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Страна и мир Путин поменял правила призыва в армию: что изменится уже сегодня

Путин поменял правила призыва в армию: что изменится уже сегодня

Уклонистам усложнили жизнь

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9 комментариев
Добровольцам не придется служить на общих условиях | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUДобровольцам не придется служить на общих условиях | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Добровольцам не придется служить на общих условиях

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В России изменили порядок призыва на срочную службу. Уклоняться от армии будет сложнее, но некоторых мужчин освободят от воинского долга. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Расскажем подробнее о нововведениях.

Призыв в армию — это ежегодный процесс, при котором молодых людей от 18 до 30 лет отправляют на обязательную военную службу. Он проходит два раза в год — весной и осенью: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Согласно новому закону, решение о том, что призывник должен явиться в военкомат, будет действовать год, а не в течение одной призывной кампании. То есть молодых людей будут призвать в армию во время следующего призыва, без повторного прохождения комиссии. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Раньше же, если человек смог уклониться и его обнаружили уже после окончания призыва, то отправить в армию его не могли, поскольку призыв возможен только в установленный период. Во время следующей призывной кампании молодого человека должны были направить на медицинскую и призывную комиссии, где бы заново решали вопрос о его службе.

Теперь же, если человека признали годным, например, весной, но не призвали в армию, то осенью он сразу же отправится в военную часть по решению прошлой комиссии.

Некоторых же россиян освободили от срочной службы. Речь идет об участниках добровольческих формирований, которые более шести месяцев участвовали в боевых действиях, выполнявших задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ. Также они получают освобождение в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования от призыва на военные сборы. Более того, мужчины получают отсрочку от армии на время пребывания в таких формированиях. Подробнее о категориях, которых освобождают от службы, и штрафах за неявку в военкомат можно почитать в нашем материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Армия Призыв-2025 Новые законы Владимир Путин
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Комментарии
9
Гость
50 минут
Детей чиновников, министров, сенаторов, губернаторов тоже брать будут?
Гость
1 час
с 14 к станку с 18 отдавать долг за счастье родиться и жить здесь
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