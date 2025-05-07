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Страна и мир «Стану Самарой»: как и зачем россияне, в том числе известные, меняют имена, доставшиеся от родителей

«Стану Самарой»: как и зачем россияне, в том числе известные, меняют имена, доставшиеся от родителей

Ежегодно тысячи человек подбирают себе новое имя и даже фамилию по вкусу

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1 комментарий
Имя Артем последние несколько лет входит в число самых популярных | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИмя Артем последние несколько лет входит в число самых популярных | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Имя Артем последние несколько лет входит в число самых популярных

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кто-то верит, что имя определяет судьбу. Многие родители ответственно подходят к подбору имени для ребенка, изучают историю и значение, кто-то называет в честь родственников или просто хороших людей, кто-то — потому что «нравится» или хочется выделиться. Но ребенок вырастает, и не факт, что любит свое имя. Тогда на помощь приходит такая госуслуга, как «регистрация перемены имени». Наши коллеги из 164.RU узнали, как это всё происходит.

— Мне очень нравится мое имя, но так как я живу в России, то для всех я Катя, — признается жительница Саратова с казахским именем Каламсия. — Я не собираюсь менять свое имя, считаю это бредом, хотя родственница меняла, но мне кажется, это от нечего делать. При этом мне хотелось бы, чтобы меня называли по имени, а не Катей. Только многие его забывают, и приходится отстаивать.

Самара поехала в Самару

33-летняя Самара Кадырова, участница саратовского дуэта Russian Girls, перепевающего песни группы «Комбинация» на современный лад, — одна из немногих, кто открыто рассказывает о том, что поменяла себе имя. Мама хотела назвать ее Юлианна, но отец пошел и записал просто как Юлия. Тогда мама даже расстроилась, вспоминает она. Потом у самой девушки была мысль взять имя Джулия или Джульетта, но со временем эта идея ушла на задний план, и она о ней надолго забыла.

— Много лет спустя, возвращаясь с тренинга из Самары, я увидела стелу с надписью «САМАРА» — огромные буквы, которые будто прозвучали у меня в голове, — рассказывает певица. — В тот момент мне показалось, что это было бы красивым именем. Я даже подумала, что, если бы у меня была дочь, я бы назвала ее Самара. Но детей я тогда не планировала. На том тренинге, с которого я ехала, говорили о том, что нужно жить здесь и сейчас. Эти слова отозвались во мне. И прямо в автобусе я приняла решение: я сама стану Самарой. Так и произошло.

Саратовская исполнительница хитов «Комбинации» вспоминает, что процесс смены имени прошел легко.

Самара легко отказалась от имени, полученного при рождении | Источник: Самара КадыроваСамара легко отказалась от имени, полученного при рождении | Источник: Самара Кадырова

Самара легко отказалась от имени, полученного при рождении

Источник:

Самара Кадырова

— Как только я вернулась домой, то сразу пошла в ЗАГС, — рассказывает она. — Сотрудники сначала отнеслись с осторожностью: имя-то необычное. Я спросила: «А можно поменять не только имя, но и фамилию?» Они ответили: «Можно. И даже отчество, если хотите». Но отчество я решила оставить: оно у меня красивое и, как оказалось, отлично сочетается с новым именем и фамилией. А фамилию я сменила. Взяла фамилию своего парня — Кадыров. Так получилось новое имя: Самара Кадырова. Работники ЗАГСа удивились, что я решилась поменять всё сразу, но помогли быстро и без лишней волокиты. После подачи заявления я получила официальное свидетельство о перемене имени и фамилии. Затем пошла в паспортный стол. Там выдали временное удостоверение личности, с которым я ходила около недели. А потом мне выдали новый паспорт — уже с новым именем и фамилией. И знаете, это было ощущение, будто начинается новая глава в жизни.

По словам Самары, смена имени и фамилии в повседневной жизни не принесла никаких проблем. У нее есть дополнительный документ, где указаны прежние имя и фамилия, и если где-то нужно подтвердить старые данные, то просто предъявляет его. Близкие на подобный перфоманс реагировали по-разному.

— Реакции были разные — от полного понимания до легкого шока, — делится Самара. — Мама сразу поддержала, а сёстры и подруги поначалу удивлялись: «Самара? Это же город!» Некоторым это казалось странным. Кто-то пытался продолжать звать меня старым именем, но я спокойно и мягко говорила: «Нет, пожалуйста, Самара». Постепенно все привыкли. Сейчас уже и не вспоминают, что я когда-то звалась иначе. Даже в телефонах у всех я давно под новым именем — проверяла. Многие в общении удивляются до сих пор. Особенно в соцсетях — часто думают, что я просто из города Самары. Вот так работает наша ассоциативная память. По телефону, когда представляюсь, люди иногда переспрашивают: думают, что ослышались, и называют меня Тамарой. Видимо, не верится, что действительно Самара. А один случай был особенно забавный — в поезде.

<p>Самара Кадырова</p><p>Самара Кадырова</p>

Проводница проверяла паспорт на посадке, очень долго на него смотрела, потом засмеялась и сказала: «Я уж думала, что перегрелась. Поезд едет в Самару, и у меня в руках паспорт с именем Самара!» Вот так вот: Самара ехала в Самару. И всё по-настоящему!

Самара Кадырова

изменила имя и фамилию

Солистка Russian Girls говорит, что сразу приняла свое имя — без внутренней борьбы или сомнений. Но сложность была в другом, в ассоциациях. Часто приходилось объяснять, что это не псевдоним, не шутка, не отсылка к городу, а настоящее имя, официально записанное в паспорте.

— Особенно поначалу я всегда добавляла: «Да, это имя. Да, в паспорте. Можете поверить». Я тогда работала ведущей мероприятий, и на праздниках это превращалось в отдельную историю. Гости не верили, переспрашивали. А под конец вечера, особенно под настроение, кто-нибудь обязательно начинал напевать: «Ах, Самара-городок…», — и зал смеялся. Но в итоге имя работало на меня. Мое имя стало моей репутацией. Самар немного, а ведущих с таким именем и вовсе единицы. Поэтому меня запоминали. Я не просто «девочка с микрофоном», а Самара. И это играло на пользу: меня узнавали, передавали из рук в руки, рекомендовали. Так что мое имя — это не только часть меня, но и часть моей профессиональной истории, — уверена певица.

Официально она сменила имя в 2014 году, и, как она говорит, вскоре жизнь заиграла новыми красками: в 2016 родилась дочь, а также появился проект — группа Russian Girls .

— Спустя примерно три года после смены имени я вдруг начала задумываться: «Почему именно Самара?» Меня не отпускало внутреннее беспокойство: хотелось понять, откуда это имя у меня внутри, — признается она. — Я не искала связь с городом Самарой — меня тянуло к мифологии, к древним культурам, особенно к Египту. Начала читать, искать, копать, но всё казалось разрозненным, как будто мне не хватало какого-то ключа. Тогда я решила попробовать регрессивный гипноз, чтобы заглянуть глубже и, возможно, найти ответы в подсознании. Хотелось понять, есть ли в этом имени что-то личное, глубинное, что-то, что я просто забыла или еще не осознала. И я нашла ответ. Но это уже совсем другая история.

Это госуслуга

Психолог Борис Хигир в свое время сделал себе имя на именах. Более 30 лет он посвятил их изучению и полагает, что имя не только влияет характер, но и может прогнозировать судьбу будущего семейного союза. Допустим, исходя из его трудов, Сергеям подходят для удачного брака Мила Мироновна и Вета Евгеньевна, а Юнна Эльдаровна никуда не годится. Для Семена хороша Светлана Ивановна и не подходят Тала Николаевна с Симой Наумовной. А Виктории, например, подойдут Семен Федорович и Сергей Алексеевич. Получается, чтобы быть счастливыми, как по учебнику, мы можем поменять себе не только фамилии, но и имена и отчества.

— У меня подруга поменяла имя сыну и правильно сделала, — обсуждают в саратовских соцсетях женщины смену имени. — При рождении назвала его Андрей — очень ей имя нравилось. А он себя ощущал Никитой. Вот всем говорил, что Никита, и всё. И в подростковом возрасте мнение не поменял. Они пошли и сменили ему документы. Я не говорю о случаях бегства от кредитов либо изменения судьбы, но есть люди, которые ощущают себя именно с этим именем, оно просто их, и всё.

Согласно статистике управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области, по итогам 2024 года было зарегистрировано 2195 перемен имени. Это на 16% больше, чем по итогам 2023 года, когда было зарегистрировано 1890 заявок.

— Государственная регистрация перемены имени — это государственная услуга, позволяющая гражданам сменить фамилию и (или) собственно имя и (или) отчество. То есть что-то одно, всё вместе или что-то по выбору, например, оставить отчество, при этом поменять имя и фамилию, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлия Пономарева.

По данным управления, женщины чаще меняют имена: из 2195 регистраций перемены имени услугой воспользовались 445 мужчин (20%) и 1750 женщин (почти 80%). Среди мужчин чаще всего потребность возникает в возрасте 18–24 лет, то есть после совершеннолетия. Хотя есть индивиды, которые решились на этот шаг и после 60. Женщины также предпочитают чаще всего менять имя после совершеннолетия, но еще больше желающих в период 40–49 лет.

Смена имени подорожала

Что интересно: после того как с 1 января этого года вступили изменения в Налоговый кодекс РФ и госпошлина за государственную перемену имени возросла с 1600 рублей до 5000 рублей, желающих стало меньше.

<p>Юлия Пономарева</p><p>Юлия Пономарева</p>

После повышения госпошлины граждане более осознано подходят к решению переменить имя.

Юлия Пономарева

начальник управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области

— Так, за три месяца 2025 года зарегистрировано 322 перемены имени, что меньше на 28 процентов показателей прошлого года, когда за первый квартал было зарегистрировано 450 перемен имени в регионе, — продолжила Юлия Пономарева.

По статистике, женщины чаще меняют имена, чем мужчины. Заявителями на смену имени могут быть все физические лица, достигшие 14-летнего возраста. Необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении, а также свидетельство о заключении или расторжении брака (если это лицо состоит или ранее состояло в браке) и свидетельство о рождении несовершеннолетних детей этого лица, если таковые имеются.

— Если речь идет о несовершеннолетнем лице, то требуется согласие родителей, усыновителей, попечителей, которое может быть выражено лично в письменной форме в органе ЗАГС либо удостоверено нотариально, а в случае отсутствия такого согласия необходимо решение суда о разрешении произвести государственную регистрацию перемены имени, — отмечает чиновница.

И, конечно, не стоит забывать про обязанность гражданина после перемены имени сообщать об этом в кредитные организации и иные органы. Хотя, по словам интернет-пользователей, многим как раз это не по нраву.

ПО ТЕМЕ
Виктория ФедороваВиктория Федорова
Виктория Федорова
корреспондент 164.RU
Смена имени ЗАГС Имя Паспорт
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Комментарии
1
Гость
8 мая, 00:06
В вашем ЕС пол меняют и ничего😆
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