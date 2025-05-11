НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

7 м/c,

зап.

 741мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,86
EUR 92,14
Стала популярной в 71 год
Угадай предмет из СССР
Соперник по финалу оценил «Локомотив»
Закончилось обезболивающее
Пожаловались на состояние больницы
Чем опасна соль
Ремонт центральных улиц
Куда сдать ненужные вещи
Страна и мир «Решение — за Украиной». О чем говорил Путин на ночной конференции в Кремле

«Решение — за Украиной». О чем говорил Путин на ночной конференции в Кремле

Президент анонсировал новый виток в переговорах с Киевом

302
Написать комментарий

Полное выступление президента — в одном видео

Источник:

РИА Новости

Владимир Путин выступил с заявлением по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы. Журналистов среди ночи собрали в Малахитовом фойе Кремлевского дворца. Телеграм-каналы массово писали о том, что обращение президента «взорвет американский прайм-тайм».

О чем говорил Путин, рассказываем в этом материале.

Свою речь президент начал с поздравления всех присутствующих с Днем Победы. Он поблагодарил лидеров зарубежных стран, которые по случаю праздника посетили Москву. Встречи с политиками были насыщенными и содержательными, отметил Путин. Обсуждалась не только политическая, но и экономическая и гуманитарная повестка.

«У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры, приняты два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое», — сказал президент.

Затрагивалась и тема украинского конфликта. Путин заявил, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но все они саботировались Украиной.

Киев порядка 130 раз нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам во время 30-дневнего перемирия, почти пять тысяч раз — во время пасхального перемирия. Не откликнулась Украина и на перемирие ко Дню Победы: по словам президента, Киев тут же предпринял масштабные атаки.

«Было предпринято за это время пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу Российской Федерации в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Вот именно в дни объявленного нами прекращения огня. Кроме того, на других направлениях было предпринято еще 36 атак», — рассказал президент.

Российские военные отбили все атаки, Украина понесла большие потери.

Несмотря ни на что, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Уже завтра президент планирует пообщаться с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — подчеркнул Путин.

<p>Владимир Путин</p><p>Владимир Путин</p>

Наши предложения на столе, решение за украинскими властями и их кураторами.

Владимир Путин

президент России

В конце президент поблагодарил зарубежных партнеров, которые принимают участие в урегулировании конфликта на Украине. В их числе — Китай, Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока и новая администрация США.

Подробнее о ночной пресс-конференции читайте в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Владимир Путин Конфликт на Украине Переговоры День Победы Пресс-конференция Президент
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вижу любой развод за версту»: эксперт рассказал, как спастись от мошенников, охотящихся за «Госуслугами»
Дмитрий Ларионов
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление