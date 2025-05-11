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Страна и мир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры

Президент назначил встречу на следующей неделе

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Путин выступил с обращением на ночной пресс-конференции в Кремле | Источник: kremlin.ruПутин выступил с обращением на ночной пресс-конференции в Кремле | Источник: kremlin.ru

Путин выступил с обращением на ночной пресс-конференции в Кремле

Источник:

kremlin.ru

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры там, где они были прерваны, — в Стамбуле. Он назначил встречу на четверг, 15 мая.

«Завтра будет разговор с Эрдоганом. Хочу попросить, чтобы он предоставил площадку», — отметил президент.

Он сообщил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий. Путин также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании. Президент не исключил, что в ходе переговоров удастся выйти на прекращение огня.

Такое заявление президент сделал на ночной пресс-конференции в Кремле, которая прошла после четырехдневной сессии с главами зарубежных стран. На праздновании юбилея Победы в Москве собралось почти три десятка политиков. Об итогах встреч мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

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