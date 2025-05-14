Кормил с рук кенгуру: россиянин съездил в Австралию и рассказал, сколько денег потратил — видео

Источник: Городские медиа

Путешественник Сергей Блошкин вместе с женой исполнил давнюю мечту — отправился в Австралию. За месяц пара проехала почти весь материк: от Сиднея до Тасмании, Мельбурна, Перта и Кернса. О том, что им удалось посмотреть — смотрите в видео чуть выше.

По словам Сергея, сложнее всего было оформить визу — на это семье потребовался практически месяц. Сама поездка оказалась долгой и тоже длилась около месяца. За это время Сергей объехал 6 тысяч километров и побывал в самых неизведанных местах континента.

Источник: Сергей Блошкин











По его словам, настоящие впечатления ждут туристов лишь за пределами городов. Так, например, в дикой природе им с женой удалось увидеть коал, кенгуру, эму и даже тасманского дьявола. Сиднейская опера, напротив, по словам путешественника, оказалась «не вау» — на фотографиях смотрится эффектнее.