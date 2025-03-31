Выплатят деньги от государства и заменят счетчики: мошенники придумали новые схемы для обмана россиян

Злоумышленники продолжают атаковать пожилых граждан по телефону Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Мошенники начали активно использовать фишинговые атаки на россиян, предлагая перейти на поддельный сайт, например, для получения социальных выплат. Но они продолжают обманывать людей и по телефону. Сейчас наиболее популярна схема, построенная на необходимости заменить счетчики.

МВД России пояснило, что неизвестные предпочитают звонить пожилым людям, представляясь работником энергетической компании и предлагая заменить электросчетчики. В разговоре жертву просят продиктовать номер заявки, отправленной по SMS.

После этого мошенник пропадает, зато появляется другой, который представляется полицейским, работником Росфинмониторинга, представителем сайта мэра Москвы или любым другим сотрудником из правоохранительного органа или социальной структуры. Он начинает убеждать жертву, что до этого ей звонили аферисты, которые уже получили доступ к персональным данным и прямо сейчас пытаются забрать себе деньги. Чтобы спасти свои сбережения, пенсионеру предлагают создать «безопасный счет» и перевести деньги на него.

Иногда мошенники могут более хитро завладеть деньгами. Например, предложить установить мобильное приложение бесконтактной оплаты и ввести реквизиты банковского счета. Это необходимо, чтобы обезопасить свои счета, но по другой причине — якобы злоумышленники от имени человека оформили доверенность на третье лицо. В обоих случаях пожилой человек остается без денег, передает ТАСС.

Но гораздо активнее развиваются фишинговые атаки на россиян.

«Подтверждение этому мы видим в регулярных предупреждениях о новых схемах обмана, включая мошенничество с соцвыплатами, манипуляции вокруг недавно запущенного сервиса самозапрета на кредиты и др. Последний пример показывает, как быстро злоумышленники адаптируются к появлению новых госсервисов и используют их для введения граждан в заблуждение», — рассказала «Прайм» руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.

В качестве примера она привела недавнюю волну рассылок от мошенников в Telegram. В сообщениях они рассказывали о новой выплате от государства, которая якобы положена всем гражданам из-за высокой инфляции в прошлом году. Злоумышленники предлагали заполнить форму заявки для получения денег через «Госуслуги». Ссылка на портал на самом деле вела на фишинговые сайты и веб-страницы с нелегальным казино, где обработка жертв продолжалась.