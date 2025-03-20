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Страна и мир Соцсети, операторы связи и даже игры: массовый сбой перекрыл работу множества сервисов в России

Соцсети, операторы связи и даже игры: массовый сбой перекрыл работу множества сервисов в России

Российские компании призвали отказаться от иностранной инфраструктуры

871
15 комментариев
В РКН объяснили причину частых сбоев Рунета | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ РКН объяснили причину частых сбоев Рунета | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В РКН объяснили причину частых сбоев Рунета

Источник:

В России произошел массовый сбой в работе операторов связи, соцсетей, платформ для игр и других сервисов. Пользователи не могут войти в интернет или воспользоваться необходимыми услугами онлайн.

По данным «Сбой.РФ», проблемы наблюдаются в работе «Ростелекома», «Билайна», «ВКонтакте», Roblox и других. Причину их возникновения объяснили в Роскомнадзоре.

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — сообщили в РКН РИА Новости.

В Роскомнадзоре порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров. Также в РКН отметили, что в ближайшее время Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора проведет проверку российских операторов связи. Специалисты будут выяснять, используют ли они иностранную инфраструктуру.

Городские медиа отправили запросы операторам связи и другим сервисам о характере сбоев. Ответ ожидается.

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Комментарии
15
Инженер1
7 часов
Чебурненетнет на марше!
Гость
7 часов
Опять ютубчик блокировали и поломали все остальное.
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