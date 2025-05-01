НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 753мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,49
EUR 92,84
Афиша на майские
Графики ПВЗ в майские
Откроют пляжи
Педагог в коме
Программа Дня Победы
Клещевые районы
Погода на майские
Дайджест ко Дню Победы
Страна и мир Россияне смогут улететь в Абхазию: страны возобновили прямые перелеты

Россияне смогут улететь в Абхазию: страны возобновили прямые перелеты

Рейсы из России в Абхазию были недоступны более 30 лет

78
Написать комментарий
Больше 30 лет россияне добирались до Абхазии с пересадкой в аэропорту Сочи или на автомобиле | Источник: Андрей Ефимцов / 93.RUБольше 30 лет россияне добирались до Абхазии с пересадкой в аэропорту Сочи или на автомобиле | Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

Больше 30 лет россияне добирались до Абхазии с пересадкой в аэропорту Сочи или на автомобиле

Источник:
Андрей Ефимцов / 93.RU

С 1 мая россияне смогут добираться до Абхазии без пересадки в аэропорту Сочи. Прямые перелеты были недоступны больше 30 лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Аэропорт Сухума был закрыт в 1993 году, после окончания грузино-абхазской войны. В советские годы он обслуживал до пяти тысяч пассажиров в сутки в летний сезон.

Об открытии регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией в феврале 2025 года сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. 7 февраля аэропорт Сухума принял первый за 30 лет рейс из Москвы. Это был тестовый полет авиакомпании «ЮВТ АЭРО». На борту находился 21 пассажир, включая политика Бадру Гунбу и группу студентов из Абхазии.

Первый рейс совершат в четверг, 1 мая, из Москвы в Сухум. Это будет пассажирский самолет авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Затем этот рейс повторится 3 мая. Далее самолеты авиакомпании будут летать в Сухум раз в неделю.

Также 6 мая стартуют рейсы авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум. Полеты по этому направлению будут осуществляться раз в неделю.

Кроме того, по информации Минтранса, рассматривается возможность запуска рейсов авиакомпании «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлот» из Москвы с 31 мая.

При этом, как сообщает ТАСС, в авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что не собираются летать в Абхазию. Хотя ранее Минтранс РФ сообщал о таких планах.

ПО ТЕМЕ
Мидене Овезова
Туризм Абхазия Авиаперевозчики
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
«На руки около 420 тысяч, но я собой доволен не совсем»: как живет, сколько получает и на что тратит айтишник
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление