Путин поменял правила призыва в армию: что изменится уже сегодня

Добровольцам не придется служить на общих условиях Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России изменили порядок призыва на срочную службу. Уклоняться от армии будет сложнее, но некоторых мужчин освободят от воинского долга. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Расскажем подробнее о нововведениях.

Призыв в армию — это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 30 лет отправляют на обязательную военную службу. Он проходит два раза в год — весной и осенью: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно новому закону, решение о том, что призывник должен явиться в военкомат, будет действовать год, а не в течение одной призывной кампании. То есть молодых людей будут призвать в армию во время следующего призыва, без повторного прохождения комиссии. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Раньше же, если человек смог уклониться и его обнаружили уже после окончания призыва, то отправить в армию его не могли, поскольку призыв возможен только в установленный период. Во время следующей призывной кампании молодого человека должны были направить на медицинскую и призывную комиссии, где бы заново решали вопрос о его службе.

Теперь же, если человека признали годным, например, весной, но не призвали в армию, то осенью он сразу же отправится в военную часть по решению прошлой комиссии.