Путин выступил с обращением на ночной пресс-конференции в Кремле Источник: kremlin.ru











Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры там, где они были прерваны, — в Стамбуле. Он назначил встречу на четверг, 15 мая.

«Завтра будет разговор с Эрдоганом. Хочу попросить, чтобы он предоставил площадку», — отметил президент.

Он сообщил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий. Путин также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании. Президент не исключил, что в ходе переговоров удастся выйти на прекращение огня.