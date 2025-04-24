«Если хотите в Советский Союз, вам сюда». Плюсы и минусы отдыха в Абхазии — отзыв туриста

Житель Алтайского края отправился в автотур Источник: из личного архива Рачика Адамяна











Рачик Адамян, житель Алтайского края, вместе с семьей путешествовал на машине по Абхазии, которая вызвала у него противоречивые чувства. Вернувшись домой, он поделился своими впечатлениями с нашими коллегами из NGS22.RU.

«Машина времени»

По словам Рачика, Абхазия словно застыла во времени, напоминая Советский Союз.

— Если хотите попасть в Советский Союз, то вам сюда. По дорогам ездят старые «Волги», тут ощущаешь ту самую атмосферу неспешности и размеренности. Можно подумать, что Абхазия — это машина времени, — отметил Рачик.

По его словам, в поездке он увидел самые знаковые места: живописную Гагру, жемчужину Абхазии — озеро Рица и, пожалуй, самое щемящее место — заброшенную железнодорожную станцию. Здесь, среди руин, до сих пор ощущается дыхание прошлого.

— Станция — это свидетель грузино-абхазского конфликта. Здесь можно увидеть следы пуль на фасаде, словно шрамы, напоминающие об ожесточенных боях, — уточнил турист.

Заброшенная ж/д станция — это свидетель грузино-абхазского конфликта Источник: из личного архива Рачика Адамяна











Рачика поразила разруха и отсутствие инвестиций в развитие туризма. Он видел полуразрушенные дома и в течение всей поездки задавался вопросом, почему не принимаются меры по их восстановлению.

— В Абхазии можно найти множество заброшенных зданий, которые напоминают о советском прошлом. Это и старые санатории, и заводы, и даже целые города-призраки. Я был поражен контрастом. С одной стороны, невероятная, захватывающая дух природа: горы, утопающие в зелени, лазурное море, чистый воздух. С другой — разруха, словно время здесь остановилось. Прогуливаясь по этим местам, невольно задаешься вопросом: почему так? Почему спустя столько лет никто не попытался вдохнуть жизнь в эти заброшенные уголки, восстановить их? — задавался вопросами турист.

В Абхазии можно увидеть множество заброшенных зданий Источник: из личного архива Рачика Адамяна











Среди минусов путешествия Рачик отметил повсеместный мусор, перебои с электричеством и водоснабжением в гостинице. Он рассказал, что после пляжа приходилось ждать, пока снова появится вода и заработает кондиционер.

Рачик предупреждает, что для туристов, привыкших к турецкому «всё включено» или сервису пятизвездочного отеля, абхазские реалии могут стать настоящим испытанием.

Чудесная природа и шикарная кухня

Безусловно, главным магнитом для туристов остается великолепная природа Абхазии.

Абхазия покоряет сердца природой Источник: из личного архива Рачика Адамяна

— Величественные горы, живописные водопады, стройные кипарисы и древние храмы создают неповторимую атмосферу. Жемчужиной этого края, несомненно, является озеро Рица — для меня это был главный плюс. Его кристально чистая вода лазурного цвета в окружении горных вершин дарит незабываемые впечатления, — вспоминает Рачик.

Жемчужиной этого края является озеро Рица Источник: из личного архива Рачика Адамяна











Еще одно преимущество отдыха в Абхазии — удобство расчетов. Российский рубль здесь в ходу, что значительно упрощает финансовые вопросы.

— Советую туристам все-таки запаситесь наличными, желательно мелкими купюрами. Несмотря на то что карты принимаются, терминалы встречаются не везде, а у местных торговцев часто возникают проблемы со сдачей, особенно при виде крупных купюр, — отметил путешественник.

Абхазия покоряет сердца и щедрой кухней.

— Простота и сытность блюд, приготовленных из натуральных продуктов, напоминают домашнюю кухню, как в столовке. А демократичные цены делают гастрономическое путешествие еще более приятным. Средний чек на трех человек — примерно тысяча рублей, — уточнил Рачик.

Цены делают путешествие более приятным Источник: из личного архива Рачика Адамяна











Например, по словам туриста, освежающий компот обойдется всего в 85 рублей. Легкий и вкусный салат будет стоить около 200 рублей. А суп можно найти меньше чем за 100 рублей. Если захочется чего-то простого и сытного, можно купить запеканку за 70 рублей.

А еще по дороге туристы заглянули в Гагру, один из самых известных курортов Абхазии.

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