Местных бесят ваши шортики: турист рассказал о неоднозначном отдыхе в Абхазии

Абхазия — маленькая горная страна у побережья Черного моря. В последние годы она стала одним из популярнейших туристических направлений. Красивая природа, широкие пляжи, невысокие (по меркам Сочи) цены и чистое (визуально) море притягивают россиян в Абхазию. Но всё ли так солнечно и беззаботно в маленькой стране? Россиянин Алексей Мельников поделился с SOCHI1.RU опытом поездки в Абхазию.
Переход границы
Чтобы попасть в Абхазию из России, необходимо пройти границу на пункте пропуска Псоу. Для пешеходов предусмотрен отдельный терминал длиной около 150 метров. На абхазской стороне люди выходят к остановке общественного транспорта.
— В разгар летнего сезона даже пассажиры автобусов должны выходить с вещами, проходить границу и переходить мост. Это занимает много времени на жаре, и в этот момент вы будете завидовать тем, кто приехал на машине — для них есть отдельный терминал. Однако очереди всё равно не избежать, — рассказывает Алексей.
Туристы, пересекающие границу на поезде, могут оставаться в вагонах, так как таможня проверяет их прямо в поезде.
Алкоголь
В Абхазии повсеместно можно встретить продавцов местного алкоголя — вина и чачи. Однако стоит помнить, что контроль за производством и продажей этих напитков отсутствует.
— Пить такие вещи можно только на свой страх и риск. Что находится в бутылках — одному Богу известно. Если купите алкоголь и с вами что-то случится, жаловаться будет некому, — предупреждает Алексей.
Многие туристы стремятся попробовать местные вина, но существует мнение, что их производят из остатков винного материала, привозимого из Грузии и Молдовы.
Одежда и внешний вид
Одной из особенностей Абхазии является нетерпимость некоторых местных жителей к слишком открытой одежде.
— Мне самому несколько раз делали замечания за шорты. Многие россияне, с которыми я общался, также сталкивались с подобным. Особенно девушки: из-за татуировок или откровенной одежды, — рассказывает Алексей.
По его словам, особенно осторожными должны быть россиянки. Они, привыкшие к сдержанному вниманию мужчин, могут столкнуться с излишне настойчивым интересом со стороны местных жителей.
Разрушения и запустение
В Абхазии можно увидеть множество недостроев и руин.
— Такого особенно много в районе города Сухум. Несмотря на то, что война была больше 30 лет назад, ее шрамы не спешат затягиваться, — объясняет турист.
Обман и мошенничество
Туристам стоит быть осторожными, так как в Абхазии, как и на любом курорте, есть мошенники. Столкнуться с ними можно везде.
— Со мной был случай, когда в гостинице попросили заплатить за сломанную полку в номере, хотя я еще в момент заселения заметил, что она сломана и сообщил об этом, — отмечает Алексей.
По его мнению, туристы могут стать жертвами обмана и во время экскурсий. Например, им могут предложить дегустацию местных продуктов, но вместо настоящих вин или сыра подадут подделку. Часто на дегустациях дают попробовать качественный продукт, а затем предлагают купить бутылку, в которой окажется напиток низкого качества.
— Конечно, можно отказаться от дегустаций и покупок, но редко кто это делает — иначе ты вынужден сидеть на жаре в душном автобусе и ждать, когда остальные туристы занимаются чем-то интересным, — рассказывает турист.
Опасность на дорогах
Еще одна опасность для туристов в Абхазии — местная культура вождения авто. Водители часто не воспринимают пешеходные переходы и светофоры всерьез. К тому же на дорогах зачастую можно встретить овец и коров. И за всем этим, по его мнению, никто не следит. Учитывая небольшое количество пешеходных переходов в принципе, дороги в Абхазии могут представлять опасность для пешего туриста.
Наличные деньги
Во многих местах Абхазии туристы могут столкнуться с необходимостью расплачиваться наличными, что может стать проблемой для тех, кто не привык держать их при себе. Особенно часто проблема возникает в высокогорных регионах, где просто нет связи. А терминала может не быть даже в кафе, магазинах и ресторанах.
— Плюсом для наших соотечественников станет тот факт, что основной валютой в Абхазии является российский рубль. Это помогает избежать потерь при конвертации валюты и дает поехать в Абхазию со своей банковской картой. Если у вас, конечно, получится ею воспользоваться, — резюмирует турист.