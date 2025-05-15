Отпуск накрылся мазутом. Как отели не отдают туристам деньги за отпуск в Анапе и что предлагают — истории

По словам Татьяны, отдых в отеле в прошлом году ей очень понравился Источник: предоставлено читательницей











Наконец-то пришел май, а с ним и старт периода отпусков. Но некоторые рискуют вообще никуда не поехать, хотя определились с отдыхом еще в прошлом году. Виной тому разлив мазута в Черном море. Те, кто собирался отдохнуть в Анапе, не хотят рисковать здоровьем и отказываются от бронирований. Однако ряд отелей не торопится возвращать деньги, игнорируя жалобы или предлагая другие варианты. NN.RU поговорил с туристами, которым не повезло оказаться в рядах «обманутых отдыхающих».

«Деньги никому не возвращают»

Любовь из Нижнего Новгорода хотела этим летом отдохнуть с мужем и ребенком в отеле «Джамайка» в Анапе. Про гостиницу узнала от подруги, которая отдыхала там в прошлом году — отзывы были просто чудесные.

Правда, цены на отдых оказались совсем не бюджетными, однако при раннем бронировании и внесении полной предоплаты получилось несколько сэкономить. Деньги за отдых в отеле семья внесла еще в ноябре 2024-го.

Вскоре произошла экологическая катастрофа — разлив мазута, загрязнивший прибрежные территории. Любовь и супруг решили, что ехать в отпуск слишком опасно, тем более с маленьким ребенком. Написали заявление на возврат денег и стали ждать. Однако положенные 30 дней истекли, а от руководства отеля ничего не было слышно. Выяснилось, что семья Любови — не единственная, кому не возвращают деньги за бронирование.

После того как несостоявшиеся отдыхающие начали создавать резонанс и стали настойчивее требовать вернуть деньги, грозя судами, руководство «Джамайки» вышло на связь. Сначала активно уговаривало всё-таки приехать к ним на отдых — в отеле убеждали, что принимают все возможные меры для того, чтобы никто не почувствовал никаких неудобств. Мол, даже сами сотрудники «Джамайки» участвуют в ликвидации экологической катастрофы. И рядом с отелем пляж чистый. Правда, купаться в море всё равно нельзя, но и на территории гостиницы есть много чем себя занять. И даже сейчас (в марте–апреле), по словам представителей отеля, у них много постояльцев, которые всем довольны и последствий разлива мазута не замечают.

За недельный отдых на трех человек читательница отдала 120 тысяч без учета дороги Источник: предоставлено читательницей











Тем не менее Любовь с супругом решили не рисковать здоровьем ребенка и продолжили настаивать на возврате средств.

— Деньги никому не возвращают, а идти в суд у нас просто нет времени. Разбираться придется слишком долго, — объяснила Любовь.

Недавно семье позвонили из отеля и предложили соломоново решение. «Джамайка» не возвращает деньги за запланированный отдых, а семья может приехать к ним на отдых в течение следующих трех лет в любое время.

— Они предложили заморозить нашу, так скажем, не сумму, а количество дней. И в подарок дали еще две ночи. У нас было восемь, а они сделают десять. Мы сказали, что подумаем, — поделилась молодая мама.

По словам Любови, такой исход событий их с мужем тоже не устраивает, они хотели получить свои деньги. Но она понимает — это лучше, чем ничего. Пара уже не верит, что отель просто так вернет деньги.

Получилось, что семья с ребенком в этом году осталась без отпуска. В беседе с нами Любовь поделилась, что недавно вышла на новую работу и теперь, даже если семье каким-то чудом вернут деньги, они никуда не поедут.

— Я случайно увидела объявление, откликнулась, и меня взяли. Были бы планы на отпуск, я бы просто не устраивалась сейчас, — объяснила она.

«Джамайка» кинула

Отель «Джамайка» продолжает активно вести социальные сети, показывая, как у них сейчас отдыхают постояльцы, как людям всё нравится и что последствий разлива мазута на территории комплекса нет. Под каждый пост в комментарии приходят разгневанные россияне, которые требуют вернуть деньги за бронирование.

Обманутые туристы совместно ищут выход Источник: «Джамайка кинула» / t.me











В итоге «обманутые отдыхающие» отеля со всей России создали телеграм-чат со звучным названием «Джамайка кинула», где делится актуальной информацией. Сейчас в группе уже более 130 человек. Люди делятся своими историями и разрабатывают совместный план действий. Они собираются подать коллективный иск в суд и призывают присоединиться всех, кому гостиница до сих пор не вернула деньги.

— Все обещания представителей отеля, похоже, пустое место. С 28 декабря ждем возврата наших средств! Из-за них срывается летний отдых, так как предполагаемые на отдых деньги «Джамайка» не возвращает, — написала одна из участниц чата, ее тут же поддержали те, кто оказался в подобной ситуации.

Также выяснилось, что это не единственный отель в Анапе, который не возвращает деньги за бронирование.

Вариант с «депозитным бронированием» предложили многим из туристов. Однако большинство людей на него не согласны. Во-первых, где гарантия того, что ситуация с разливом за три года окончательно решится, а, во-вторых, откуда у отеля появятся деньги на то, чтобы организовать достойный отдых через три года, если их сейчас нет?

«В отеле не виноваты, что там мазут»

Татьяна с мужем и дочкой ездила отдыхать в «Джамайку» в прошлом году. Отдых в отеле семье очень понравился. По словам женщины, ничем не уступал заграничному. Правда, и цены тоже были соответствующие.

«Джамайка» предлагает отдыхать на территории отеля Источник: предоставлено читательницей











В октябре, как только появилась возможность бронирования, Татьяна внесла предоплату за номер в анапском отеле на лето. Изначально со скидкой в 30% семье насчитали 175 тысяч на восемь ночей. Но потом из-за «черной пятницы» скидка увеличилась — за весь отпуск получалось 120 тысяч. Однако, чтобы получить такую выгоду, требовалось внести сразу всю сумму. Татьяна так и поступила.

Вскоре произошла экологическая катастрофа. Татьяна начала пересматривать планы на отпуск, и семья решила поехать в Турцию в сентябре. По договору с «Джамайкой», в случае отмены бронирования не позднее 10 дней до заезда сумму должны вернуть в полном объеме.

— 5 марта мы написали заявление. Деньги должны были вернуть в течение 30 дней. В отеле меня стали уговаривать передумать. Рассказывали, что сейчас возле отеля всё чисто и туристы довольны. Я сказала, что нам жаль, но мы уже решили, — поделилась Татьяна.

Отель предлагает «заморозить» тур на три года Источник: предоставлено читательницей











Сроки возврата давно вышли, а денег так и нет. Позже Татьяна узнала, что отель не вернул деньги многим людям.

Женщина стала обсуждать с мужем возможные варианты. Были даже мысли всё-таки поехать отдохнуть в отель, но получалось уже слишком дорого — поездка в Турцию и так «влетела в копеечку», а для отдыха в Анапе пришлось бы еще дополнительно потратиться на дорогу.

Супруг женщины Евгений настроен решительно — он собирается подавать в суд и хочет добиться того, чтобы ему вернули деньги. Но жена рассматривает и другие варианты. Выход отеля с отложенным бронированием на три года тоже кажется ей неплохим.

— Отдых дорожает каждый год. А тут предлагают приехать через три года по сегодняшней цене, да еще и дарят два дня. Да и отель бомба, я бы туда еще поехала. Они же не виноваты, что там мазут. Муж боится, что за три года поменяется владелец или нас снова кинут. Но я так не думаю, — резюмировала Татьяна.