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Страна и мир 100-летняя россиянка — о том, как освобождала блокадный Ленинград и вытаскивала людей из-под огня

100-летняя россиянка — о том, как освобождала блокадный Ленинград и вытаскивала людей из-под огня

Ветеран в деталях вспоминает, как боролась за Победу

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Источник:

Городские медиа / NGS42.RU

Участнице Великой Отечественной войны Прасковье Крупской 101 год. Более 60 лет она прожила в Кемерове. На фронт ее призвали в 19 лет, и она прошла всю войну санитаркой: участвовала в прорыве блокады Ленинграда, освобождении Пскова, Эстонии, Белоруссии, спасла тысячи раненых солдат и истощенных голодом детей. Рисковала жизнью, ее не останавливали свистящие вокруг пули и разрывы снарядов. Дважды была контужена и дважды возвращалась в строй.

Историю невероятного похода россиянки до победы от первого лица смотрите на видео выше.

«Когда мы плыли по Ладожскому озеру, нас крепко бомбили немцы, хотя дымовая завеса была. Восемь девчонок нас было, а в Ленинград пришла я одна. Ни одной раненой не было, все погибли», — вспоминает санинструктор.

Еще ветеран рассказала, как узнала о конце войны, и поделилась секретом долголетия.

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Елена Гуськова
Корреспондент NGS42.RU
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