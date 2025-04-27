Местных бесят ваши шортики: турист рассказал о неоднозначном отдыхе в Абхазии

Набережная Сухума. В основном люди тут одеваются скромно, в темную одежду Источник: Оксана Витязь











Абхазия — маленькая горная страна у побережья Черного моря. В последние годы она стала одним из популярнейших туристических направлений. Красивая природа, широкие пляжи, невысокие (по меркам Сочи) цены и чистое (визуально) море притягивают россиян в Абхазию. Но всё ли так солнечно и беззаботно в маленькой стране? Россиянин Алексей Мельников поделился с SOCHI1.RU опытом поездки в Абхазию.

Переход границы

Чтобы попасть в Абхазию из России, необходимо пройти границу на пункте пропуска Псоу. Для пешеходов предусмотрен отдельный терминал длиной около 150 метров. На абхазской стороне люди выходят к остановке общественного транспорта.

— В разгар летнего сезона даже пассажиры автобусов должны выходить с вещами, проходить границу и переходить мост. Это занимает много времени на жаре, и в этот момент вы будете завидовать тем, кто приехал на машине — для них есть отдельный терминал. Однако очереди всё равно не избежать, — рассказывает Алексей.

Туристы, пересекающие границу на поезде, могут оставаться в вагонах, так как таможня проверяет их прямо в поезде.

Широкие и незастроенные пляжи выгодно отличают Абхазию от Сочи Источник: Оксана Витязь











Алкоголь

В Абхазии повсеместно можно встретить продавцов местного алкоголя — вина и чачи. Однако стоит помнить, что контроль за производством и продажей этих напитков отсутствует.

— Пить такие вещи можно только на свой страх и риск. Что находится в бутылках — одному Богу известно. Если купите алкоголь и с вами что-то случится, жаловаться будет некому, — предупреждает Алексей.

Многие туристы стремятся попробовать местные вина, но существует мнение, что их производят из остатков винного материала, привозимого из Грузии и Молдовы.

Одежда и внешний вид

Одной из особенностей Абхазии является нетерпимость некоторых местных жителей к слишком открытой одежде.

— Мне самому несколько раз делали замечания за шорты. Многие россияне, с которыми я общался, также сталкивались с подобным. Особенно девушки: из-за татуировок или откровенной одежды, — рассказывает Алексей.

Набережную Сухума украшают бронзовые скульптуры Источник: Оксана Витязь











По его словам, особенно осторожными должны быть россиянки. Они, привыкшие к сдержанному вниманию мужчин, могут столкнуться с излишне настойчивым интересом со стороны местных жителей.

Разрушения и запустение

В Абхазии можно увидеть множество недостроев и руин.

— Такого особенно много в районе города Сухум. Несмотря на то, что война была больше 30 лет назад, ее шрамы не спешат затягиваться, — объясняет турист.

Чем дальше от границы, тем больше разрушенных зданий Источник: Оксана Витязь











Обман и мошенничество

Туристам стоит быть осторожными, так как в Абхазии, как и на любом курорте, есть мошенники. Столкнуться с ними можно везде.

— Со мной был случай, когда в гостинице попросили заплатить за сломанную полку в номере, хотя я еще в момент заселения заметил, что она сломана и сообщил об этом, — отмечает Алексей.

По его мнению, туристы могут стать жертвами обмана и во время экскурсий. Например, им могут предложить дегустацию местных продуктов, но вместо настоящих вин или сыра подадут подделку. Часто на дегустациях дают попробовать качественный продукт, а затем предлагают купить бутылку, в которой окажется напиток низкого качества.

— Конечно, можно отказаться от дегустаций и покупок, но редко кто это делает — иначе ты вынужден сидеть на жаре в душном автобусе и ждать, когда остальные туристы занимаются чем-то интересным, — рассказывает турист.

Новый Афон — очень популярное место среди российских туристов Источник: Оксана Витязь











Опасность на дорогах

Еще одна опасность для туристов в Абхазии — местная культура вождения авто. Водители часто не воспринимают пешеходные переходы и светофоры всерьез. К тому же на дорогах зачастую можно встретить овец и коров. И за всем этим, по его мнению, никто не следит. Учитывая небольшое количество пешеходных переходов в принципе, дороги в Абхазии могут представлять опасность для пешего туриста.

Наличные деньги

Во многих местах Абхазии туристы могут столкнуться с необходимостью расплачиваться наличными, что может стать проблемой для тех, кто не привык держать их при себе. Особенно часто проблема возникает в высокогорных регионах, где просто нет связи. А терминала может не быть даже в кафе, магазинах и ресторанах.