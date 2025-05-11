«Решение — за Украиной». О чем говорил Путин на ночной конференции в Кремле

Полное выступление президента — в одном видео Источник: РИА Новости

Владимир Путин выступил с заявлением по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы. Журналистов среди ночи собрали в Малахитовом фойе Кремлевского дворца. Телеграм-каналы массово писали о том, что обращение президента «взорвет американский прайм-тайм».

О чем говорил Путин, рассказываем в этом материале.

Свою речь президент начал с поздравления всех присутствующих с Днем Победы. Он поблагодарил лидеров зарубежных стран, которые по случаю праздника посетили Москву. Встречи с политиками были насыщенными и содержательными, отметил Путин. Обсуждалась не только политическая, но и экономическая и гуманитарная повестка.

«У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры, приняты два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое», — сказал президент.

Затрагивалась и тема украинского конфликта. Путин заявил, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но все они саботировались Украиной.

Киев порядка 130 раз нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам во время 30-дневнего перемирия, почти пять тысяч раз — во время пасхального перемирия. Не откликнулась Украина и на перемирие ко Дню Победы: по словам президента, Киев тут же предпринял масштабные атаки.

«Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято еще 36 атак», — рассказал президент.

Российские военные отбили все атаки, Украина понесла большие потери.

Несмотря ни на что, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Уже завтра президент планирует пообщаться с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — подчеркнул Путин.

Наши предложения на столе, решение за украинскими властями и их кураторами. Владимир Путин президент России

В конце президент поблагодарил зарубежных партнеров, которые принимают участие в урегулировании конфликта на Украине. В их числе — Китай, Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока и новая администрация США.