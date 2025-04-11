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Страна и мир обзор В Ижевске три подростка избили сверстника, надругались над ним и обрили налысо: новости 11 апреля

В Ижевске три подростка избили сверстника, надругались над ним и обрили налысо: новости 11 апреля

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11 комментариев
В деле подростков теперь разбирается полиция | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ деле подростков теперь разбирается полиция | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В деле подростков теперь разбирается полиция

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 апреля. 

В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от мигранта-водителя в такси 

Вице-спикер ГД Владислав Даванков  предложил  внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом. Он направил письмо министру транспорта РФ Роману Старовойту. 

Вице-спикер ГД отметил, что в последнее время в России наблюдается рост числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе работающими в такси. По его словам, нововведение обеспечит пассажирам дополнительную безопасность.

В Ижевске три подростка надругались над сверстником

В Ижевске суд заключил под стражу трех подростков, обвиняемых в совершении сексуального насилия над сверстником. Под стражей они пробудут два месяца. Об этом в пятницу, 11 апреля, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов Удмуртии.

По версии следствия, с 3 по 4 апреля 16–17-летние подростки надругались над сверстником. Всё произошло в квартире, которую для пострадавшего арендовала его мать.

Как пишут местные СМИ, подростки также избили школьника, стреляли в него в упор из пневматики, а затем обрили наголо. Происходящее они снимали на видео.

Обвиняемые по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса РФ будут находиться под стражей до 5 июня.

Прошли похороны Паши Техника 

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковном городском округе Балашиха. Гроб опустили в могилу под аплодисменты сотен поклонников и скандирование имени артиста.

Поклонники оставили цветы и фото у храма, где проходило прощание | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUПоклонники оставили цветы и фото у храма, где проходило прощание | Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RU

Поклонники оставили цветы и фото у храма, где проходило прощание

Источник:

Игорь Мещанев / MSK1.RU

Прощание с Пашей Техником проходило в храме Петра и Павла в Лефортово. В храме были близкие рэпера. Большинство фанатов находились на улице. Они скандировали его имя и пытались прорваться внутрь. 

Паша Техник скончался 4 апреля в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Он впал в кому после отравления неизвестным веществом в конце марта. Официальная причина смерти — легочная инфекция.

Умерла звезда шоу «Топ-модель по-австралийски» Люси Маркович 

Австралийская модель Люси Маркович умерла в возрасте 27 лет, пишет Deadline. Она страдала от редкого заболевания мозга — артериовенозной мальформации, при котором наблюдается патологическое переплетение сосудов.

Девушка страдала от редкого заболевания | Источник: The SunДевушка страдала от редкого заболевания | Источник: The Sun

Девушка страдала от редкого заболевания

Источник:

The Sun

Люси Маркович в 2015 году, в 17-летнем возрасте, приняла участие в шоу «Топ-модель по-австралийски», где заняла второе место, уступив победу Бриттани Битти.

Люси сообщала, что ей предстоит операция. По ее словам, патологический участок достиг размеров «мяча для гольфа», а из-за болезни у нее происходили припадки. По данным Daily Mail, в начале этой недели девушке провели экстренную операцию, после чего она впала в кому.

Экс-губернатора Севастополя приговорили к трем годам тюрьмы

Бывшего губернатора Севастополя (2016–2019) Дмитрия Овсянникова приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за обход британских санкций.

Дмитрию Овсянникову были предъявлены обвинения по пяти эпизодам оказания помощи при обходе санкций.

Помимо этого, приговор был вынесен и брату Овсянникова, Алексею, которого также признали виновным в нарушении санкционного законодательства. Ему дали один год и три месяца условно.

В Анапе падают цены на отдых

Некоторые отели Анапы, включая те, что работают по системе «всё включено», объявили о скидках до 37% на отдых в июне. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). 

«Цены опускают не все гостиницы, и многое зависит от района. Но ряд объектов, в том числе с системой питания „всё включено“, подешевели на июнь на 14–37%», — рассказали в АТОР.

Снижение в основном коснулось отелей в центре Анапы, на Пионерском проспекте и в Джемете, включая популярные трехзвездочные и четырехзвездочные объекты. Однако часть гостиничного сектора Анапы не спешит снижать тарифы, в большинстве случаев это пятизвездочные отели с бассейнами и трехзвездочные объекты, включая санатории, где пляжный отдых не является основным направлением.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
11
Инженер1
11 апреля, 20:24
Все новостя скрепные особливо про бывшего губернатора. И где его семья ошивается?
Гость
11 апреля, 20:18
по одному заголовоку понятно каких отрицательных высот мы добились за 25лет, а ведь мы ещё даже не начинали говорит Таврический, времени на раскачку нет, впереди ещё 25лет по плану
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