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Страна и мир Как сложилась судьба 13-летней девочки, которой акула откусила руку: невероятная история Бетани Хэмилтон

Как сложилась судьба 13-летней девочки, которой акула откусила руку: невероятная история Бетани Хэмилтон

Несмотря на травму, американка поборола страх перед океаном и стала профессиональной серфингисткой

1 875
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Бетани Хэмилтон родилась на Гавайях и с трех лет ловила волны на доске, в восемь уже показывала впечатляющие результаты на соревнованиях по серфингу. Один день, а точнее миг, изменил жизнь девочки, когда ей было 13 лет. Бетани каталась с друзьями на серфах у побережья Кауай. Устав, ребята лежали на досках, Бетани погрузила руку в соленую воду океана, как вдруг конечность выше локтя отхватила акула.

Друзья вытащили девушку на берег, отец ее приятеля наложил жгут, но Бетани всё равно потеряла много крови. К счастью, юный организм сумел быстро восстановиться.

«Я думала, смогу ли я вообще заниматься серфингом? Что мне делать? Может, уехать в горы и заняться сноубордом или стать фотографом?» — вспоминала потом Бетани. Но меньше чем через три недели она опять стояла на доске.

Бетани стала профессиональной серфингисткой, а после — еще и счастливой женой и мамой трех сыновей и дочери.

Как Бетани удалось преодолеть страх перед океаном — смотрите в видео выше.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
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Комментарии
1
Гость
13 часов
ужас ужасный
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