули на местный рынок, — рассказывает Ольга.

Абу-Даби показался туристке жарким городом с красивой архитектурой, но в целом оставил неоднозначное впечатление.

Туристов на острове с каждым годом всё больше Источник: Ольга Михеева / личный архив

— Многие говорят, что Дубай гораздо интереснее и красивее, хотя Абу-Даби и является столицей ОАЭ. Цены в ресторанах и на еду в целом оказались довольно высокими. Мы пользовались общественным транспортом, как самым бюджетным вариантом. К счастью, остановка была прямо возле нашего отеля. На проживании мы решили не экономить и выбрали отель с бассейном на крыше.

Ольга отмечает, что после перелета было приятно поплавать под открытым небом. Завтраки оказались великолепными. А вот найти место, где можно поесть утром вне отеля, оказалось непросто.

— В итоге случайно наткнулись на вьетнамскую кухню, где завтрак на троих обошелся в 9 тысяч рублей — даже дороже, чем в Москве, не говоря уже об Алтае! Если планируете поездку в Эмираты, лучше брать «всё включено», иначе можно сильно потратиться, — советует Ольга.

Из Абу-Даби туристы вылетели на Шри-Ланку.

Ольга организовала путешествие самостоятельно Источник: Ольга Михеева / личный архив











— Удобно, что девятичасовой перелет был разбит на несколько частей: из Барнаула до Москвы, потом четыре часа из Москвы до Абу-Даби и чуть больше четырех часов до Шри-Ланки. Мы почти не устали. Летели авиакомпанией Etihad Airways, у них включено питание и даже алкоголь. Выдают пледы, полет был очень комфортным, а еда вкусной, — отмечает Ольга.

Вместо «затоптанного» Бали

По словам туристки, на Шри-Ланке сразу бросается в глаза обилие заведений общепита.

— Голодным точно не останешься! Кафе и ресторанов много. Кухня на любой вкус: от привычных русской и итальянской до экзотической индийской и, конечно же, местной. Мы пробовали разные блюда, и всё было вкусно, — говорит Ольга.

На острове появилось много заведений общепита Источник: Ольга Михеева / личный архив











Также она обратила внимание, что туристов на острове с каждым годом всё больше. Судя по разговорам местных жителей, многие разочаровались в Бали и ищут новые направления.

— Говорят, на Бали стало слишком много людей, особенно тех, кто переезжает на ПМЖ. Сама я там не была, и, честно говоря, особо не тянет. Хочется чего-то более уединенного и аутентичного, не затоптанного туристами. Мы прилетели на Шри-Ланку в конце апреля, что считается концом сезона, — говорит Ольга.

По словам туристки, погода была хорошая. Дожди если и шли, то ночью или кратковременные. В основном же светило солнце. Правда, из-за больших волн купающихся было не так много.

— Заглянула в чат Шри-Ланки и заметила, что и сюда потихоньку перебираются люди, ищут работу, интересуются услугами вроде маникюра и педикюра. Возможно, это те, кто раньше жил на Бали, — рассказывает туристка.

Впрочем, по ее мнению, Бали всё еще более развит в плане развлечений и инфраструктуры.

Шри-Ланка же только начинает развиваться Источник: Ольга Михеева / личный архив











— Но на мой взгляд, остров потерял аутентичность и стал «замусоренным». Шри-Ланка же только начинает развиваться. Люди узнают об этом острове и выбирают его как альтернативу: здесь тоже есть серфинг, возможность купаться и экзотика, — говорит Ольга.

Первые четыре дня она и ее родные провели на пляже, наслаждаясь морем и солнцем. А потом отправились вглубь острова и остановились в гостевом доме у замечательной ланкийской семьи.

— Жилье здесь, кстати, очень доступное: мы заплатили всего 2,8 тысячи рублей за две ночи за приличный номер со всеми удобствами для всей семьи. Дом находился немного в стороне от пляжа, примерно в 10 минутах ходьбы, но всегда можно было доехать на тук-туке, — объясняет Ольга.

«Ланкийские бабушка с дедушкой»

Шри-Ланка оставила в душе туристки неизгладимый след, и дело не только в красоте природы. Главное сокровище страны — ее народ. Ольга поразилась искренности, доброте и открытости местных жителей. В отличие от некоторых туристических мест, например в Таиланде, где она чувствовала себя ходячим кошельком, тут ощутила настоящее человеческое тепло.

— Нас встретили как родных. Совершенно незнакомые люди, увидев нас с чемоданами, не раздумывая, предложили помощь. Приютили нас в своем доме, окруженном джунглями. Каждое утро начиналось с волшебного пения птиц. В самом доме была идеальная чистота. Нас угощали традиционными сладостями, фруктами и ароматным чаем. Забота была неподдельной: хозяева постоянно интересовались нашим самочувствием, предлагали помощь и дарили искренние улыбки, — рассказывает Ольга.

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Туристы ласково прозвали хозяев «ланкийскими бабушкой и дедушкой». Они стали для Ольги и ее родных настоящей семьей.

— Они возили нас на тук-туке на пляж, делились завтраками и постоянно поддерживали связь даже после нашего отъезда. Их сообщения полны заботы и тепла. На протяжении нескольких дней, когда мы уже вернулись, они писали нам: «Мадам, как вы? Как дела? Как ребенок? Очень скучаем по вам». Сложилось ощущение, что мы были у наших родственников, — подчеркивает туристка.

В целом, она отмечает, что шриланкийцы — удивительно приветливый народ. Здороваются на улице, интересуются, всё ли в порядке, и живут, кажется, по велению сердца.

Шри-Ланка — это место, куда хочется возвращаться Источник: Ольга Михеева / личный архив

— Их искренние улыбки и готовность помочь поражают на фоне нашей привычной сдержанности, покерфейсов и порой озлобленности. Общение с этими людьми — бесценный опыт, который позволяет почувствовать человечность и доброту. Шри-Ланка — место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы окунуться в атмосферу тепла и искренности, которую дарят ее прекрасные жители, — вспоминает Ольга.

Интересно, что за всю поездку путешественники не встретили ни одного русского туриста, зато было много европейцев: австрийцев, итальянцев и немцев. Все оказались очень дружелюбными.

Что посмотреть на Шри-Ланке

Затем семья переехала в центральную часть острова и удивилась тому, какое там разнообразие животного мира.

Источник: Ольга Михеева / личный архив

— Поездка получилась насыщенной: мы увидели слонов, обезьян, морских черепах, варанов, павлинов и экзотических птиц, — уточняет Ольга.

В основном проводили время на пляжах Хирикетия и Унаватуна.

— Там было очень комфортно: неглубоко, без сильных волн, так как это заливы в районе Диквеллы. Дети с удовольствием прыгали на небольших волнах. Важно, что не было обратного течения, которое часто встречается в океане и может быть опасным — затянуть на глубину. На этих пляжах можно было и купаться, и заниматься серфингом, — говорит туристка.

Океан подходит для серфинга Источник: Ольга Михеева / личный архив

Затем путешественники отправились вглубь острова в город Элла к ее знаменитым достопримечательностям.

— Там мы посетили водопад, а по дороге к нему встретили целое поселение обезьян, которые привыкли к туристам и выпрашивали у них еду. Еще одна достопримечательность Эллы — знаменитый девятиарочный мост, старинный железнодорожный, по которому до сих пор ходят поезда. Наш домик располагался удобно, всего в 15 минутах ходьбы от моста. Также в Элле есть гора Пик Адама, с которой открываются потрясающие виды! Нам даже удалось заснять прибытие поезда на мост, — замечает Ольга.

Знаменитый девятиарочный мост на Шри-Ланке Источник: Ольга Михеева / личный архив

Крейзи-транспорт и шикарные виды

По острову туристы передвигались на разных видах транспорта: поездах, тук-туках, автобусах.

— Это удобно, быстро, доступно и недорого. Несколько раз брали такси, когда нужно было преодолеть большие расстояния между городами. В жару, конечно, комфортнее ехать с кондиционером. Мы попробовали все виды транспорта, включая мопед, аренда которого стоила всего 8 долларов в сутки (примерно 800 рублей). Самое дешевое такси на Шри-Ланке — это PickMe, аналог Uber. Можно скачать приложение и расплачиваться наличными или картой.

Туристы передвигались на разных видах транспорта Источник: Ольга Михеева / личный архив

Из Эллы в Нувару-Элию туристы поехали на поезде, маршрут которого пролегал через джунгли и мимо водопадов.

— Это было невероятно красиво! Представьте себе: идет дождь, из-за жары всё испаряется, и ты проезжаешь мимо чайных плантаций, окутанных дымкой. Завораживающее зрелище! Сама поездка на поезде — уже экскурсия. Билет в вагон с кондиционером стоил 2500 рупий на человека, что примерно 675 рублей. Затем мы поехали в Нувару-Элию на автобусе. Там есть такие забавные «крейзи-басы», украшенные гирляндами. Билет стоил около 300 рублей, мы с комфортом добрались до места, — рассказывает туристка.

По ее словам, Нувару-Элию называют «маленькой Англией», потому что Шри-Ланка до 1948 года была британской колонией. Этот городок сильно отличается от остальной части Шри-Ланки: там сохранились домики в английском стиле, и люди одеваются как англичане.

Нувару-Элию называют «маленькой Англией» Источник: Ольга Михеева / личный архив











— Мы поселились в прекрасном доме, где сразу предложили чай, как и полагается в Англии. Номер стоил всего 4,5 тысячи рублей. В нем было всё необходимое, шикарный завтрак и прекрасный вид. Гостеприимный хозяин, и везде чисто.

Шикарный завтрак и прекрасный вид Источник: Ольга Михеева / личный архив

Далее туристы отправились в Пиннавелу, чтобы увидеть слонов.

— Это зрелище нельзя описать словами. Я не была фанатом контактных зоопарков. Мне кажется, они не доставляют животным удовольствия. Но тут вдруг подвернулась неожиданная возможность — поучаствовать в купании слоненка. И не просто постоять рядом, а по-настоящему потереть ему бока и хобот! В моей жизни это было впервые, — признаётся Ольга.

Туристке удалось поучаствовать в купании слоненка Источник: Ольга Михеева / личный архив

После захватывающего путешествия по Шри-Ланке, где путешественники исследовали джунгли и познакомились с местной культурой, пришла идея отправиться на Мальдивы и устроить себе просто пляжный отдых.

— Перелет оказался коротким — всего 40 минут, а билеты на троих обошлись в 24 тысячи рублей. Вместо привычных мальдивских резортов мы выбрали уютный гостевой дом. За пять дней с завтраками заплатили всего 515 долларов. И знаете что? Море там шикарное! Белоснежные пляжи, кристально чистая вода и ослепительно красивое небо.

В целом путешествие по трем странам — Шри-Ланке, Мальдивам и ОАЭ — обошлось Ольге и ее семье в 450 тысяч рублей на троих.