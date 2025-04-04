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Страна и мир «Сказали, что мне осталось жить 4 месяца»: кто такая Бэлль Гибсон, о которой сняли сериал «Яблочный уксус» (18+)

«Сказали, что мне осталось жить 4 месяца»: кто такая Бэлль Гибсон, о которой сняли сериал «Яблочный уксус» (18+)

Одни считают австралийку расчетливой мошенницей, заработавшей на своем несуществующем раке миллионы, другие — патологической лгуньей

85
1 комментарий
Источник:

Городские медиа

«Это правдивая история на основе лжи — на правде, которая таковой не была», — говорится в вышедшем недавно сериале «Яблочный уксус» (18+). Он основан на реальной истории блогера Бэлль Гибсон и ее скандальном разоблачении.

О Бэлль заговорили в 2013 году, когда она стала рассказывать в соцсетях о том, что ей диагностировали неоперабельный рак мозга, и делилась опытом борьбы с опухолью с помощью правильного питания, спорта и позитивного мышления. Вскоре она запустила мобильное приложение, которое в первый месяц принесло ей около миллиона австралийских долларов. В 2014 году журнал Elle Australia назвал ее «Самая вдохновляющая женщина года», а Cosmopolitan присудил премию.

Всеобщая любовь сменилась негодованием, когда открылся обман: выяснилось, что Бэлль вовсе не больна. Она уверяла, что ей ошибочно поставил диагноз врач Марк Джонс, вот только такого медика никто найти не смог, а по всем медицинским документам опухоли у девушки никогда не было.

Как раскрылся обман и что стало с блогером — смотрите в видео выше.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Приглашаем её на ТВ вести программы например У НАС ВЫИГРЫВАЮТ 👎😈
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