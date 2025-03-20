Соцсети, операторы связи и даже игры: массовый сбой перекрыл работу множества сервисов в России

В РКН объяснили причину частых сбоев Рунета Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В России произошел массовый сбой в работе операторов связи, соцсетей, платформ для игр и других сервисов. Пользователи не могут войти в интернет или воспользоваться необходимыми услугами онлайн.

По данным «Сбой.РФ», проблемы наблюдаются в работе «Ростелекома», «Билайна», «ВКонтакте», Roblox и других. Причину их возникновения объяснили в Роскомнадзоре.

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — сообщили в РКН РИА Новости.

В Роскомнадзоре порекомендовали отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров. Также в РКН отметили, что в ближайшее время Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора проведет проверку российских операторов связи. Специалисты будут выяснять, используют ли они иностранную инфраструктуру.