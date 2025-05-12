«Все были шокированы»: переехавший в Ярославль американец сравнил жизнь в России и США

Эрик Пичони переехал из Америки в Россию из-за дочери Источник: Алина Шибаева / 76.RU











Эрику Пичони 28 лет. Всю сознательную жизнь он провел в Америке. Там он познакомился с будущей супругой — Полиной Мутель. Белокурая красавица приехала в Штаты учиться. Встретившись в университете, пара больше не расставалась.

После того как у них родилась дочь, семья решила перебраться в Россию. И возвращаться в США не планирует.

Эрик и его жена откровенно рассказали о разнице менталитетов, ценах, медицине и устройстве быта в двух странах на разных континентах.

«Пригласила на чай, потому что знала, что американцы не пьют горячий»

Эрик и Полина познакомились в 2016 году. Оба они учились в одном университете на направлении, связанном с финансами и маркетингом. Полина играла в теннис, а Эрик в американский футбол. Они встретились на одном из собраний для университетских спортсменов.

«Эрик тогда был новым студентом, я отучилась семестр. И, покидая это собрание, я увидела, как одна из моих подруг из команды садится к нему в машину. Я поняла, что он, наверное, подбрасывает ее до общежития. Естественно, я тоже прыгнула в эту машину. Так мы и познакомились. И когда он нас уже оставлял, я ему предложила зайти на чай. Потому что знала, что американцы не пьют горячий чай. Думала, он не придет», — рассказала супруга Эрика Полина.

Но он пришел. И неделю где-то мы пили этот чай. А когда чай закончился, он предложил мне встречаться. Полина Мутель Жена Эрика Пичони

Эрик с Полиной встречались около двух лет, когда он сделал ей предложение. Через год у влюбленных родилась дочка. В середине 2024 года семья решила переехать в Ярославль. Сначала думали над Москвой или Санкт-Петербургом, но, увидев цены на недвижимость, решили обосноваться на малой родине Полины.

Супруги расписались спустя два года отношений Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель

«Нам было очень тяжело без помощи»

На решение о переезде повлияло рождение дочери. Эрик рассказал, что в Америке люди больше фокусируются на карьере, чем на семье. В случае с Эриком и Полиной все было наоборот, новоиспеченные родители хотели создать наиболее комфортные условия для дочери.

«Наш ребенок постоянно был в садике. Сначала мы переехали в штат Огайо из Техаса и поняли, что нам там вообще очень тяжело без помощи. Мы решили немножко попробовать пожить в России. В первый раз мы провели здесь целый месяц. Нашей дочке здесь было намного лучше потому что она всегда с бабушками, с дедушками, в окружении теть, дядь, братьев, сестер. А там абсолютно одна — садик и мы», — объяснила Полина.

Эрик и Полина долго обсуждали переезд в Россию Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель











После пробной поездки, где Эрик с Полиной гостили в Ярославле месяц, у них в голове окончательно созрела мысль о переезде в Россию.

Родственникам и родителям Эрика понадобилось время, чтобы принять его решение. Но в конце концов они поддержали сына.

«Я думал, что хотел бы посетить [Россию] или жить в ней в будущем. И я рассказал это моей семье. И они сказали, что это смешно. И вот мы и здесь. Это заняло время. Но они понимают, почему мы это делаем. Они полностью поддерживают это сейчас. Но это заняло некоторое время», — рассказал Эрик.

В основном непонимания возникали, потому что большинство американцев знают о России лишь то, что им рассказывают по телевизору, пояснила Полина. А потому переубедить их порой бывает трудно.

«Все были шокированы тем, что мы переезжаем в Россию. Потому что для всех Россия что-то такое, особенно, когда люди не были там никогда и видят ее только по телевизору… У всех мнение немножко о России другое. Но после первого раза, когда Эрик приехал, он уже знал для себя где-то, что, скорее всего, через пару лет он переедет в Россию», — добавила Полина.

Эрик и Полина выбирали между городами, но остались в Ярославле Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель











«Был культурный шок»

После переезда Эрик продолжил работать на американскую компанию в направлении, по которому получал образование. Он занимается продажами. Полина пока не работает. В семье появился еще один ребенок, и сейчас жена Эрика с головой ушла в воспитание сына и дочери.

В Ярославле семья поселилась в квартире, хотя в Штатах жила в просторном доме. Но при этом ни Эрик, ни Полина стесненными себя не чувствуют.

«В Америке есть понятие „американская мечта“. Все мечтают о доме, о муже, о собаке, о детях. У нас изначально было два дома. И в понятии „американской мечты“ после каждой покупки ты хочешь купить еще больше», — объяснила Полина.

То есть, если первый дом был 150 квадратных метров, второй уже 300 квадратных метров. Нужно покупать машину лучше, одежду лучше, сумку. Лучший детский садик, самую дорогую собаку из возможных. Полина Мутель Жена Эрика Пичони

«А здесь у нас изначально все спрашивали: „Как же вы из такого дома переедете в квартиру?“. А я вообще всю жизнь в квартире прожила. Эрику больше понравилось в квартире, потому что чувствуется больше простоты. У нас собака шокирована больше всех. Раньше у нее был задний двор, а теперь ходит где-то на поводке», — улыбнулась Полина.

Больше всего Эрик был удивлен русским гостеприимством. В Америке, порой, не принято пускать гостей даже на порог дома. Поэтому привычные для местных предложения зайти на чай или кофе стали чем-то новым.

«Культурный шок был больше, наверное, от того, что здесь абсолютно все другое. Даже улицы, наша еда, люди. Гостеприимство людей удивило его больше всего. Потому что в США немножко по-другому. Ты заходишь в дом, тебе могут предложить просто воды и всё. Даже в дом не пускают», — рассказала Полина.

Вещи, которые кажутся нам привычными, были в новинку для Эрика Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель

«За роды насчитали 50 тысяч долларов»

Приятным бонусом переезда стало и то, что жизнь в России оказалась куда дешевле, чем в Америке. Например, по словам Полины, устроить ребенка в детский сад в Штатах на бюджетной основе практически невозможно. Места дают малоимущим или неполным семьям.

«Для сравнения: за наш детский садик мы платили в США около 100 тысяч рублей в месяц. Я даже не знаю, чему там обучали нашего ребенка. А здесь нам приходят счета примерно на 3400. А когда Эрик узнал, что в детском саду кормят, что у них есть своя кровать, для него это было так удивительно», — рассказала Полина.

Нам кажется, что жизнь с детьми в России намного лучше, чем в США. Полина Мутель Жена Эрика Пичони

Медицина в Америке тоже ощутимо бьет по карману. Сэкономить получается, если есть оформленная страховка. Но не всегда.

«Разница, естественно, есть. Там сервис другой. Если ты рожаешь ребенка в США, там вокруг тебя 10 врачей, 10 медсестер. Над тобой трясутся, будто ты курица с яйцом. Здесь, немножко, естественно по-другому. Я рожала нашего второго ребенка в девятой больнице. Все прошло очень хорошо. Естественно, госпиталь немножко другой и условия другие. Но здесь я рожала бесплатно. А в США если у тебя есть страховка, там доплаты будут небольшие», — рассказала жена Эрика.

Но несмотря на то, что она у нас была, нам выставили счет в 50 тысяч долларов. И мы пробыли в больнице немножко больше, чем должны были. И счет был очень высокий, но когда ты начинаешь его оспаривать, там, естественно, какие-то скидки появляются. И тут тебе скидку сделают и там. Полина Мутель Жена Эрика Пичони

50 тысяч долларов по нынешнему курсу — 3,9 млн рублей, (Прим. Ред.)

Дешевле оказалось и питание. Пара часто заказывает пиццу. Тот вариант, что они любят, стоил в пределах 25 долларов за штуку. А пара часто заказывала несколько. Получается, что в переводе на рубли по нынешнему курсу, за две пиццы приходилось отдавать около четырех тысяч рублей.

Эрику больше понравилось и качество питания. По его словам, еда в России более «органическая».

«Еда в США очень вкусная только в ресторанах. Сама по себе не очень, потому что там столько, мне кажется, химикатов в этой еде. Например, ешь клубнику, а она пустая. Как водичка, выпить можно, почти что. А здесь продукты почище немножко, как мой муж считает. После того как поешь в США в каком-нибудь ресторане, нужно поспать еще три часа, чтобы отдохнуть от того, что ты только что съел. А здесь такого не ощущается», — объяснила Полина.

Пара любит открывать для себя новые места Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель











Родные Полины успели познакомить Эрика и с русской кухней. Сильнее всего ему полюбилась селедка под шубой. А вот к холодцу он пока не привык.

Ведет канал, чтобы показать, как живется в России

Эрик еще в Америке создал два блога — в «Ютубе», где собрал уже 7300 подписчиков и в «Тик-Токе». Там его аудитория доросла до отметки в 2500 зрителей.

Изначально Эрик просто делился зарисовками из своей жизни, планами и переживаниями. А после переезда стал показывать жизнь в России и рассказывать о местных особенностях.

Эрик откровенно делится с подписчиками событиями из своей жизни Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель











Благодаря видео Эрика, некоторые американцы поменяли свой взгляд на жизнь в России. Он рассказал, что зрители писали ему лично, чтобы узнать детали и посетить страну на другом континенте.

«У меня есть несколько людей, которые оставляют комментарии и говорят: „Этот взгляд, который вы даете, очень полезен. Он помогает облегчить многие нервы, которые у меня были, и я рассматриваю вариант приезда на несколько месяцев из-за ваших видео“, — рассказал Эрик Пичони.

Стал амбассадором семейного кафе

Благодаря своему блогу Эрик стал амбассадором бренда «Пиццафабрика» в Ярославле. Владелец нескольких ресторанов сети в Ярославле Андрей Гуцалюк увидел видео с Ютуб-канала Эрика, где он рассказал, насколько впечатлен пиццей из «Пиццафабрики».

«Он там выразился, что ему как будто в вены пустили эту пиццу. Я подумал: „Ничего себе“. И меня зацепило, что рецепт той нашей пиццы придумала мама основателя нашей сети ресторанов. И это настолько впечатлило человека, который всю жизнь прожил в Америке. И мне захотелось с Эриком пообщаться, узнать, как устроено у них, как устроено у нас. Мне кажется, всегда интересно узнать не из новостей, а вот с человеком живым, который был там», — рассказывал Андрей Гуцалюк во время дегустации нового авторского меню.

Эрика и Полину пригласили на дегустацию авторского меню. Слева — Андрей Гуцалюк Источник: Алина Шибаева











«Лет через 20 можно будет переезжать»

В Ярославле семья ведет обычную жизнь. Семья любит прогуливаться в парке «Нефтяник» вместе с детьми. Дочка Эрика и Полины ходит в местный садик. Пока русский язык дается ей тяжеловато, но она практикует его с мамой, бабушкой и дедушкой. А вот с папой общается на английском.

«Моя дочка учит меня русскому языку: „Папа, скажи: „По-жа-луй-ста“», — произнес Эрик по слогам на русском языке. — «Я говорю: „Ладно, ладно, спасибо“».

В России Эрику и Полине не хватает онлайн-шоппинга. По их словам, в этой сфере сервис в Штатах развит лучше.

«У нас есть „Озон“, „Вайлбериз“. А в США есть „Амазон“. Там можно все купить, и тебе могут доставить все в тот же день, если ты прайм-подписчик. В течение пары часов. С одной стороны мы скучаем, а с другой стороны, хорошо, что его здесь нет. Иначе у нас не было бы места, куда ставить вещи в квартире», — посмеялась Полина.

Семье больше нравится сервис доставки в Америке Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель

А приятным сюрпризом стала работа банковской системы. Семья рассказала, что в России она устроена проще.

«Чтобы сделать какой-то перевод, сумму чуть-чуть покрупнее, в США надо звонить, просить, чтобы одобрили, перевели. А здесь: оп — минуты не прошло, деньги уже у другого человека. И платить по QR-коду удобно», — поделилась Полина.

Но и Эрик и Полина скучают по его родным, оставшимся в Америке. Постепенно они готовят их к тому, чтобы те когда-нибудь приехали в гости в Россию.

«Проблем вообще никаких. Мне кажется, для русских людей более проблемно поехать туда. Билеты только стали дорогие», — рассказала Полина.

Эрик и Полина пока не планируют возвращаться в штаты Источник: семейный архив Эрика Пичони и Полины Мутель

Пока семья не планирует возвращаться в Америку. В Ярославле пара хочет жить, пока не вырастут их дочь и сын.