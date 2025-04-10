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Как будем отдыхать в мае: календарь рабочих и праздничных дней

Выходные будут с небольшой передышкой

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7 комментариев
Россиян ждут длинные майские праздники | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРоссиян ждут длинные майские праздники | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россиян ждут длинные майские праздники

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В мае россиян ждут традиционные длинные выходные. В этом году они продлятся целых восемь дней. Так что смело можно закупаться мясом и готовиться к открытию шашлычного сезона.

Майские каникулы для всех россиян начнутся с 1 мая. Но готовиться к выходным начнем заранее: 30 апреля с работы можно будет уйти на час раньше, этот день сделали сокращенным.

Сами праздники будут разделены на две части. В честь Праздника Весны и Труда (1 Мая) нас ждут четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая — с четверга по воскресенье. Чтобы работающие граждане могли отдохнуть подольше, власти перенесли выходной с субботы, 4 января, на пятницу, 2 мая. 

А в честь Дня Победы (9 Мая) на работу не нужно ходить с 8 по 11 мая — с четверга по воскресенье. Это стало возможным благодаря переносу праздничного воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая. Однако 7 мая не будет сокращенным рабочим днем, потому что после него следует обычный выходной день, 8 мая, а не сам праздник.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаБольше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Всего в мае 31 день: 18 рабочих и 13 нерабочих. Из них 9 — стандартные выходные (3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая) и четыре — праздничные. Регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные праздничные дни сверх тех, что предлагают на федеральном уровне. 

Следующих длинных праздников ждать придется недолго. Летний мини-отпуск состоится с 12 по 15 июня. Единственный государственный праздник в этом месяце — День России (12 июня). Среда, 11 июня, будет сокращенной. Так что, если вам не удалось взять отпуск летом, можно не расстраиваться, отдохнуть в теплые деньки получится у всех.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Календарь Майские праздники Выходные Отдых 9 Мая 1 Мая
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Комментарии
7
Гость
3 часа
В мае - маятся.
Гость
6 часов
Все будут работать кроме власти сейчас отпусков уже нет лет десять таков план по которому всё идёт
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