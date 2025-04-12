Аналитики предупредили, что из-за курса рубля подешевели заграничные туры: топ направлений для отдыха

Эксперты советуют не откладывать планирование отдыха, чтобы не упустить выгодный курс Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











С начала 2025 года благодаря укреплению рубля поездки за границу стали доступнее, а авиакомпании увеличили количество рейсов в популярные страны. По данным исследования «Яндекс Путешествий», число зарубежных бронирований россиян выросло на 20%, а средний чек на поездку снизился на 15–18%.

Если в 2024 году многие туристы предпочитали отдых внутри страны из-за высоких цен на перелеты и гостиницы за границей, то в этом году ситуация кардинально иная. Какие направления стали самыми популярными, сколько стоит отдых в 2025 году и где можно найти лучшие предложения — наши коллеги из MSK1.RU разбирались подробнее.

Популярные страны для отдыха

Туристы традиционно выбирают доступные и комфортные направления, где теплый климат, развитая инфраструктура и большое количество прямых рейсов. В 2025 году самыми востребованными странами стали:

Турция — классический вариант для семейного отдыха, где улучшенные условия для туристов сочетаются с доступными ценами. Объединенные Арабские Эмираты — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться пляжным отдыхом в Дубае и Абу-Даби. Египет — бюджетный вариант с системой «всё включено», особенно популярный среди российских путешественников. Китай — стремительно развивающийся туристический рынок, где стало дешевле останавливаться в отелях. Южная Корея — одно из самых динамично растущих направлений благодаря снижению цен на билеты и проживание.

Лайфхаки бронирования туров в 2025 году Источник: Городские медиа

Сколько стоит отдых в 2025 году

Туристы всё чаще выбирают комфортные 4-, 5-звездочные отели, так как цены на них заметно снизились. Вот средняя стоимость проживания в популярных странах (за ночь в отеле):

5-звездочные отели — 18 800 рублей (на 12% дешевле, чем в 2024 году);

4-звездочные отели — 12 100 рублей (снижение на 15%);

3-звездочные отели — 9350 рублей.

Цены на перелеты по многим направлениям также стали выгоднее. Снижение цен, как показывает исследование «Яндекс Путешествий», связано с расширением полетных программ, а также с увеличением количества чартерных рейсов.

Когда бронировать поездку

Россияне стали чаще бронировать поездки заранее, особенно в премиальные направления. По данным «Яндекс Путешествий», 32% бронирований в начале 2025 года приходится на май–сентябрь: 13% — на майские праздники и 17% — на летний сезон.

При этом сроки раннего бронирования увеличились. Туристы заранее планируют поездки в дорогие страны. Например:

Мальдивы — за 6 месяцев;

Италия и Испания — за 4–5 месяцев;

Таиланд — за 8–10 месяцев.

Такой подход помогает сэкономить на билетах и найти самые выгодные предложения по размещению. Также это возможность оплатить поездку, пока курс рубля остается выгодным, так что эксперты советуют не откладывать планирование отдыха.

Число зарубежных бронирований россиян выросло на 20% Источник: Елена Бикташева / E1.RU

Где стало выгоднее отдыхать: разбор по странам

Турция

Турция остается главным зарубежным направлением для российских туристов. В 2025 году отдых здесь стал еще доступнее. Приводим средние цены:

отель 3 звезды — 7300 рублей за ночь;

отель 4 звезды — 11 000 рублей;

отель 5 звезд «всё включено» — 100 000 ₽ за неделю.

Авиабилеты из Москвы в Анталью — 17 500 рублей туда-обратно.

Благодаря увеличению чартерных рейсов цены на туры снизились на 15% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость ночи в трехзвездочных турецких отелях начинается от 7300 рублей с человека Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Египет

Египет остается лучшим вариантом для бюджетного пляжного отдыха. В 2025 году сюда приезжает всё больше туристов, особенно в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Отель 3 звезды — 6100 рублей;

отель 4 звезды — 7500 рублей;

отель 5 звезд — 9800 рублей за ночь (на 25% дешевле, чем в прошлом году).

Авиабилеты — от 22 000 рублей за перелет из Москвы.

ОАЭ

Дубай и Абу-Даби снова стали востребованными, так как цены на гостиницы снизились на 10–15%. Средние ценники:

отель 3 звезды — 10 100 рублей;

отель 4 звезды — 13 500 рублей;

отель 5 звезд — 27 700 рублей.

Перелет из Москвы в Дубай — 24 000 рублей туда-обратно.

Благодаря множеству новых авиарейсов стало проще найти доступные варианты перелетов и проживания.

Китай

Китай неожиданно стал одним из самых выгодных направлений для путешествий. В 2025 году туристическая инфраструктура Шанхая, Пекина и Гуанчжоу значительно улучшилась, а цены на отдых стали ниже:

отель 4 звезды в Шанхае — 60 000 рублей за 7 ночей (снижение на 14%).

Перелет из Москвы — 27 000 рублей туда-обратно.

Благодаря безвизовому режиму и снижению цен для россиян поездки в Китай стали еще удобнее.

Таиланд и Вьетнам

Популярные азиатские направления также подешевели. Сейчас можно найти отличные предложения:

отель 3, 4 звезды на Пхукете — 69 000 рублей за 8 ночей.

Перелёт Москва — Бангкок — 38 000 рублей туда-обратно.

Туристы всё чаще выбирают отдых в азиатском регионе, здесь можно получить качественный сервис за разумные деньги.