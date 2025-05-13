8 тысяч километров по бездорожью: как бизнесмен на джипе доехал до Полярного круга — экстремальная история

Турист рассказал, как Север меняется по пути Источник: Алексей Котельников











Алексей Котельников из Барнаула — бизнесмен. И заядлый путешественник. Он известен невероятными экспедициями. Недавно Алексей вернулся из месячного странствия по Северу. Он преодолел 8 тысяч километров и заглянул в самые отдаленные уголки Западной Сибири, достигнув Полярного круга. Подробностями своего захватывающего путешествия он поделился с NGS22.RU.

Неприятный сюрприз

Вместе с командой единомышленников, которая состояла из трех человек, целый месяц экстремалы боролись с суровыми условиями Севера.

— В этом году мы отправились в путешествие по Западной Сибири, поставив перед собой амбициозную задачу — покорить два зимника (автомобильные тракторные дороги, по которым можно ездить только зимой при минусовой температуре. — Прим. ред.) и исследовать колоритные города Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Наш экипаж передвигался на внедорожнике Land Cruiser, всего мы преодолели внушительные 8 тысяч километров, — рассказывает Алексей Котельников.

Капризы ранней весны внесли свои коррективы. Зимние дороги, обычно скованные морозом, превратились в коварные болота, значительно усложнив продвижение.

Серьезным испытанием стал Орловский зимник Источник: Алексей Котельников











— Самым серьезным испытанием стал Орловский зимник, связывающий Новосибирскую и Томскую области. Этот путь, протяженностью около 800 километров между крупными населенными пунктами, преподнес нам неприятный сюрприз. 85-километровый участок без твердого покрытия превратился в непролазную грязевую кашу, где даже наш подготовленный внедорожник с трудом пробивался вперед. Потребовалось целых семь часов, чтобы преодолеть всего 100 километров между селом Орловка и вахтовым поселком Игол, что стало настоящим испытанием на прочность, — отмечает экстремал.

Зимние дороги превратились в коварные болота Источник: Алексей Котельников











На свой страх и риск

Важной частью маршрута стало знакомство с жизнью и культурой северных городов. Среди них был Новый Уренгой, «газовая столица» России, расположенный прямо у Полярного круга. Котельников уже бывал там раньше, поэтому сосредоточился на экстремальной дороге.

Важной частью маршрута стало знакомство с культурой северных городов Источник: Алексей Котельников











— Выбора не было — нужно было где-то переночевать перед сложным участком маршрута: зимником Надым — Белоярский — Приобье. Весна уже ощутимо заявила о себе, даже в этих северных краях. Нас отговаривали, предостерегали, но мы были непреклонны: объезд в две тысячи километров был неприемлем. Нас пугали раскисшей дорогой, закрытыми шлагбаумами и опасным тающим льдом на Оби. Но мы, вопреки всему, упрямо двигались вперед, полагаясь на удачу и собственный опыт. И справились, — подчеркивает Котельников.

Это путешествие крайне опасно Источник: Алексей Котельников











Он заметил, что большая часть зимника — царство безмолвной тайги.

— Здесь ни души, а дорога — тонкая нить, связывающая с цивилизацией. Даже при благоприятных условиях, на легковом автомобиле это путешествие крайне опасно, — подчеркивает турист.

Нет сообщения с «большой землей»

Во время маршрута туристу запомнился яркий и чистый город Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе, который поразил разноцветными домами. Путешественник обратил внимание, что из-за отсутствия круглогодичного сообщения с «большой землей» зимой сюда можно добраться только по зимнику, а летом — на пароме через Обь.

Еще один город в Ханты-Мансийском автономном округе — Югорск встретил туриста чистотой и обилием разнообразных статуй. Важно было то, что он находился уже не на зимниках, а на «большой земле», что означало отсутствие риска застрять в дороге.

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После посещения другого города, Советского, с его неожиданно частыми памятниками Высоцкому, маршрут пролегал дальше по Ханты-Мансийскому автономному округу. Следующей точкой стал Урай, город, подаривший вторую букву названию нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ.

— Удивительно было увидеть здесь паровоз-памятник, учитывая, что ближайшая железная дорога находится в 120 километрах. Теперь этот локомотив служит необычным рестораном, — уточняет Котельников.

Локомотив служит необычным рестораном в городе Урай Источник: Алексей Котельников

Затем путь лежал в Ханты-Мансийск, столицу округа, которую местные жители с гордостью называют «городом мечты».

— Любопытно, что столица — не первый, не второй и даже не третий город по числу жителей в автономном округе. Тем не менее местные жители называют его «городом мечты», гордятся им и любят его, — рассказывает турист.

Также Алексей упоминает Нефтеюганск — город с непростой историей и уникальным расположением.

— Он занимает третье место по численности населения в Ханты-Мансийском автономном округе, здесь проживает около 127 тысяч человек. Город, словно остров сокровищ, полностью раскинулся на острове посреди реки Обь. Интересно, что Нефтеюганск — один из немногих городов Югры, где до сих пор можно увидеть памятник Ленину, что делает его своего рода хранителем истории, — считает турист.

Крайние точки маршрута

Еще один примечательный город в Ханты-Мансийском автономном округе — Лянтор. Это небольшой, но уютный город с населением около 40 тысяч человек. Котельников рассказывает о происхождении его названия.

— Существует версия, что слово «лент» на хантыйском языке означает «снег», а «тор» — «озеро». Если это так, то Лянтор можно поэтично перевести как «Снежное озеро», что вполне соответствует суровому и живописному северному краю, где он расположен, — отмечает путешественник.

И наконец, Алексей добрался в Пыть-Ях, город, о существовании которого, вероятно, мало кто знает. Он стал последней неизведанной точкой в его маршруте.

Малоизвестный город Пыть-Ях Источник: Алексей Котельников











— Больше чем уверен, что 95% жителей нашей страны даже и не знают, что существует город с таким названием, а тут проживает около 40 тысяч жителей. Одна из версий названия — «речной путь», другая — «город хороших людей». Кроме того, это последний город Ханты-Мансийского автономного округа, куда мы еще не заезжали, — отмечает Котельников.

После долгих переездов по суровым северным городам группа достигла самой северной точки маршрута — Полярного круга.

Арктика решила порадовать своим волшебством Источник: Алексей Котельников

— Север решил сделать нам еще один подарок. После короткой, но злой метели внезапно ударил арктический мороз. По ощущениям было все минус тридцать четыре. Но главное, что этот леденящий холод сопровождался невероятным полярным сиянием! Казалось бы, время года уже не то, и шансы увидеть его невелики, но Арктика всё равно решила нас порадовать своим волшебством, — подчеркивает турист.

Яичница вместо строганины

В поездке на Север путешественника удивило отсутствие местной кулинарной специфики.

— После знакомства с якутской и эвенкийской кухней, включающей такие необычные блюда, как олений костный мозг и строганина, ожидал увидеть что-то подобное и здесь. На Севере в основном преобладали заведения с узбекской и кавказской кухнями, ориентированные в основном на работающих вахтовым методом, — замечает турист.

Алексей говорит, что завтраки они готовили самостоятельно, предпочитая яичницу, а на ужин ели картофель или каши. Обедали же в основном в придорожных кафе и столовых.

Путешествие втроем обошлось примерно в 180 тысяч рублей Источник: Алексей Котельников

Путешественник отмечает, что цены на продукты и товары в северных регионах практически такие же, как в целом по России, хотя уровень зарплат там значительно выше.

Алексей отмечает, что путешествие втроем обошлось примерно в 180 тысяч рублей. Он подчеркивает, что групповые поездки всегда более выгодны.

— По-моему, трудно найти человека, чтобы за такие мучения еще и платил с накруткой, — вздыхает Алексей, вспоминая свою поездку.

Для познания тайн Севера нужно обладать силой духа Источник: Алексей Котельников











Он убежден, что для познания тайн Севера нужно обладать не только любопытством, но и недюжинной силой духа.