Стала известна причина смерти звезды «Евротура» и «Сплетницы»: новости 17 апреля

Мишель Трахтенберг боролась с серьезным заболеванием Источник: кадр из фильма «Евротур» (18+), режиссер Джефф Шеффер, кинокомпания The Montecito Picture Company, 2004 год











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 апреля.

Россияне пообещали избавить от борщевика

Россельхознадзор ведет разработку биопестицида на натуральных основах грибов, который поможет победить борщевик Сосновского в 2025 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

Данный вид ядовитого растения, который изначально выводился для кормовых целей, оказался очень опасным для окружающей среды из-за своей живучести. Россельхознадзор рассчитывает в 2025 году победить борщевик.

Минцифры готовится к запуску проверки резюме для работодателей

Российским работодателям хотят предоставить возможность проверять данные, указанные соискателем, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Он объяснил, как всё будет работать. Потенциальный сотрудник должен будет принять запрос от возможного будущего работодателя, тем самым разрешив получить информацию, подтверждающую данные из резюме. Такая возможность может быть запущена уже в 2025 году. Это сделает процесс найма проще, а рынок более открытым, уверен Шадаев.

Ученые обнаружили потенциальную жизнь в космосе

Группа астрономов из Кембриджского университета обнаружила в атмосфере экзопланеты K2-18b молекулу, которая на Земле производится живыми организмами. Это самое убедительное на сегодняшний день свидетельство возможного существования внеземной жизни за пределами Солнечной системы, пишет The New York Times.

Планета K2-18b, расположенная в 120 световых годах от Земли, относится к классу субнептунов — космических объектов значительно крупнее Земли, но меньше газовых гигантов. В 2021 году ученые предположили, что такие планеты могут быть покрыты океанами и обладать водородной атмосферой.

В составе атмосферы K2-18b и обнаружили диметилсульфид (DMS) — соединение, которое на Земле производят только живые организмы, например, морские водоросли. Для подтверждения открытия потребуются дополнительные наблюдения и эксперименты.

Акула на Мальдивах напала на россиянку

На Мальдивах российскую туристку укусила акула во время снорклинга. Генеральный консул России в Мале в связи с этим призвал соблюдать меры осторожности.

Жительница Москвы плавала с маской, в какой-то момент к ней подплыла акула и укусила за кисть. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Рану зашивали в больнице.

Жан-Клод Ван Дамм попросил о встрече с Путиным

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к российским властям и заявил, что хочет приехать в Россию и стать послом мира. Видео с его просьбой опубликовала украинская журналистка Диана Панченко.

Жан-Клод Ван Дамм вспомнил, как встречал Владимира Путина Источник: ПАНЧЕНКО / Telegram

Он подчеркнул, что намерен обсуждать с президентом «только мир, спорт и счастье». Ван Дамм в конце видео послал «большой поцелуй» России, Путину и его семье.

Стала известна причина смерти Мишель Трахтенберг

39-летняя звезда «Сплетницы» (18+) и «Евротура» (18+) Мишель Трахтенберг скончалась от осложнений, вызванных сахарным диабетом. Об этом сообщило Управление судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, передает 16 апреля NBC News.

По данным бюро судмедэкспертизы, вскрытие не проводилось, однако результаты токсикологического исследования внесли дополнительную ясность. Семья Трахтенберг возражала против вскрытия по религиозным соображениям.

Актриса была найдена мертвой в своей квартире в Нью-Йорке в феврале текущего года. Полиция заявила, что ее смерть не расследовалась как подозрительная.