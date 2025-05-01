Россияне смогут улететь в Абхазию: страны возобновили прямые перелеты

Больше 30 лет россияне добирались до Абхазии с пересадкой в аэропорту Сочи или на автомобиле Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU











С 1 мая россияне смогут добираться до Абхазии без пересадки в аэропорту Сочи. Прямые перелеты были недоступны больше 30 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Аэропорт Сухума был закрыт в 1993 году, после окончания грузино-абхазской войны. В советские годы он обслуживал до пяти тысяч пассажиров в сутки в летний сезон.

Об открытии регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией в феврале 2025 года сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. 7 февраля аэропорт Сухума принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Это был тестовый полет авиакомпании «ЮВТ АЭРО». На борту находился 21 пассажир, включая политика Бадру Гунбу и группу студентов из Абхазии.

Первый рейс совершат в четверг, 1 мая, из Москвы в Сухум. Это будет пассажирский самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Затем этот рейс повторится 3 мая. Далее самолеты авиакомпании будут летать в Сухум раз в неделю.

Также 6 мая стартуют рейсы авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. Полеты по этому направлению будут осуществляться раз в неделю.

Кроме того, по информации Минтранса, рассматривается возможность запуска рейсов авиакомпании «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлот» из Москвы с 31 мая.