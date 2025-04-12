Аналитики предупредили, что из-за курса рубля подешевели заграничные туры: топ направлений для отдыха

С начала 2025 года благодаря укреплению рубля поездки за границу стали доступнее, а авиакомпании увеличили количество рейсов в популярные страны. По данным исследования «Яндекс Путешествий», число зарубежных бронирований россиян выросло на 20%, а средний чек на поездку снизился на 15–18%.
Если в 2024 году многие туристы предпочитали отдых внутри страны из-за высоких цен на перелеты и гостиницы за границей, то в этом году ситуация кардинально иная. Какие направления стали самыми популярными, сколько стоит отдых в 2025 году и где можно найти лучшие предложения — наши коллеги из MSK1.RU разбирались подробнее.
Популярные страны для отдыха
Туристы традиционно выбирают доступные и комфортные направления, где теплый климат, развитая инфраструктура и большое количество прямых рейсов. В 2025 году самыми востребованными странами стали:
Турция — классический вариант для семейного отдыха, где улучшенные условия для туристов сочетаются с доступными ценами.
Объединенные Арабские Эмираты — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться пляжным отдыхом в Дубае и Абу-Даби.
Египет — бюджетный вариант с системой «всё включено», особенно популярный среди российских путешественников.
Китай — стремительно развивающийся туристический рынок, где стало дешевле останавливаться в отелях.
Южная Корея — одно из самых динамично растущих направлений благодаря снижению цен на билеты и проживание.
Сколько стоит отдых в 2025 году
Туристы всё чаще выбирают комфортные 4-, 5-звездочные отели, так как цены на них заметно снизились. Вот средняя стоимость проживания в популярных странах (за ночь в отеле):
5-звездочные отели — 18 800 рублей (на 12% дешевле, чем в 2024 году);
4-звездочные отели — 12 100 рублей (снижение на 15%);
3-звездочные отели — 9350 рублей.
Цены на перелеты по многим направлениям также стали выгоднее. Снижение цен, как показывает исследование «Яндекс Путешествий», связано с расширением полетных программ, а также с увеличением количества чартерных рейсов.
Когда бронировать поездку
Россияне стали чаще бронировать поездки заранее, особенно в премиальные направления. По данным «Яндекс Путешествий», 32% бронирований в начале 2025 года приходится на май–сентябрь: 13% — на майские праздники и 17% — на летний сезон.
При этом сроки раннего бронирования увеличились. Туристы заранее планируют поездки в дорогие страны. Например:
Мальдивы — за 6 месяцев;
Италия и Испания — за 4–5 месяцев;
Таиланд — за 8–10 месяцев.
Такой подход помогает сэкономить на билетах и найти самые выгодные предложения по размещению. Также это возможность оплатить поездку, пока курс рубля остается выгодным, так что эксперты советуют не откладывать планирование отдыха.
Где стало выгоднее отдыхать: разбор по странам
Турция
Турция остается главным зарубежным направлением для российских туристов. В 2025 году отдых здесь стал еще доступнее. Приводим средние цены:
отель 3 звезды — 7300 рублей за ночь;
отель 4 звезды — 11 000 рублей;
отель 5 звезд «всё включено» — 100 000 ₽ за неделю.
Авиабилеты из Москвы в Анталью — 17 500 рублей туда-обратно.
Благодаря увеличению чартерных рейсов цены на туры снизились на 15% по сравнению с прошлым годом.
Египет
Египет остается лучшим вариантом для бюджетного пляжного отдыха. В 2025 году сюда приезжает всё больше туристов, особенно в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
Отель 3 звезды — 6100 рублей;
отель 4 звезды — 7500 рублей;
отель 5 звезд — 9800 рублей за ночь (на 25% дешевле, чем в прошлом году).
Авиабилеты — от 22 000 рублей за перелет из Москвы.
ОАЭ
Дубай и Абу-Даби снова стали востребованными, так как цены на гостиницы снизились на 10–15%. Средние ценники:
отель 3 звезды — 10 100 рублей;
отель 4 звезды — 13 500 рублей;
отель 5 звезд — 27 700 рублей.
Перелет из Москвы в Дубай — 24 000 рублей туда-обратно.
Благодаря множеству новых авиарейсов стало проще найти доступные варианты перелетов и проживания.
Китай
Китай неожиданно стал одним из самых выгодных направлений для путешествий. В 2025 году туристическая инфраструктура Шанхая, Пекина и Гуанчжоу значительно улучшилась, а цены на отдых стали ниже:
отель 4 звезды в Шанхае — 60 000 рублей за 7 ночей (снижение на 14%).
Перелет из Москвы — 27 000 рублей туда-обратно.
Благодаря безвизовому режиму и снижению цен для россиян поездки в Китай стали еще удобнее.
Таиланд и Вьетнам
Популярные азиатские направления также подешевели. Сейчас можно найти отличные предложения:
отель 3, 4 звезды на Пхукете — 69 000 рублей за 8 ночей.
Перелёт Москва — Бангкок — 38 000 рублей туда-обратно.
Туристы всё чаще выбирают отдых в азиатском регионе, здесь можно получить качественный сервис за разумные деньги.
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