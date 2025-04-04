«Разница чаще всего колоссальная». Опытная путешественница раскрыла секреты, как дешево отдохнуть за границей

Наша коллега путешествует не первый год и скопила много лайфхаков для экономии в путешествии Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











В последние пару лет отдых за рубежом начал казаться чем-то из области фантастики. Многих останавливает необходимость (а иногда и невозможность) получения визы, а также заоблачная стоимость путевок. Но есть различные лайфхаки, помогающие серьезно сэкономить в путешествиях.

На связи наша коллега из NN.RU, фотокорреспондент Наталья Бурухина, которая за несколько лет побывала в 13 странах, не тратя при этом сотни тысяч рублей на каждую поездку. Она поделится опытом и секретиками, которые помогут сэкономить на отпуске мечты.

Для начала вам нужно подписаться на несколько городских турфирм, поскольку нередко они публикуют горящие предложения, которые стоят значительно дешевле. Но есть нюанс — радоваться и сразу паковать чемоданы нельзя, сначала требуется тщательно проверить информацию.



— Я как-то увидела такое предложение, тур был в Тунис и стоил просто смешных денег. Но уже в турагентстве выяснилось, что в путевку не включено питание и еще много важных вещей. Бывает, что цена низкая, потому что отель плохой.

Наталья советует потратить время и найти «своего» турменеджера. Ему можно будет скидывать подобные предложения, чтобы специалист проверил, реально ли могут быть настолько низкие цены в ту или иную страну. Тур действительно может оказаться горящим. Например, если в выбранной стране не сезон для отпусков или подешевел доллар.



Если всё устраивает и есть возможность сбежать в отпуск, то турменеджер организует путевку, и вы полетите отдыхать. Конечно, подгадать отпуск и горящий тур удастся не всегда. Поэтому для экономии на путешествиях в идеале нужно иметь возможность поменяться датами отпусков с коллегами. Однако если такой возможности нет, то вариант везения и удачи всё равно исключать не стоит.

Наталья говорит, что в ноябре 2024 года поездка в ОАЭ на неделю стоила 120–150 тысяч рублей. В феврале 25-го — всего 52 тысячи. В эту стоимость входил перелет из Москвы, проживание, завтраки, страховка. Всего путевка была рассчитана на 7 дней. Аналогичная история с Бали. На 10 дней тур стоил всего 95 тысяч рублей, хотя обычно цена таких путевок начинаются от 150 тысяч.

По словам Натальи, не нужно бояться отдыхать в несезон, поскольку чаще всего в стране всё равно находиться комфортно. Например, в том же популярном среди туристов Дубае несезоном считаются январь, февраль и летние месяцы. И если летом отдых действительно будет некомфортным из-за высокой температуры и палящего солнца, то зимой совсем иначе.



— Я в Эмираты поехала в феврале, и было очень комфортно: днем не слишком жарко, а вечером чувствуешь приятную прохладу. Купаться тоже можно, к температуре воды немного надо привыкнуть, но она сравнима с летней температурой наших рек. На экскурсиях ты не получишь солнечный удар и можешь спокойно передвигаться по улицам.

Однако есть в межсезонье и неприятные сюрпризы. Например, на Бали в это время могут быть проливные дожди и штормы, которые выкидывают на берег кучи мусора. Но путешественница уверяет, что даже в межсезонье реально застать хорошую погоду для отдыха.

Еще один способ сэкономить на путешествии подойдет тем, кто справится без туроператоров. По наблюдениям Натальи, если решите покупать билеты на самолет самостоятельно, стоит брать их напрямую на сайте авиакомпании — так часто выходит дешевле. Кроме того, нередко перелеты с пересадками оказываются дешевле прямых рейсов. Если время между полетами составляет больше 24 часов, вы сможете погулять и посетить в своем путешествии еще одно место.

Есть способы сэкономить и непосредственно в самой стране пребывания. Для начала прямо в аэропорту купите симку местного оператора связи. Стабильный интернет в любой точке вашего путешествия сослужит добрую службу и выручит в трудные минуты, и сэкономить в дальнейшем он тоже поможет.

В большинстве стран Наталья старается путешествовать на общественном транспорте. Но, например, на Бали такой возможности нет, поэтому приходилось пользоваться услугами такси. Чаще всего есть какой-то популярный агрегатор. Например, Uber. Периодически там можно сбить цену, перезагружая приложения, но иногда можно нарваться на стоимость выше, чем первоначальная.

Тем не менее есть в некоторых странах свои нюансы. Многие таксисты любят нажиться на туристах, поэтому стоит сохранять бдительность. По словам Натальи, таксист на Бали попытался развести ее следующим способом: сначала мило болтал с пассажирами, а потом выехал на платную дорогу и сказал, что за проезд по ней нужно будет заплатить отдельно.



— А мы там уже ездили, и дополнительных денег с нас никто не брал. Хорошо, что я заранее догадалась сделать скриншот стоимости в приложении, потому что когда мы отказались платить, водитель незаметно сбросил наш заказ и забил данные с учетом платной дороги. Мы это поняли, и я показала ему скриншот с изначальной ценой. Обязательно фиксируйте цену перед стартом поездки, уточняйте, спрашивайте, потому что в конечном итоге она может оказаться совсем другой.

Аналогичный случай произошел у Натальи в Дубае. Там цена поездки рассчитывается по счетчику и указывается в диапазоне «от» и «до». Обычно вы платите нижнюю границу этой цены, но если вдруг уточните у водителя точную сумму поездки, то он возьмет с вас по максимуму.

Также на месте можно сэкономить на экскурсиях. Наталья говорит, что с отельными гидами прогулка выйдет дорого, а людей набьется полный автобус. Можно поискать в соцсетях по хештегам и геолокации местных гидов. У них точно будет дешевле.

Еще один способ сэкономить — не питаться в популярных у туристов заведениях.



— Они находятся на тусовочных улицах, и там всегда много людей. За ужин на одного может выйти от тысячи рублей на наши деньги. Вместо этого можно свернуть на менее людные улицы и попробовать там те же блюда, но за меньшую стоимость. Разница чаще всего колоссальная.

Финальный лайфхак — обдуманно тратить деньги. Конечно, в отпуске хочется попробовать всё и сразу. Но наша коллега в целях экономии советует несколько раз подумать, действительно ли нужен тот или иной сувенир и принесет ли покупка ожидаемое удовольствие.



— Если влюбилась в вещь, то обязательно за ней вернусь. Когда была на Кубе, мне очень понравилась одна картина, но я так и не решилась ее купить. Но во время следующей поездки все-таки ее приобрела. Если брать сразу, потом может оказаться, что эта вещь вам вообще ни к чему. В Индии я купила две красивые туники как у местных. Да, я там была как своя, сливалась с общим антуражем. Но теперь они просто лежат, потому что здесь их уже не наденешь, — заключила Наталья.