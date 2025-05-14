НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

штиль.

 745мм 62%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,22
EUR 90,38
Где сделают фан-зону «Локомотива»
Когда отключат отопление
Продают гостиницу в центре
Продавали опасные продукты
Изменят расписание троллейбусов
Объединят больницы и поликлиники
Расписание «Метеоров»
Что известно об обмелении Волги
Попал под ИВЛ в командировке
Страна и мир Кормил с рук кенгуру: россиянин съездил в Австралию и рассказал, сколько денег потратил — видео

Кормил с рук кенгуру: россиянин съездил в Австралию и рассказал, сколько денег потратил — видео

Его покорили местный менталитет и природа

224
Написать комментарий
Источник:

Городские медиа

Путешественник Сергей Блошкин вместе с женой исполнил давнюю мечту — отправился в Австралию. За месяц пара проехала почти весь материк: от Сиднея до Тасмании, Мельбурна, Перта и Кернса. О том, что им удалось посмотреть — смотрите в видео чуть выше.

По словам Сергея, сложнее всего было оформить визу — на это семье потребовался практически месяц. Сама поездка оказалась долгой и тоже длилась около месяца. За это время Сергей объехал 6 тысяч километров и побывал в самых неизведанных местах континента.

Кормил с рук кенгуру: россиянин съездил в Австралию и рассказал, сколько денег потратил — видео | Источник: Сергей БлошкинКормил с рук кенгуру: россиянин съездил в Австралию и рассказал, сколько денег потратил — видео | Источник: Сергей Блошкин
Источник:

Сергей Блошкин

По его словам, настоящие впечатления ждут туристов лишь за пределами городов. Так, например, в дикой природе им с женой удалось увидеть коал, кенгуру, эму и даже тасманского дьявола. Сиднейская опера, напротив, по словам путешественника, оказалась «не вау» — на фотографиях смотрится эффектнее.

Поразил Сергея и австралийский менталитет: неторопливые водители на дорогах, чистые парки с бесплатными электрогрилями и размеренный ритм жизни местных жителей.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление