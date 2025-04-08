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Страна и мир «Цены сделали отпуск приятным»: как семья с ребенком отдохнула в Дагестане — честный отзыв

«Цены сделали отпуск приятным»: как семья с ребенком отдохнула в Дагестане — честный отзыв

Закрытые кафе не повлияли на впечатление от поездки

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12 комментариев
Дагестан&nbsp;— край величественных гор, бурных рек и древней истории | Источник: Рачик АдамянДагестан&nbsp;— край величественных гор, бурных рек и древней истории | Источник: Рачик Адамян

Дагестан — край величественных гор, бурных рек и древней истории

Источник:

Рачик Адамян

Дагестан стремительно набирает популярность среди российских туристов. Горы, древние аулы, гостеприимные люди и вкуснейшая кухня — всё это делает республику на Северном Кавказе привлекательным направлением для путешествий. Кроме того, город расположен на берегу Каспийского моря, которое набирает популярности все больше среди туристов после разлива мазута на Черном море.

Житель Новоалтайска Рачик Адамян рассказал нашим коллегам из NGS22, как в начале марта с братом, женой и ребенком побывал в отпуске в Дагестане. Публикуем реальный отзыв туриста.

Как добраться в Дагестан

Семья Адамян выбрала нестандартный маршрут для своего отпуска. Прилетев в Москву, они решили продолжить путь на автомобиле, превратив поездку в дорожное приключение.

— Мы приехали в Махачкалу, сняли квартиру и ездили по региону на машине с гидом, взяв тур на четыре дня. Это очень удобно, так как позволяет свободно перемещаться и видеть больше интересных мест, — поделился Рачик.

Туристы советуют брать в Дагестане туры с гидом | Источник: Рачик АдамянТуристы советуют брать в Дагестане туры с гидом | Источник: Рачик Адамян

Туристы советуют брать в Дагестане туры с гидом

Источник:

Рачик Адамян

Относительно времени поездки турист отметил, что они попали в Дагестан в период Рамадана в начале марта.

— Из-за Рамадана многие кафе были закрыты в дневное время. Но это не испортило наш отдых, а наоборот, позволило глубже погрузиться в местную культуру и традиции, — рассказал он.

Одним из самых приятных сюрпризов для Рачика стали цены на жилье в Махачкале.

— Мы сняли роскошные апартаменты по очень доступной цене, около трех тысяч за ночь. Качество жилья просто поразило: всё было аккуратно, чисто, продумано до мелочей. Это были не маленькие студии, а просторные квартиры, в которых я чувствовал себя комфортнее, чем дома, — рассказал Рачик.

Турист подчеркнул гостеприимство местных жителей, которое стало одним из самых ярких впечатлений от поездки.

— Нам порекомендовали гида, который был одновременно и проводником, и местным водителем. Он оказался настоящим другом, который показал нам самые интересные места и рассказал много интересного о Дагестане, — делится турист.

Дагестан — это место, куда хочется возвращаться снова и снова

Источник:

Рачик Адамян

«Как будто приехал к бабуле»

Дагестанская кухня — это отдельная глава в книге впечатлений Рачика.

— Самая вкусная еда, которую мы ели. Все продукты свежие и домашние, — делится он. Национальное блюдо — чуду, пироги с разнообразными начинками — от творога и сыра до зелени — покорили его сердце. — Это отвал всего, — рассказывает Рачик.

Национальное блюдо&nbsp;— чуду | Источник: Рачик АдамянНациональное блюдо&nbsp;— чуду | Источник: Рачик Адамян

Национальное блюдо — чуду

Источник:

Рачик Адамян

Особое место в его воспоминаниях занимает обед у местных жителей.

— Во время путешествия мы пошли на обед к местным жителям, они накрывают так, как будто ты пришел к своим друзьям, невероятно вкусная еда. Лучше я не ел нигде. Я не знаю, что на это влияет, настолько много всего. Всё сделано по-домашнему, как будто приехал к бабуле, и она для тебя приготовила, это запомнилось больше всего. Потрясающая кухня и теплый прием.

Гостеприимство у жителей Дагестана в крови | Источник: Рачик АдамянГостеприимство у жителей Дагестана в крови | Источник: Рачик Адамян

Гостеприимство у жителей Дагестана в крови

Источник:

Рачик Адамян

Нельзя не упомянуть и местные деликатесы.

— На рынке обязательно нужно взять урбеч (пастообразная масса, которую готовят методом перетирания семян и орехов) — очень вкусный и полезный продукт, но нужно смотреть, чтобы он не был смешан с маслом. Специи и чай — визитная карточка, — заметил турист.

Также Рачику очень понравилось гостеприимство жителей Дагестана.

— Наш гид пригласил нас в свой дом. Перед нами стоял огромный стол — салаты, долма (как голубцы, только в виноградных листьях), мясо, суп — невозможно было остановиться, всё сделано своими руками. Гостеприимство в крови, чтобы гость был сыт, и ему было удобно. Ты самый желанный гость, хотя тебя видят первый раз. От этого даже неловко, — подчеркнул Рачик.

От песчаных барханов до заброшенных городов

Путешествие по Дагестану — это не только гастрономическое удовольствие, но и захватывающее дух приключение по живописным местам. Рачик делится своими впечатлениями:

— С самого начала мы поехали на огромный песчаный Сарыкум бархан, крупнейший в Европе. Согласно поверьям, он появился, когда давным-давно жили великаны. Следующей точкой нашего посещения был Сулакский каньон, мы ездили по нему на катере. В целом в Дагестане дороги очень живописны, когда едешь, даже немного страшновато: по бокам обрывы. Виды прекрасные, однако в более теплое время все горы покрываются зелеными коврами.

В Дагестане живописные дороги | Источник: Рачик АдамянВ Дагестане живописные дороги | Источник: Рачик Адамян

В Дагестане живописные дороги

Источник:

Рачик Адамян

Дагестан, край величественных гор, бурных рек и древней истории, манит к себе путешественников со всего мира.

— Мы также посетили Салтинскую теснину и Хунзахский водопад. Мощь падающей воды, прохлада и свежий воздух — что может быть лучше для начала приключения? На месте можно было испытать себя, прыгнув с тарзанки, но, признаться честно, мы не рискнули. Мы больше ценители спокойного созерцания, чем экстремальных развлечений. Зато с удовольствием прокатились на лошадях, наслаждаясь видами окрестностей с высоты седла, — отметил турист.

Хунзахский водопад

Источник:

Рачик Адамян

Следующей остановкой стало место, которое захватывает дух, — Язык Тролля в селе Гоор. Это потрясающая смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на горные хребты и долины.

Это потрясающая смотровая площадка Язык Тролля | Источник: Рачик АдамянЭто потрясающая смотровая площадка Язык Тролля | Источник: Рачик Адамян

Это потрясающая смотровая площадка Язык Тролля

Источник:

Рачик Адамян

Но самым ярким впечатлением для туриста стало посещение Гамсутля — заброшенного аула, известного как город-призрак. Расположенный на вершине горы, в труднодоступном месте, Гамсутль — это настоящий памятник истории и стойкости человеческого духа.

— Чтобы добраться до этого удивительного места, нам пришлось преодолеть немалый путь пешком. Машина здесь бессильна, ведь город словно парит над облаками в окружении неприступных скал. Поднимаясь по узким тропинкам, мы представляли себе жизнь людей, которые когда-то населяли эти склоны, — рассказал Рачик.

Удивительно, но в этом, казалось бы, непригодном для жизни месте, вполне развитая инфраструктура.

— Нам рассказали, что здесь проживало около 80 семей. Последний житель, пожилой мужчина, покинул этот мир всего несколько лет назад. Сейчас Гамсутль постепенно пустеет, но в домах сохранились предметы быта. Прогуливаясь по заброшенным улочкам, мы ощущали невероятную атмосферу. Это место заставляет задуматься о многом. О том, как человек может приспосабливаться к любым условиям, выживать и строить свою жизнь даже в самых суровых условиях. О том, насколько комфортно мы живем сейчас, имея все блага цивилизации, — уточнил Рачик.

Туристы любят Дагестан за роскошные виды | Источник: Рачик АдамянТуристы любят Дагестан за роскошные виды | Источник: Рачик Адамян
Туристы отмечают гостеприимство жителей Дагестана | Источник: Рачик АдамянТуристы отмечают гостеприимство жителей Дагестана | Источник: Рачик Адамян
А еще местные блюда | Источник: Рачик АдамянА еще местные блюда | Источник: Рачик Адамян
Особое впечатление оставляет природа | Источник: Рачик АдамянОсобое впечатление оставляет природа | Источник: Рачик Адамян
В Дагестане сохранилось много исторических построек | Источник: Рачик АдамянВ Дагестане сохранилось много исторических построек | Источник: Рачик Адамян
Можно исследовать древние населенные пункты | Источник: Рачик АдамянМожно исследовать древние населенные пункты | Источник: Рачик Адамян
+7
Многие объекты требуют ухода | Источник: Рачик АдамянМногие объекты требуют ухода | Источник: Рачик Адамян
В последние годы Дагестан испытал на себе туристический бум | Источник: Рачик АдамянВ последние годы Дагестан испытал на себе туристический бум | Источник: Рачик Адамян
Туристы едут за впечатлениями | Источник: Рачик АдамянТуристы едут за впечатлениями | Источник: Рачик Адамян
А также за природой | Источник: Рачик АдамянА также за природой | Источник: Рачик Адамян
Здесь горы соседствуют с водными объектами | Источник: Рачик АдамянЗдесь горы соседствуют с водными объектами | Источник: Рачик Адамян
Архитектура поражает | Источник: Рачик АдамянАрхитектура поражает | Источник: Рачик Адамян
Весной можно застать обильное цветение плодовых | Источник: Рачик АдамянВесной можно застать обильное цветение плодовых | Источник: Рачик Адамян

Турист отметил доступные цены, комфортное жилье и, самое главное, невероятное гостеприимство местных жителей.

— Дагестан — это место, куда хочется вернуться снова и снова. Это удивительная республика с богатой культурой, потрясающей природой и душевными людьми. Еще только в конце путешествия обратил внимание на месяц в небе, всегда думал, почему у мусульман он перевернутый на всех мечетях, а они просто его так видят, — заключил Рачик.

Поездка с гидом обошлась в 22 тысячи рублей на человека за 4 дня, и это была комплексная цена. В эту сумму входили гид, трансфер, трехразовое питание и проживание.

— Для детей действует 50-процентная скидка. Кроме того, в программу входили поездки на катере и джиппинг. Конечно, были и дополнительные расходы, такие как бензин. Общие затраты с перелетом до Москвы на троих — меня и жену с ребенком — составили примерно 250 тысяч рублей. За эти деньги мы получили полноценный отдых, освободив себя от забот о планировании, готовке и организации досуга. Адекватные цены сделали отдых еще более приятным, считаю, это — шикардос, — говорит турист.

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Комментарии
12
Гость
9 часов
Заказная статейка. Янам заплатили
Гость
8 часов
Это, как раз, нечестный отзыв.
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