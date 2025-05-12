Коалы, эвкалипты и миллион за мечту: как семья из России за месяц объехала Австралию на машине

Семья целый месяц провела в Австралии Источник: Сергей Блошкин











Добираться в Австралию сложно и дорого, но путешественник Сергей Блошкин из Барнаула вместе с женой всё же решился и исполнил давнюю мечту. За месяц он объехал ключевые точки этой страны, влюбился в местный колорит и не хотел возвращаться.

Наши коллеги из NGS22.RU узнали, сколько времени заняло оформление визы, почему сиднейская опера в жизни не «вау» и во сколько обошлось продолжительное путешествие.

Источник: NGS22.RU

«Пришлось доказать, что уедем»

Австралия была давней мечтой Сергея Источник: Сергей Блошкин

Сергей Блошкин — выдающийся путешественник России. Этот титул ему присвоили за экстремальное первопрохождение Карагемского прорыва реки Аргут. Любовь к водному туризму у него с детства. Еще школьником он часто ходил в небольшие походы с краевой станцией юных туристов, а повзрослев, поступил на географический факультет, начал ходить в спортивные походы по рекам Алтая.

С тех пор путешествия стали делом всей жизни. Сейчас Сергею 45, он директор туристического агентства, проводит авторские туры и по-прежнему не представляет себя без дороги и экстрима. Любовь к поездкам с удовольствием разделяет и жена Наталья, с которой они в браке почти 25 лет. В семье двое дочерей, им 15 и 21 год.

Австралия была давней мечтой Сергея, и основная сложность поездки заключалась в оформлении визы. Весь процесс занял больше месяца — нужно было доказать, что в Австралии не останешься.

Новозеландские морские львы Источник: Сергей Блошкин

— Визу оформляли больше месяца. Пришлось доказывать, что уедем. Показать, что у меня тут семья, работа, имущество. Мы собирали всё: свидетельства о рождении, документы на квартиру, выписки со счетов. Биометрию сдавали, поэтому процесс затянулся. Само путешествие распланировали, уже как только получили визу, — рассказывает Сергей.

Кенгуру, эму и другая живность

Западная Австралия Источник: Сергей Блошкин











Путь составил чуть больше суток с двумя пересадками — в Москве и в Шанхае. Каждый билет обошелся примерно в 130 тысяч рублей туда и обратно. В самом же путешествии супруги были практически месяц. За это время им удалось объехать полстраны — не экскурсиями и пакетными турами, а по собственному маршруту, на арендованной машине или самолетом, но уже внутри Австралии.

— Мы прилетели в Сидней, провели там пару дней, потом улетели на Тасманию. Это остров на самом юге Австралии, красивый, с дикой природой и совсем другим настроением. Там мы взяли машину в аренду и проехали почти всё побережье. Потом был Мельбурн, оттуда дорога вдоль океана до Аделаиды. Потом отправились в Перт, западное побережье, и уже в конце — Кернс на северо-востоке, рядом с Большим Барьерным рифом.

Полет над Сиднеем Источник: Сергей Блошкин

Поездку Сергей организовал так, чтобы тратить минимум времени на города, хотел взглянуть на природу континента во всей красе, поэтому чаще они с супругой старались уехать подальше от туристических маршрутов.

— Город — он и в Австралии город. Ну, красиво, конечно, чисто. Но не за этим мы ехали. Много читал, что на фото, например, Сиднейская опера выглядит гораздо лучше и красивее, чем на самом деле. Вот это подтверждаю, так и есть. Не вау.

Источник: Сергей Блошкин

Особое впечатление на туристов произвела Тасмания — дикий и немного суровый остров на юге Австралии, где необычных для нашей фауны животных можно встретить на каждом шагу.

Попугаи в свободном полете Источник: Сергей Блошкин

— Природа там другая, непривычная. Леса, эвкалипты, папоротники гигантские. Ну и животный мир. В городах его не увидишь, как у нас: маралов же никто в Барнауле не встречает. А вот в дикой природе каждый день кого-то заметишь.

По его словам, за столь длительную поездку им с супругой удалось посмотреть не только на кенгуру, но и увидеть эму, коал, тюленей.

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— Особенно, конечно, запомнились коалы. Сидят как мягкие игрушки на ветках, вообще не шевелятся. Кенгуру там тоже любопытные, подходят близко, но не дают себя трогать. Тут же отбегают на 2–3 шага, но продолжают всматриваться, как мы в них. А попугаев… Их там как у нас воробьев. Белые какаду, как голуби в центре Барнаула, а цветные маленькие лори как воробьи. Мечутся стаями, не успеваешь сфотографировать. В Мельбурне, например, те же какаду просто по улицам ходят.

Одна из местных забав — с руки покормить кенгуру Источник: Сергей Блошкин

Из-за такого обилия диких животных ночью супруги старались не ездить: риск сбить кого-то из зверей становился слишком высоким.

«Дешево здесь точно не будет»

В Австралии развита любовь к барбекю Источник: Сергей Блошкин

Помимо природы, путешественника поразил и местный неторопливый менталитет: водители на дорогах соблюдают все правила, не обгоняют, а в городе берегут чистоту.

— У них там никто не нарушает, если знак 60, значит, 60. Города очень зеленые, много парковых зон, развита культура барбекю, как у нас шашлыков на природе. Бесплатные электрические шашлычницы стоят во всех парках. При этом люди сами убирают всё. Особо ленивые берут с собой фольгу, чтобы не чистить ничего руками. У нас такое невозможно, — смеется Сергей.

Огненные скалы Источник: Сергей Блошкин

Неторопливый ритм жизни сказывается и на работе заведений. Рестораны, например, открыты к посещению только с 18:00, и местные к этому вполне привыкли.

— По выходным люди реально отдыхают, поэтому заселиться в субботу вечером в гостиницу проблематично, если заранее не договорился о своем приезде. Они там не перерабатывают. И ты тоже не хочешь поддаваться суете.

Вся поездка путешественнику обошлась в 1,3 миллиона рублей на двоих с учетом перелетов, аренды машин, проживанием и едой.

Сиднейская опера вживую не впечатлила путешественника Источник: Сергей Блошкин











— Мы особо не шиковали, но и не экономили. Просто рационально подходили. Например, воду не покупали, она везде питьевая. Это, кстати, большая экономия — за месяц можно только на воде сберечь долларов сто, — уточняет он.

Из развлечений в их поездке был полет на вертолете над Сиднеем, который обошелся супругам примерно в 15 тысяч рублей, экскурсия на Барьерный Риф и иногда — походы по ресторанам.

Источник: Сергей Блошкин